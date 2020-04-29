Как правильно выбрать свежее мясо

Вынужденный карантин заставил многих вернуться к суровой реальности домашней готовки, которая была благополучно забыта или даже полностью вычеркнута из жизни.
Однако не стоит унывать. На самом деле "кухонная повинность" не такая уж и суровая, а с учетом того, что практически в каждом доме найдется немало девайсов, которые здорово облегчают приготовление пищи и в целом, быт, и вовсе может стать приятным времяпрепровождением.
А уж если знать еще и ряд секретов опытных домохозяек, то провести карантин можно не просто с пользой, но даже получая своеобразное удовольствие.
Как проверить? Это очень просто.
Конечно, если у вас есть "свои" продавцы, то вопрос решается сам собой. Но если вы лишены такого счастья, то придется овладеть некоторыми навыками.
В этом случае вы получите того самого "своего" человека, который будет рад продавать вам самый лучший товар и сможете избежать некоторых неприятных сюрпризов, которые часто бывают в магазинах.
Если же такой возможности нет, то придется научиться в буквальном смысле слова присматриваться и принюхиваться к мясу.
На первом этапе осмотра важен цвет.
Следует учитывать и подсветку прилавка, которая очень часто и придает "вкусный" нужный оттенок.
Поэтому, если мясо приобретается с такого прилавка или из холодильника, желательно внимательно его осмотреть при обычном освещении.
Кроме того, мясо должно быть сухим, липкости не допускается.
Еще один критерий, который показывает свежесть-несвежесть мяса — жир.
На него стоит обратить внимание, даже если он не будет использоваться при приготовлении пищи.
Впрочем, есть одно исключение: если животное с рождения было на зерновом откорме, то его жир приобретает желтоватый оттенок.
Следующий этап выбора свежего мяса — его запах.
Следующая ступень — консистенция.
Конечно, при возможности, следует покупать свежее мясо, но если приходиться брать замороженное, то также стоит обратить внимание на ряд нюансов.
Если мясо при заморозке было свежим, а сама она проведена по всем правилам, то
Скандал с увольняющимися младшими медработниками медцентра в Коммунарке, просочившийся днями ранее в прессу, сегодня получил продолжение. "Открытые медиа" опубликовали видеообращение уволившейся младшей медсестры. Самое интересное началось после него.