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Америка поставила себя против всех
Автор Олег Артюков

Перенос майских праздников: гулять или выкарабкиваться?

Общество

Депутаты Госдумы не оценили идею переноса майских праздников. По их мнению, организация дополнительных рабочих дней станет дополнительной нагрузкой на экономику.

Аргументы против

По мнению главы комитета Госдумы по труду и социальной политике Ярослава Нилова, в нынешних условиях гражданам страны надо выбирать, чего они хотят: "гулять" или "выкарабкиваться".

"Мы должны отдавать себе отчет, что дополнительный перенос — это нагрузка на бизнес, на экономику, а это может породить опять рост безработицы, снижение покупательной способности. Поэтому нужно выбирать, чего мы хотим: хотим праздновать, гулять или хотим выкарабкаться из этой ситуации и восстанавливаться. Вот лично я сторонник того, чтобы выкарабкиваться и восстанавливаться", — сказал Нилов РИА "Новости".

По мнению депутата, устраивать дополнительные выходные дни в ущерб экономике было бы неправильно.

"Да, я понимаю, что придется с первого по пятое число, конечно, себя ограничивать, потому как мы все равно пребываем в условиях повышенной готовности", — сказал Нилов.

С ним солидарна депутат Госдумы Ольга Павлова:

"Это не просто выходные дни, а государственные праздники, приуроченные к памятным датам. За каждым из них стоит история, и просто так их перенести или отменить нельзя. Кроме того, перенос праздничных дней на более поздний срок может еще сильнее ударить по экономике страны".

Что думают россияне

Насколько можно понять, тему переноса майских праздников стали обсуждать после опросов россиян. Например, полторы недели назад подобный опрос был проведен Mail.ru. Конечно, это не опрос социологической службы, но все ж таки.

Так вот, по данным этого исследования, 34 процента россиян высказались за перенос майских праздников. Они сочли хорошей идеей возможность отдохнуть после режима самоизоляции.

Из числа поддержавших идею переноса майских праздников 19 процентов высказались за то, чтобы отгулять эти дни в июне, по 14 процентов — за июль и август, 13 процентов выбрали сентябрь. Самыми радикальными оказались восемь процентов россиян, которые поддерживают идею о присоединении майских праздников к январским каникулам в 2021 году.

При этом 30 процентов выступили за полную отмену выходных дней, а 27 процентов не поняли, зачем нужен перенос майских праздников.

Конечно, едва ли можно всерьез говорить о переносе. Тем более, что глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников на прошлой неделе заявил, что российская экономика из-за нынешних ограничений ежедневно теряет около ста миллиардов рублей. Так что несколько лишних дней "гуляний" едва ли можно будет позволить.

Темы праздник ярослав нилов максим решетников
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