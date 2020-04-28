Любовь на расстоянии во время пандемии: как поддерживать отношения?

Современная реальность практически не оставляет шансов для развития и поддержания любовных отношений: перчатки, антисептическое средство и маска — не лучший набор для свиданий.
Даже если вы и решитесь на свидание, будет очень проблематично найти место, где можно его провести. Кинотеатры, торговые центры, рестораны и многие другие полюбившиеся парочкам заведения закрыты.
Психологи утверждают, что для получения желаемого вовсе не нужно нарушать карантин и подвергать здоровье опасности. Используйте этот период с максимальной выгодой для личной жизни.
Невозможность живого общения между мужчиной и женщиной можно почти сполна компенсировать виртуальным общением.
Вот несколько способов, которые помогут вам легче перенести разлуку.
Хорошую базу развивающимся отношениям можно дать при помощи общения по видеосвязи и телефону. Чаще обменивайтесь красивыми фотографиями.
При помощи звонков и аудио сообщений вы сможете поделиться значимой частичкой себя -голосом.
Покажите собеседнику себя в полной красе. Приоденьтесь, сделайте красивую прическу. Выглядите так, как выглядели бы при реальной встрече.
При помощи СМС переписки вы имеете возможность без ограничений общаться в любое время суток и обдумывать диалог без страха и тревоги, которые могут возникнуть при живом общении. Интерес друг к другу будет поддерживаться, а ваши отношения укрепятся.
Безусловно, никакое виртуальное общение не заменит реальных встреч. Даже самое приятное и ласковое сообщение не сравнится с теми же словами, нежно сказанными на ушко. Как бы не было сложно поддерживать любовную атмосферу по сети, вы должны осознавать, что сейчас это единственный вариант.
Постараетесь с пользой использовать сложившуюся ситуацию мирового масштаба.
Фото:nuevamujer.com
Пневмонии, несмотря на все усилия врачей и фармакологов, никак не хотят сдавать своих позиций. Пневмококки приспосабливаются к лекарствам, а безответственное отношение людей к лечению простуд, только помогает им находит новые жертвы. Но кроме таблеток и уколов, одолеть воспаление легких помогает специальная диета.