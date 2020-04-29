Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Америка поставила себя против всех
Автор Анна Смирнова

Как правильно выбрать свежее мясо

Общество » Практика

Вынужденный карантин заставил многих вернуться к суровой реальности домашней готовки, которая была благополучно забыта или даже полностью вычеркнута из жизни.

Однако не стоит унывать. На самом деле "кухонная повинность" не такая уж и суровая, а с учетом того, что практически в каждом доме найдется немало девайсов, которые здорово облегчают приготовление пищи и в целом, быт, и вовсе может стать приятным времяпрепровождением.

А уж если знать еще и ряд секретов опытных домохозяек, то провести карантин можно не просто с пользой, но даже получая своеобразное удовольствие.

Итак, фабула любой готовки проста — продукты должны быть свежими.

Как проверить? Это очень просто.

Конечно, если у вас есть "свои" продавцы, то вопрос решается сам собой. Но если вы лишены такого счастья, то придется овладеть некоторыми навыками.

Во-первых, лучше всего начать покупать мясо у фермеров.

В этом случае вы получите того самого "своего" человека, который будет рад продавать вам самый лучший товар и сможете избежать некоторых неприятных сюрпризов, которые часто бывают в магазинах.

Если же такой возможности нет, то придется научиться в буквальном смысле слова присматриваться и принюхиваться к мясу.

Критерии выбора мяса

На первом этапе осмотра важен цвет.

  • Любые потемнения — признак того, что мясо успело заветреться из-за длительного хранения.
  • Свинина должна быть нежно-розового цвета, а говядина насыщенного красного. Баранина еще более темная.

Следует учитывать и подсветку прилавка, которая очень часто и придает "вкусный" нужный оттенок.

Поэтому, если мясо приобретается с такого прилавка или из холодильника, желательно внимательно его осмотреть при обычном освещении.

Кроме того, мясо должно быть сухим, липкости не допускается.

Еще один критерий, который показывает свежесть-несвежесть мяса — жир.

На него стоит обратить внимание, даже если он не будет использоваться при приготовлении пищи.

  • Жир и у свинины, и у говядины должен быть белого цвета. Если речь идет о баранине — жир имеет кремовый оттенок.
  • В случае, если мясо обрамлено жирком желтого цвета, то животное было довольно старым, поэтому качество мяса будет соответствующим.

Впрочем, есть одно исключение: если животное с рождения было на зерновом откорме, то его жир приобретает желтоватый оттенок.

Следующий этап выбора свежего мяса — его запах.

  • Так как у каждого свое восприятие ароматов, то главное, на что нужно ориентироваться — "принятие". То есть, запах должен быть "съедобным", не вызывающим отторжения: так обоняние само подскажет насколько мясо "аппетитно".

Следующая ступень — консистенция.

  • Мясо должно быть таким, что при нажатии пальцем, на нем не остается впадинок и выемок. Они сразу же разглаживаются. Но при этом "пружинить" стейк также не должен.

А если мясо замороженное

Конечно, при возможности, следует покупать свежее мясо, но если приходиться брать замороженное, то также стоит обратить внимание на ряд нюансов.

Если мясо при заморозке было свежим, а сама она проведена по всем правилам, то

  • мясной замороженный брусок в этом случае будет издавать довольно четкий звук при постукивании,
  • срез мяса будет ровным, 
  •  цвет - ярким, не уступающим свежему.
Темы мясо свежее мясо как выбрать мясо
Новости Все >
Студентов-медиков пригласили на работу в коронавирусные больницы
В Москве уменьшилось число аварий на 90%
УЕФА разработал план проведения Лиги чемпионов на нейтральных полях
В Саратове Роспотребнадзор советует гулять с детьми на балконах
Доктор м.н. объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
В небе Чечни и Северной Осетии впервые пройдет воздушный парад
Российские медики и волонтеры получат миллион медицинских масок
В Швеции более 20 тысяч зараженных коронавирусом
Министр спорта Италии допустил досрочное завершение чемпионата
Вирусолог: дети до 10 лет не могут быть разносчиками коронавируса
Последние материалы
В Саратове Роспотребнадзор советует гулять с детьми на балконах
Доктор м.н. объяснил низкую смертность от COVID-19 в России
В небе Чечни и Северной Осетии впервые пройдет воздушный парад
Российские медики и волонтеры получат миллион медицинских масок
В Швеции более 20 тысяч зараженных коронавирусом
Министр спорта Италии допустил досрочное завершение чемпионата
Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут
Вирусолог: дети до 10 лет не могут быть разносчиками коронавируса
Настоятель храма Рождества Пресвятой Богородицы умер от пневмонии
Эксперт: японцев очень взволновали поправки в Конституцию РФ
Популярное
Общество
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности

Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.

В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Общество
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Диета
Чем нужно питаться при воспалении легких
Здоровье
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
Василий Амирджанов Россия поборет саранчу в Африке за $10 млн. Свои подождут Василий Амирджанов Игорь Буккер Анорексия может быть врожденной Игорь Буккер Любовь Степушова В Чехии Запад готовит нового Скрипаля Любовь Степушова
Комментарии
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Эксперт: проведение Дня Победы 3 сентября охладит отношения с Японией
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В Чехии Запад готовит нового Скрипаля
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Путин напомнил, что свобода каждого ограничена свободой других
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
Жириновский: СССР спасло бы разделение на 70 губерний
Пандемия в США: американцы не ждали такой беды
В скандале вокруг Коммунарки всплыли новые подробности
После майских праздников дистационка для школьников не возобновится
Кремлю предложили больше не отвечать на звонки Зеленского
Главный терапевт Москвы: самоизоляция - это о политике, а не о медицине
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ