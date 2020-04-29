Как правильно выбрать свежее мясо

Вынужденный карантин заставил многих вернуться к суровой реальности домашней готовки, которая была благополучно забыта или даже полностью вычеркнута из жизни.

Однако не стоит унывать. На самом деле "кухонная повинность" не такая уж и суровая, а с учетом того, что практически в каждом доме найдется немало девайсов, которые здорово облегчают приготовление пищи и в целом, быт, и вовсе может стать приятным времяпрепровождением.

А уж если знать еще и ряд секретов опытных домохозяек, то провести карантин можно не просто с пользой, но даже получая своеобразное удовольствие.

Итак, фабула любой готовки проста — продукты должны быть свежими.

Как проверить? Это очень просто.

Конечно, если у вас есть "свои" продавцы, то вопрос решается сам собой. Но если вы лишены такого счастья, то придется овладеть некоторыми навыками.

Во-первых, лучше всего начать покупать мясо у фермеров.

В этом случае вы получите того самого "своего" человека, который будет рад продавать вам самый лучший товар и сможете избежать некоторых неприятных сюрпризов, которые часто бывают в магазинах.

Если же такой возможности нет, то придется научиться в буквальном смысле слова присматриваться и принюхиваться к мясу.

Критерии выбора мяса

На первом этапе осмотра важен цвет.

Любые потемнения — признак того, что мясо успело заветреться из-за длительного хранения.

Свинина должна быть нежно-розового цвета, а говядина насыщенного красного. Баранина еще более темная.

Следует учитывать и подсветку прилавка, которая очень часто и придает "вкусный" нужный оттенок.

Поэтому, если мясо приобретается с такого прилавка или из холодильника, желательно внимательно его осмотреть при обычном освещении.

Кроме того, мясо должно быть сухим, липкости не допускается.

Еще один критерий, который показывает свежесть-несвежесть мяса — жир.

На него стоит обратить внимание, даже если он не будет использоваться при приготовлении пищи.

Жир и у свинины, и у говядины должен быть белого цвета. Если речь идет о баранине — жир имеет кремовый оттенок.

В случае, если мясо обрамлено жирком желтого цвета, то животное было довольно старым, поэтому качество мяса будет соответствующим.

Впрочем, есть одно исключение: если животное с рождения было на зерновом откорме, то его жир приобретает желтоватый оттенок.

Следующий этап выбора свежего мяса — его запах.

Так как у каждого свое восприятие ароматов, то главное, на что нужно ориентироваться — "принятие". То есть, запах должен быть "съедобным", не вызывающим отторжения: так обоняние само подскажет насколько мясо "аппетитно".

Следующая ступень — консистенция.

Мясо должно быть таким, что при нажатии пальцем, на нем не остается впадинок и выемок. Они сразу же разглаживаются. Но при этом "пружинить" стейк также не должен.

А если мясо замороженное

Конечно, при возможности, следует покупать свежее мясо, но если приходиться брать замороженное, то также стоит обратить внимание на ряд нюансов.

Если мясо при заморозке было свежим, а сама она проведена по всем правилам, то