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Автор Марина Расторгуева

Как помочь детям морально пережить пандемию каронавируса

Общество » Семья

Как известно, с 23 марты все учебные заведения страны были переведены на дистанционный режим обучения. С ростом числа заболевших напряжение и тревога в обществе тоже нарастают. Безусловно, тревожность взрослых передается и подрастающему поколению.

Психологи дают список рекомендаций, помогающих детям справляться со стрессом.

Сохраняйте спокойствие

Все, что связано с коронавирусом — малопонятно и оттого вызывает тревогу. Это нормально.

Сильные переживания взрослых, скорее всего, передадутся детям, которые вообще не понимают, что происходит, и в своих реакциях ориентируются на маму и папу.

Поэтому, чтобы не подвергать детей большему стрессу, научитесь сами воспринимать сложившуюся ситуацию максимально возможно спокойно.

Выясните, что ребенок уже знает

Поверьте, дети знают гораздо больше, чем нам кажется. Они впитывают обрывки фраз взрослых, серфят в интернете.

  • Попробуйте спросить ребенка о том, что нового он слышал о вирусе. Вдумчиво послушайте ответ, поправьте ребенка, если в чем-то его знания неверны. Также ответьте на все заданные вопросы.

Говорите с ребенком понятно

Старайтесь вести разговор с ребенком на понятном для него языке, обдумывая каждое слово.

Приводите наглядные и конкретные примеры. 

Спокойствие

Бывает так, что дети ощущают ответственность за те вещи, которые от них не зависят. И всегда боятся того, чего не понимают. 

  • Составьте план действий. Четкий. Пошаговый. Так ребенок поймет, что вы ситуацию контролируете и что не стоит переживать.
  • Говорите спокойно и прямо, называя вещи своими именами. Разложите "все по полочкам". 
  • Пусть ребенок понимает каждый шаг вашей семьи и устройство жизни в ближайшее время.

Специалисты уверяют, что тревога хорошо лечится ясностью.

Внимание к беспокойству

Детям очень нужна ваша помощь в борьбе со страхами и тревогой. Но путь к покою лежит не только через простые ответы и отвлечение от проблем.

Постарайтесь уважать детские переживания и показать это ребенку. Найдите нужные слова.

  • Например, если ребенок сильно боится заболеть, подробно объясните ему методы защиты от болезни. Покажите ему, что тоже их придерживаетесь.

Ограничение потока информации

О коронавирусе сегодня,без преувеличения, говорят из каждого утюга. Это способствует нарастанию беспокойства как у взрослых, так и у детей.

Постарайтесь как можно меньше читать и смотреть новости. Ограничьтесь 1-2 надежными источниками информации.

Также ограничьте информационный доступ к новостям ребенку. Сделать это можно при помощи определенного программного обеспечения. Если это сделать не удаётся, объясните ребенку то, что далеко не вся информация достоверна. Верить нужно только надёжным источникам. Порекомендуйте эти источники.

Фото:planeswalker.pl

 

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