Карантин - время учиться: 15 бесплатных онлайн - курсов

В период карантина мы оказались отрезаны от привычного образа жизни. Закрыты образовательные учреждения, музеи и театры, однако это не повод скучать. Карантин — отличное время, чтобы получить новые знания и освоить полезные навыки, не выходя из дома.

Представляем вашему вниманию подборку из 15 бесплатных онлайн-курсов.

Видеоуроки Технопарка и Mail. ru разработаны для тех, кому интересны языки программирования и мобильная разработка. https://park.mail.ru/materials/video/ Если вы давно хотели прокачать основы компьютерной грамотности и работы с программами Microsoft, то для вас созданы бесплатные курсы от Академии Microsoft. После прохождения курса выдается подтверждающий сертификат. https://docs.microsoft.com/ru-ru/learn/ Яндекс Практикум также предлагает бесплатные занятия по веб-разработке, аналитике данных и Python.https://praktikum.yandex.ru/ Курс "Дизайнер на Tilda" от проекта Contented научит вас создавать сайты, графику и запускать проекты без помощи дизайнера.https://contented.ru/edu/tilda_covid/ Рекламное агентство Setters создало бесплатный доступ к лекциям о стандартах и особенностях сферы маркетинга и цифрового бизнеса.https://setters.education/ Известная образовательная площадка Coursera, предоставляющая больше сотни обучающих курсов из университетов всего мира, открыла свободный доступ для вузов-партнеров. Если институт зарегистрировался на платформе, то его студенты могут бесплатно пользоваться всеми материалами Coursera. https://www.coursera.org/ "Нетология" предлагает пройти онлайн-курсы по маркетингу и дизайну. https://netology.ru/free Онлайн-школа "Тетрика" дарит личные занятия с преподавателем онлайн по русскому, математике и ряду других предметов, а также по подготовке к сдаче ЕГЭ. Для этого достаточно воспользоваться промокодом QUARANTINE. Для интересующихся наукой и космосом представлены лекции и видео от ПостНауки. Здесь можно узнать, как возникли цивилизации, от чего происходит изменение климата, как устроен мозг человека и многое другое. https://postnauka.ru/courses Лучшие образовательные курсы со всего мира доступны на SkillFactory https://covideducation.ru/. Выбор предметов для изучения огромен — от изобразительного искусства до физики и финансов. "1С: Школа Онлайн" открыла ознакомительный доступ к учебным материалам для школьников и студентов сроком на 90 дней.https://obr.1c.ru/pages/read/online/ Учителя и школьники могут воспользоваться сервисом Яндекс Учебник, там размещены задания по русскому и математике с возможностью автопроверки ответов. https://education.yandex.ru/home/ Хотите прокачать деловые навыки? GeekBrains представила курс по повышению личной продуктивности и тайм-менеджменту. https://geekbrains.ru/courses/1031?tab=program#program Образовательный сайт "Юрайт" сделал все свои курсы и более 9 тысяч учебников бесплатными для студентов. https://urait.ru/ Сбербанк предлагает начинающим предпринимателям пройти занятия в бесплатной бизнес-школе онлайн. Приятный бонус — после прохождения всего материала можно получить сертификат об обучении. https://business-class.pro/

Фото: 14.rodina.news