Любовь на расстоянии во время пандемии: как поддерживать отношения?

Современная реальность практически не оставляет шансов для развития и поддержания любовных отношений: перчатки, антисептическое средство и маска — не лучший набор для свиданий.

Даже если вы и решитесь на свидание, будет очень проблематично найти место, где можно его провести. Кинотеатры, торговые центры, рестораны и многие другие полюбившиеся парочкам заведения закрыты.

Но как быть, если очень хочется любви?

Психологи утверждают, что для получения желаемого вовсе не нужно нарушать карантин и подвергать здоровье опасности. Используйте этот период с максимальной выгодой для личной жизни.

В помощь влюбленным - технологии

Невозможность живого общения между мужчиной и женщиной можно почти сполна компенсировать виртуальным общением.

Вот несколько способов, которые помогут вам легче перенести разлуку.

Общайтесь по видеосвязи и через мессенджеры

Хорошую базу развивающимся отношениям можно дать при помощи общения по видеосвязи и телефону. Чаще обменивайтесь красивыми фотографиями.

Это поможет вам любоваться друг другом, несмотря на самоизоляцию.

При помощи звонков и аудио сообщений вы сможете поделиться значимой частичкой себя -голосом.

Воображение будет развиваться, а желание увидеться вживую к концу карантина только усилится.

Видеосвязь — наиболее безопасный вид свидания в современных реалиях.

Покажите собеседнику себя в полной красе. Приоденьтесь, сделайте красивую прическу. Выглядите так, как выглядели бы при реальной встрече.

При помощи СМС переписки вы имеете возможность без ограничений общаться в любое время суток и обдумывать диалог без страха и тревоги, которые могут возникнуть при живом общении. Интерес друг к другу будет поддерживаться, а ваши отношения укрепятся.

Чтобы грамотно пользоваться всеми инструментами, постарайтесь придерживаться следующих правил:

Постарайтесь меньше заниматься болтологией и ведите разговоры по делу. Частые беседы "ни о чем" могут сказаться на вашем интересе друг к другу. Обсуждайте интересные темы, задавайте вопросы, и тогда желание общаться никуда не пропадет. Не наседайте с расспросами, если заметили, что собеседник не отвечает. Напоминайте о себе понемногу, при помощи пары сообщений за несколько дней. Умейте заинтересовать так, чтобы он не мог оставлять ваши сообщения без ответа. Радуйте партнера ласковыми фразами, делайте комплименты, флиртуйте. Это поможет не дать угаснуть огоньку интереса между вами. Анализируйте каждую фразу партнера, ища моменты, которые помогут продолжить разговор. Пусть ваша беседа всегда будет увлекательной. В меру интересуйтесь работой, увлечениями и любимыми занятиями друг друга. Чем лучше вы проникнетесь этим, тем больше будет вероятность долговечности вашего союза.

Безусловно, никакое виртуальное общение не заменит реальных встреч. Даже самое приятное и ласковое сообщение не сравнится с теми же словами, нежно сказанными на ушко. Как бы не было сложно поддерживать любовную атмосферу по сети, вы должны осознавать, что сейчас это единственный вариант.

Постараетесь с пользой использовать сложившуюся ситуацию мирового масштаба.

Фото:nuevamujer.com