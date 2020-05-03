Как студенту успешно защитить диплом

На оценку за дипломную работу влияет не только содержание самого диплома, но и защитная речь выпускника. Важно заранее написать и подготовить свое выступление, ведь квалификационная комиссия вряд ли будет читать весь текст диплома, и ее впечатления будут складываться именно из вашего выступления.

Структура выступления

При подготовке выступления нужно учитывать тематику и направление диплома. Найти готовую речь вряд ли удастся, так как каждое выступление индивидуально и создается под конкретный проект. Однако существуют универсальные элементы, которые необходимо включить в свою речь, чтобы успешно защитить диплом.

Обязательные элементы выступления:

Приветствие членов комиссии и выражение им своего уважения

Начинать выступление нужно именно с приветствия экзаменаторов. Типичный пример такого обращения:

"Уважаемый председатель комиссии и уважаемые члены комиссии!".

Вводная часть, в которой обозначается суть проблемы.

Актуальность темы.

Поясняется значимость и злободневность выбранной темы исследования, основная задача этого этапа — убедить членов комиссии в том, что дипломный проект посвящен действительно важной теме.

Цели, объект и задачи исследования.

Придумывать самому ничего не нужно — заимствуем данные из введения к диплому.

Описание структуры.

Кратко расскажите, из каких частей состоит ваша работа и чему посвящен каждый раздел.

Основное содержание.

Здесь нужно подробно рассказать какой материал и источники были изучены, какие исследования были проведены, довести до сведения комиссии ключевое содержание выпускной работы.

Выводы.

Настало время подвести итоги своей речи, перечислить выводы, к которым смогли прийти и сформированные по итогам исследования рекомендации. Материал к этому разделу можно смело брать из заключения в дипломе.

Заключение.

После того, как речь закончена, рекомендуется поблагодарить комиссию за уделенное время.

Как писать защитное слово к диплому

Изучение дипломной работы

Прежде всего, при подготовке защиты важно внимательно изучить диплом и полностью проработать весь материал. Без хорошего знания проекта написать грамотно вступительное слово не получится.

Практический совет— используйте введение и заключение из диплома в качестве составной части защитной речи.

По итогам изучения диплома важно понять, какова была его основная цель, какие выводы нужно будет донести до аудитории, чтобы у слушателей сформировалось четкое понятие о вашей работе. И, конечно же, определить лимит времени для речи.

Можно также обратиться к своему научному руководителю за помощью. Предоставить ему для ознакомления план защитной речи и попросить внести свои замечания.

Заранее продумайте, какими раздаточными материалами планируете воспользоваться. Комиссия выслушивает в день не менее десятка разных проектов, поэтому использование слайдов и графиков — хороший способ привлечь их внимание и произвести должное впечатление.

Сделайте пошаговый план выступления, по нему будет легче ориентироваться.

Вычитка

Несколько раз внимательно прочитайте подготовленную речь. Обратите внимание на следующие факторы:

Укладываетесь ли в положенное время? Ведь на защиту диплома отводится определенное время и важно успеть все изложить за обозначенный промежуток времени. При этом не нужно торопиться, речь должна быть плавной и размеренной. Доклад должен отражать суть диплома и по итогам у комиссии должно появиться представление о вашей работе. Избегаем "воды", акцентируемся на важных моментах. Убедитесь, что все написанное вам понятно и легко произносится. Если нет — лучше уже сейчас переписать речь, чтобы избежать провала.

Как выступать на защите диплома

Внешний вид

Защита диплома — мероприятие официальное и ответственное, поэтому внешний вид должен соответствовать и крайне желательно выглядеть сдержанно. Остановите выбор на одежде делового стиля, допустимы только классические вещи и нейтральные цвета. Откажитесь от ярких расцветок и провокационных вырезов — на защите им явно не место.

Поведение

Поведение на защите не менее важно, чем само содержание речи.

Перед тем, как начать, взгляните на аудиторию, улыбнитесь присутствующим, установите зрительный контакт. Сама речь не должна занимать много времени, оптимальная продолжительность-5-7 минут.

Следите за интонацией, подойдет живая, не монотонная речь, с умеренным использованием жестов. Меняйте тональность и тембр речи на протяжении своего выступления.

Избегайте зачитывания информации — говорите своими словами, а не просто читайте по бумаге.

Фото: photo-elsoar.com