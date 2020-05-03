Как студенту успешно защитить диплом

На оценку за дипломную работу влияет не только содержание самого диплома, но и защитная речь выпускника. Важно заранее написать и подготовить свое выступление, ведь квалификационная комиссия вряд ли будет читать весь текст диплома, и ее впечатления будут складываться именно из вашего выступления.
При подготовке выступления нужно учитывать тематику и направление диплома. Найти готовую речь вряд ли удастся, так как каждое выступление индивидуально и создается под конкретный проект. Однако существуют универсальные элементы, которые необходимо включить в свою речь, чтобы успешно защитить диплом.
"Уважаемый председатель комиссии и уважаемые члены комиссии!".
Поясняется значимость и злободневность выбранной темы исследования, основная задача этого этапа — убедить членов комиссии в том, что дипломный проект посвящен действительно важной теме.
Придумывать самому ничего не нужно — заимствуем данные из введения к диплому.
Кратко расскажите, из каких частей состоит ваша работа и чему посвящен каждый раздел.
Здесь нужно подробно рассказать какой материал и источники были изучены, какие исследования были проведены, довести до сведения комиссии ключевое содержание выпускной работы.
Настало время подвести итоги своей речи, перечислить выводы, к которым смогли прийти и сформированные по итогам исследования рекомендации. Материал к этому разделу можно смело брать из заключения в дипломе.
После того, как речь закончена, рекомендуется поблагодарить комиссию за уделенное время.
Изучение дипломной работы
Прежде всего, при подготовке защиты важно внимательно изучить диплом и полностью проработать весь материал. Без хорошего знания проекта написать грамотно вступительное слово не получится.
По итогам изучения диплома важно понять, какова была его основная цель, какие выводы нужно будет донести до аудитории, чтобы у слушателей сформировалось четкое понятие о вашей работе. И, конечно же, определить лимит времени для речи.
Можно также обратиться к своему научному руководителю за помощью. Предоставить ему для ознакомления план защитной речи и попросить внести свои замечания.
Заранее продумайте, какими раздаточными материалами планируете воспользоваться. Комиссия выслушивает в день не менее десятка разных проектов, поэтому использование слайдов и графиков — хороший способ привлечь их внимание и произвести должное впечатление.
Вычитка
Несколько раз внимательно прочитайте подготовленную речь. Обратите внимание на следующие факторы:
Защита диплома — мероприятие официальное и ответственное, поэтому внешний вид должен соответствовать и крайне желательно выглядеть сдержанно. Остановите выбор на одежде делового стиля, допустимы только классические вещи и нейтральные цвета. Откажитесь от ярких расцветок и провокационных вырезов — на защите им явно не место.
Поведение на защите не менее важно, чем само содержание речи.
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