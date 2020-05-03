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Автор Мария Жидкова

Как студенту успешно защитить диплом

Общество

На оценку за дипломную работу влияет не только содержание самого диплома, но и защитная речь выпускника. Важно заранее написать и подготовить свое выступление, ведь квалификационная комиссия вряд ли будет читать весь текст диплома, и ее впечатления будут складываться именно из вашего выступления.

Структура выступления

При подготовке выступления нужно учитывать тематику и направление диплома. Найти готовую речь вряд ли удастся, так как каждое выступление индивидуально и создается под конкретный проект. Однако существуют универсальные элементы, которые необходимо включить в свою речь, чтобы успешно защитить диплом.

Обязательные элементы выступления:

Приветствие членов комиссии и выражение им своего уважения

  • Начинать выступление нужно именно с приветствия экзаменаторов. Типичный пример такого обращения:

"Уважаемый председатель комиссии и уважаемые члены комиссии!".

Вводная часть, в которой обозначается суть проблемы.

  • Актуальность темы.

Поясняется значимость и злободневность выбранной темы исследования, основная задача этого этапа — убедить членов комиссии в том, что дипломный проект посвящен действительно важной теме.

  • Цели, объект и задачи исследования.

Придумывать самому ничего не нужно — заимствуем данные из введения к диплому.

Описание структуры.

Кратко расскажите, из каких частей состоит ваша работа и чему посвящен каждый раздел.

Основное содержание.

Здесь нужно подробно рассказать какой материал и источники были изучены, какие исследования были проведены, довести до сведения комиссии ключевое содержание выпускной работы.

Выводы.

Настало время подвести итоги своей речи, перечислить выводы, к которым смогли прийти и сформированные по итогам исследования рекомендации. Материал к этому разделу можно смело брать из заключения в дипломе.

Заключение.

После того, как речь закончена, рекомендуется поблагодарить комиссию за уделенное время.

Как писать защитное слово к диплому

Изучение дипломной работы

Прежде всего, при подготовке защиты важно внимательно изучить диплом и полностью проработать весь материал. Без хорошего знания проекта написать грамотно вступительное слово не получится.

  • Практический совет— используйте введение и заключение из диплома в качестве составной части защитной речи.

По итогам изучения диплома важно понять, какова была его основная цель, какие выводы нужно будет донести до аудитории, чтобы у слушателей сформировалось четкое понятие о вашей работе. И, конечно же, определить лимит времени для речи.

Можно также обратиться к своему научному руководителю за помощью. Предоставить ему для ознакомления план защитной речи и попросить внести свои замечания.

Заранее продумайте, какими раздаточными материалами планируете воспользоваться. Комиссия выслушивает в день не менее десятка разных проектов, поэтому использование слайдов и графиков — хороший способ привлечь их внимание и произвести должное впечатление.

  • Сделайте пошаговый план выступления, по нему будет легче ориентироваться.

Вычитка

Несколько раз внимательно прочитайте подготовленную речь. Обратите внимание на следующие факторы:

  1. Укладываетесь ли в положенное время? Ведь на защиту диплома отводится определенное время и важно успеть все изложить за обозначенный промежуток времени. При этом не нужно торопиться, речь должна быть плавной и размеренной.
  2. Доклад должен отражать суть диплома и по итогам у комиссии должно появиться представление о вашей работе. Избегаем "воды", акцентируемся на важных моментах.
  3. Убедитесь, что все написанное вам понятно и легко произносится. Если нет — лучше уже сейчас переписать речь, чтобы избежать провала.

Как выступать на защите диплома

Внешний вид

Защита диплома — мероприятие официальное и ответственное, поэтому внешний вид должен соответствовать и крайне желательно выглядеть сдержанно. Остановите выбор на одежде делового стиля, допустимы только классические вещи и нейтральные цвета. Откажитесь от ярких расцветок и провокационных вырезов — на защите им явно не место.

Поведение

Поведение на защите не менее важно, чем само содержание речи.

  • Перед тем, как начать, взгляните на аудиторию, улыбнитесь присутствующим, установите зрительный контакт. Сама речь не должна занимать много времени, оптимальная продолжительность-5-7 минут.
  • Следите за интонацией, подойдет живая, не монотонная речь, с умеренным использованием жестов. Меняйте тональность и тембр речи на протяжении своего выступления.
  • Избегайте зачитывания информации — говорите своими словами, а не просто читайте по бумаге.

 

Фото: photo-elsoar.com

Темы поведение зашита диплома структура выступления
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