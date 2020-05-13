Дамоклов меч дистанционного обучения

Ольга Четверикова организовала петицию с требованием отказаться от дистанционного обучения. В ней говорится об опасности современных цифровых систем, которые дезориентируют граждан тем, что создают видимость облегчения жизни.

Ученый об опасности дистанционного обучения и QR-кодов

Выводы учёного — в этом материале.

Обучение в зуме — возврат в каменный век

Дистанционное образование — это надо хорошо понимать — никакой не прогресс. Это регресс, причём дикий. Под видом использования новейших технологий нам примитивизируют мозг и сознание. Сегодня у тех, кто контролирует

идеи,

власть

и новейшие технологии,

появилась возможность фактически из одного центра управлять сознанием очень больших сообществ. Общество перестраивают к цифровому управлению — управлению с помощью больших данных, когда каждый человек как на ладони, вся информация о нём поступает на соответствующие платформы.

Некие структуры, которые мы контролировать не можем, получают о нас абсолютно всю информацию: семейное положение, финансовое, биометрию, генетический код. А зная генетический код человека, его геном, можно, совершенно спокойно разрабатывать против него биологическое оружие и спокойно его применять.

Поэтому люди должны отдавать себе отчёт, что, регистрируясь на всех этих платформах, оказываются абсолютно не защищены и очень уязвимы.

На цифровые платформы переводят весь мир. Чем менее человек образован, чем примитивнее мыслит, тем легче его поставить под контроль.

Поэтому когда начиналась вся эта неолиберальная перестройка и переход к цифровому управлению, фундаментальной задачей было демонтировать традиционное образование.

Герман Греф не зря назвал министра образования ключевой фигурой в правительстве, потому что он определяет культурный код нации. Он — тот, кто контролирует формирование сознания человека, контролирует общество.

Чем легче обучение, тем проще отдать его под контроль цифровизации

Именно дистанционное образование позволяет разработать персональную траекторию и выходить из одного центра на каждого человека, получая от него то, что нужно заказчику, и давая ему те навыки, которые тоже нужны заказчику. Поэтому дистанционное образование никоим образом нельзя называть образованием. Называть его так — кощунство, потому что образование — это целостное развитие человека, нравственное, интеллектуальное, духовное воспитание.

Само слово "образование" в русском языке происходит от слова "образ", то есть раскрытие в человеке образа Божьего. Сегодня речь идёт о том, чтобы превратить человека в некий набор примитивных навыков.

Пока не все и не все еще переведено в дистанционную систему, слово "образование" по инерции используется. Но когда планы по переводу на дистанционку сбудутся, вещи будут названы своими именами.

Процесс накачивания людей примитивными командами, которые нужны заказчику, обретет соответствующее название. Содержание образования, методика, оценки усвоения изменятся.

Дистанционное образование не просто чтение лекции на расстоянии. Это передача неких навыков и их контроль с помощью тестов, опять-таки с помощью искусственного интеллекта, который полностью исключает участие человека. Чем примитивнее обучение, тем легче засунуть его в алгоритм машины и тем легче оценивать его результаты.

Приступили к ломке дошкольного

С тех пор как началась либеральная неоперестройка, и европейским странам, и России стали навязывать образование как услугу. В Америке — эпицентре дистанционного образования — большая часть университетов представляет собой частные корпорации. Образование всегда было услугой на американском рынке. Эту модель под видом Болонской системы сначала навязали европейцам, а теперь и России. Как только высшее и среднее образование смирилось с функцией оказывателя услуг, пошла ломка дошкольного.

Американские университеты доминируют на едином рынке дистанционных образовательных услуг.

Методики любой цифровой платформы базируются на американских стандартах. Народы мира для них — источник высасывания мозгов. Задачи обучить всех и развить каждого перед ними никогда не стояло. Только отобрать тех, чьи компетенции могут им пригодиться. Транснациональные образовательные IT-корпорации никакого отношения к образованию не имеют.

Нашу уникальную систему образования долго не могли сломать. В 90-е только подготавливались изменения. В нулевых — случились. Речь не об одном ЕГЭ.

Последние три года открыто и откровенно заговорили о переходе на СЦОС — современную цифровую образовательную среду. Крупнейшие вузы к ней подключились. Главную роль взяли на себя Высшая школа экономики и МИСиС, откуда вышел бывший министр образования Ливанов.

А сегодня, когда у нас произошли эти события, которые стыдливо называют "ситуацией с коронавирусом" (почему стыдливо? — потому что это не пандемия, официально её никто не объявлял; если они скажут "эпидемия", от них потребуют указать основания), — ситуация мощно используется для поголовного перехода на дистанционное обучение. И то, на что её реализаторам могло потребоваться несколько лет, сегодня быстро, нагло, преступным образом внедрено.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Юлия Вельможина