Пандемия: какой из стран удастся сохранить лицо?

Главный редактор "Правды.ру" Инна Новикова расспросила писателя, публициста, лидера общественного движения "Патриоты великого отечества" Николая Старикова о перспективах выхода из пандемии.

Эпидемия как повод сжечь лишние деньги

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Закон о чрезвычайном положении не подразумевает освобождения от кредитов

— Николай, как Вы считаете, почему в России при всей сложности не введена чрезвычайная ситуация? Многие люди справедливо говорят, что ни пропуска, ни QR-коды для передвижения не прописаны в Конституции. Введите чрезвычайное положение, и тогда будут чрезвычайные меры. В московские суды уже поданы иски о нарушении конституционных прав. Но суды, конечно, их не принимают.

— Сейчас не принимают, но потом часть рассмотрят, несмотря на нежелание судов их по понятной причине рассматривать. Я недавно записал очередной выпуск программы "По-стариковски", с ударением на "а", по моей фамилии, которая выходит на ресурсе "Фан ТВ". Кстати, Google забанил этот YouTube-канал.

— YouTube забанил?

— Да. Сейчас выпуски моих программ недоступны, но мы их разместим. Так вот, я беседовал с юристом как раз на эту тему и могу неюридическим языком пересказать краткое содержание.

Информация о том, что немедленно надо вводить чрезвычайное положение, — это масштабная кампания по вызыванию недовольства людей. В WhatsApp распространяются анонимные ролики сомнительного качества.

На самом деле, если вы хотите разобраться, откройте закон "О чрезвычайной ситуации".

В нём нет статьи о том, что не надо будет платить кредитов и государство станет выдавать зарплату вместо предприятия. Это выдумки.

Когда говорят: "Введите чрезвычайное положение", — люди не понимают, о чём просят. В режиме чрезвычайного положения власть переходит в руки военных. И предприятие в режиме чрезвычайного положения может уволить всех работников, и в этот момент оно не несёт обязательств по отношению к ним.

И, мне кажется, чрезвычайное положение не вводится именно по этой причине, для того, чтобы не было чрезвычайной ситуации в экономике.

Сейчас у каждого есть зона головной боли. У предпринимателей наступил сложный период. Банкам, которым государство помогало и в 2008 году, и в 2014-м, да и вообще всё время, пора включиться в поддержку бизнесменов.

Деньги в воздухе кончились

- Николай, ваш прогноз, как долго всё это продлится?

— Если коронавирус используется для геополитической борьбы, то сидение дома, обрушение спроса выкосит мировую экономику. Не надо быть провидцем, чтобы это заметить. Причём во всех государствах. Некоторые западные политики так формулируют взгляд: толстый похудеет, худой помрёт. Ими взят курс на жёсткое уничтожение конкурентов путём заточения мировой экономики. Пользуясь своим монопольным правом на эмиссию, они рассчитывают выйти из ситуации с меньшими потерями.

У Китая остановятся заводы, Россия поссорится со своими гражданами, потому что, лицезрея помощь, выдаваемую на Западе, они будут крайне недовольны. А Запад спокойнёхонько пересидит, раздавая деньги, как это делал Древний Рим, только в виде хлеба. Зрелища ещё, слава Богу, есть.

Не знаю, когда это закончится, но ситуация идёт к тому, чтобы путём сознательного обрушения мировой экономики снять вопрос об уровне жизни. На многих предприятиях вопрос понижения зарплаты уже решён. Хозяин поговорил с работниками, и те поняли, что не согласиться не получится.

Но в мире-то то же самое: западные граждане десятилетиями жили мыслью, что завтра будет лучше, чем вчера, как пел один из певцов советского времени. Не будет, говорят им теперь. И виновата в этом не западная модель, которая обанкротилась и зашла в тупик, а какой-то вирус. Вирус виноват. Не королева.

— Китай виноват.

— И Китай виноват. Кто-то обязательно виноват, только не западная демократия, не модель создания денег из воздуха. По идее западных политиков, вопрос, почему у меня не выросла зарплата, после эпидемии вообще не должен возникнуть у населения. Скажите спасибо, что она вообще есть. Сдувается пузырь мирового потребления. При этом виноватых как бы нет. Это желание выгородить оголтелый западный либеральный капитализм, возведённый на производстве денег из воздуха.

Красавец с мегафоном в руках

— Разделиться, начать войну, закрыть границы легко, а вот остановиться и открыть сложно. Потому что своё лицо успеет показать каждый. Мы привезли в Италию оборудование и врачей. Украина — спирт. Американцы перехватили самолёт с масками и тестами, направлявшийся в Швейцарию. Перекупили. Эти факторы повлияют на внешнюю картину мира, на отношения между странами, которые были до кризиса?

— Давайте не будем наивными. У кого в руках мегафон, то есть мировые СМИ, тот и будет красавец. Вся эта история закончится так:

демократия победила коронавирус,

а тоталитарный Китай виноват в эпидемии.

Чувствуете: бельгийцы останутся без работы, а виноватыми будут китайцы. "И поэтому, — скажет Трамп, — они нам, эти китайцы, устроят ещё. Переносите предприятия в демократические государства". Что, собственно говоря, и являлось целью американской политики, для чего Трамп и пришёл к власти.

Забрать промышленность из азиатских государств, в первую очередь, из Китая, и перенести обратно на Запад, в первую очередь, в Соединённые Штаты Америки. Вот и всё. Поэтому, кто победитель, мы сразу можем сказать.

Россия — единственный оазис справедливой информации в мире. У нас есть и либеральный взгляд, чересчур часто представляемый, есть и адекватный, к коему, простите за нескромность, мы с вами принадлежим. А на Западе этого нет. Тамошние СМИ знают только о помощи Соединённых Штатов. На российскую помощь взгляд у них особый. В море информации вытаскивается только то, что будет обелять Соединённые Штаты Америки. Да Бог с ней, с Европой! Что нам о ней беспокоиться?

— Соседи.

— Нет, наши соседи — это Украина, гражданская война на Донбассе. Наши соседи — Белоруссия, Польша. А что будет в этой Франции, в этой Германии, должно волновать нас в меньшей степени.

Не надо питать иллюзий, что Франция, Италия, вдруг осознав, какие русские хорошие, а американцы плохие, предпримут шаги к сближению. Когда они были способны что-то осознать? Никогда.

Мы от Наполеона их освободили, от Гитлера освободили, от Карла ХII освободили ту же самую Польшу — и что? Ничего. Поэтому давайте думать о развитии нашей экономики. А Европа — это географическое понятие, она никуда не денется. И если наши соотечественники с высоким доходом в течение года не смогут ездить в западные столицы, для 99 процентов остальных граждан России ничего страшного не произойдёт.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовила Юлия Вельможина