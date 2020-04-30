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Америка поставила себя против всех
Автор Марина Расторгуева

Как сохранить мир в семье во время самоизоляции.

Общество » Семья

Как известно, на фоне пандемии в Китае очень увеличилось число разводов. Психологи говорят, что в этом нет ничего странного: нахождение вдвоем в замкнутом пространстве достаточно долгое время может привести к ссорам и последующему разрыву.

Впрочем, специалисты по отношениям утверждают, что те пары, которые расстались в связи с карантином, вряд ли бы остались вместе до старости в обычной обстановке. Изоляция просто сделала процесс расставания быстрее.

Отвлекающие факторы: работа, друзья, хобби и многое другое — отошли на второй план. В этой ситуации пара смогла лучше разглядеть друг друга и поняла, что им не по пути.

Психологи также полагают, что настоящие отношения, наоборот, должны только укрепиться на карантине. Нужно стараться подстроиться под ситуацию и с умом управлять своим поведением.

Следование простым советам поможет вам сохранить отношения в такой нелегкой ситуации.

Соблюдаем режим

Чтобы чувствовать спокойствие и оставаться уравновешенным, постарайтесь сохранить некоторые привычные правила и составьте для себя распорядок дня. Подключите к этому и свою вторую половинку. Это поможет избавиться от излишней расслабленности, а времени на негативные мысли не останется.

Расписание труда и отдыха

Научитесь управлять собственным временем. Например, 20 минут усердной работы будут сменяться 5-ю минутами отдыха. Ставьте таймер и предупредите об этом семью. Теперь вторая половинка и дети будут знать, когда к вам можно подойти с вопросами, а когда этого делать не стоит. После нескольких "заходов" устройте себе более долгий перерыв на отдых.

Уединение

Специалисты считают, что человеку необходимо примерно 2 часа в сутки на то, чтобы побыть одному. Но суровая реальность слишком усложнила выполнение этой потребности. Обсудите с семьей этот вопрос и составьте расписание уединения для каждого.

Приведем примеры интересных занятий, которые помогут укрепить семью.

Просмотр семейных фото

Соберите всю семью для просмотра семейных фотографий. Расскажите детям о том, где и при каких обстоятельствах они были сделаны. Все вместе вспоминайте счастливые моменты прошлого. Теплые воспоминания помогут каждому отвлечься от тревоги и состояния скуки.

Самообразование

Попробуйте найти занятие, которое будет интересно каждому члену семьи. К счастью, сейчас огромное количество доступных мастер-классов и тренингов в режиме онлайн.

Книги

Собирайтесь всей семьей за совместным чтением и обсуждением книг. Пусть каждый предложит произведения на свой выбор, которые будут читаться в порядке очереди.

"Ходите в гости"

Попробуйте ходить друг к другу в гости, не выходя из квартиры. Пусть каждый член семьи готовится к этому событию, например, придумывает развлечение и угощение.

Тайный Санта

Незаметно подкладывайте друг другу небольшие приятные сюрпризы или записки с тёплыми словами. Это точно поможет сблизить вашу семью.

Занятия, на которые обычно нет времени

Открывайте для себя новые горизонты. Например, попробуйте начать рисовать или научиться вязать. Подключайте к этому всю семью. Общее хобби поможет сохранить мир и гармонию.

Фото:thetayloredlifecompany.com

Темы отношения самоизоляция
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