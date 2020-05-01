Топ-5 востребованных профессий в период карантина

Эпидемия коронавируса стремительно и радикально поменяла рынок труда. Хуже всего пришлось работником туристической отрасли, ресторанов и сферы гостеприимства.

Выясняем, какие профессии будут востребованными в ближайшем будущем и составляем рейтинг самых обнадеживающих.

Курьер

Сфера доставки в нынешние времена переживает настоящий расцвет. Причем, по мнению экспертов, профессия курьера будет востребованной не только в текущие месяца, но и весь 2020 год.

Сегмент онлайн-доставки непрерывно растет, что порождает спрос на курьеров. Люди опасаются посещать магазины и предпочитают покупать все онлайн, через маркетплейсы. Как следствие, компании ощущают сильную нехватку курьеров и готовы повышать им оплату труда на 10-20 процентов.

Клиенты могут оценивать сервис компаний при доставке товаров, поэтому велика вероятность, что онлайн-шопинг войдет в привычку и даже после окончания карантина потребители продолжат делать покупки через интернет.

Поэтому компании продолжат использовать немалый штат курьеров для доставки заказов до места назначения.

IT-специалисты

Большинство фирм уже перевели своих сотрудников полностью на удаленную работу из дома. В связи с этим фактом увеличился спрос на удаленных айтишников, которые будут поддерживать техническую деятельность компании и помогать сотрудникам в решении технических сложностей. Особой популярностью пользуется область поддержки инфраструктуры и разработки программного обеспечения.

Операторы колл-центров

Так как бизнес переходит на дистанционный формат торговли, то нужны люди, которые будут принимать звонки от клиентов и обрабатывать заказы, заодно консультируя по продукции. Поэтому колл-центры будут активно развиваться.

Новые профессии

Еще недавно мы даже не слышали о таких направлениях, но в условиях карантина они приобретают все большую востребованность.

Например, появилась вакансия цифрового куратора.

Музеи сейчас закрыты, но продолжают осуществлять деятельность через виртуальное пространство. Цифровой куратор курирует музеи и подобные учреждения удаленно, формирует виртуальные залы и даже проводит онлайн-экскурсии для посетителей.

В онлайн-банкинге куратор будет непосредственно взаимодействовать через всемирную сеть с клиентами, помогать создавать для них оптимальную виртуальную среду.

Входят в обиход также профессии организатора виртуальных туров и онлайн-консультанта по оптимизации бизнес-процессов. Задача виртуального тура- познакомить потенциального покупателя с продуктом онлайн и совершить продажу.

Медики

В преддверии роста числа посетителей ожидаемо повысился спрос на медиков в государственные и частные клиники.

Внутренний туризм

За границу сейчас мало кто собирается, но при этом приглядываются к российским направлениям, в частности, Крыму. Поэтому представители внутреннего туристического рынка не останутся без дела.

Фото: unikassa.ru