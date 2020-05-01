Топ-5 востребованных профессий в период карантина

Эпидемия коронавируса стремительно и радикально поменяла рынок труда. Хуже всего пришлось работником туристической отрасли, ресторанов и сферы гостеприимства.
Выясняем, какие профессии будут востребованными в ближайшем будущем и составляем рейтинг самых обнадеживающих.
Сфера доставки в нынешние времена переживает настоящий расцвет. Причем, по мнению экспертов, профессия курьера будет востребованной не только в текущие месяца, но и весь 2020 год.
Сегмент онлайн-доставки непрерывно растет, что порождает спрос на курьеров. Люди опасаются посещать магазины и предпочитают покупать все онлайн, через маркетплейсы. Как следствие, компании ощущают сильную нехватку курьеров и готовы повышать им оплату труда на 10-20 процентов.
Клиенты могут оценивать сервис компаний при доставке товаров, поэтому велика вероятность, что онлайн-шопинг войдет в привычку и даже после окончания карантина потребители продолжат делать покупки через интернет.
Поэтому компании продолжат использовать немалый штат курьеров для доставки заказов до места назначения.
Большинство фирм уже перевели своих сотрудников полностью на удаленную работу из дома. В связи с этим фактом увеличился спрос на удаленных айтишников, которые будут поддерживать техническую деятельность компании и помогать сотрудникам в решении технических сложностей. Особой популярностью пользуется область поддержки инфраструктуры и разработки программного обеспечения.
Так как бизнес переходит на дистанционный формат торговли, то нужны люди, которые будут принимать звонки от клиентов и обрабатывать заказы, заодно консультируя по продукции. Поэтому колл-центры будут активно развиваться.
Еще недавно мы даже не слышали о таких направлениях, но в условиях карантина они приобретают все большую востребованность.
Например, появилась вакансия цифрового куратора.
Входят в обиход также профессии организатора виртуальных туров и онлайн-консультанта по оптимизации бизнес-процессов. Задача виртуального тура- познакомить потенциального покупателя с продуктом онлайн и совершить продажу.
В преддверии роста числа посетителей ожидаемо повысился спрос на медиков в государственные и частные клиники.
За границу сейчас мало кто собирается, но при этом приглядываются к российским направлениям, в частности, Крыму. Поэтому представители внутреннего туристического рынка не останутся без дела.
Фото: unikassa.ru
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.