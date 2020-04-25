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Америка поставила себя против всех
Автор Василий Амирджанов

Стометровая зона отчуждения: драйв на "собянинской дорожке"

Общество

Пока в федеральном телевизоре гадают на коронавирусной гуще, на гражданах постепенно сказывается затяжное пребывание в самоизоляции.

Перманентное стрессовое состояние у некоторых людей перерастает в истерики и в не вполне адекватные поступки. И немудрено, когда слово "коронавирус" настолько объемно захватило информационное пространство.

Дистанции огромного размера

Безусловно, полезно напоминать гражданам об ограничительных мерах, связанных с эпидемиологической обстановкой. Правда, у любой агитации есть и свои побочные эффекты, которые иногда приводят к подвижкам сознания. В просторечии — едет "крыша" или обнуляется дружба с "кукушкой":

  • Москвич сбил с ног пенсионерку, которая нарушила дистанцию в магазине.
  • Жителя Химок привлекли к ответственности за приготовление на балконе шашлыка на мангале.
  • Жителя Сахалина застукали за те же шашлыки, но на крыше многоэтажного дома.
  • В Москве таксист избил пассажирку из-за того, что код на ее цифровом пропуске не считывался.

Нередко представители старшего поколения забываются в пылу борьбы с коронавирусом и действуют по привычным схемам поведения. Не учитывают, что внезапно изменилась идеологическая парадигма с народного единства ко всеобщему разобщению во имя добра.

Тем временем контролеры в Москве вместе с полицией стали проводить рейды в общественном транспорте, чтобы выявить нарушителей полутораметровой дистанции. Попавшиеся ценители тактильных ощущений, которые преодолели означенный рубеж, сейчас могут заплатить за тяготение к народному единству пять тысяч рублей штрафа.

Встречи на "собянинской дорожке"

Один из жителей московского спального района поделился со мной впечатлениями о самоизоляции. Его собаки с любопытными именами Белка и Бэхачка ответственно подошли к соблюдению государственных мер по разобщению граждан.

Днем собаки предпочитают здоровый сон, чтобы во время их выгула в светлое время суток не подвергать своего хозяина опасности контакта с соседями. После полуночи для них наступает то самое время для "задрать ножку".

Примечательно, что при попытке других любителей домашних животных приблизиться к хозяину Белки и Бэхачки их встречает дружный самоизоляционный лай. Понимают собачки, что время такое. Не до сантиментов.

По словам этого местного жителя, есть и иная категория граждан, которые под покровом весенней ночи борются с коронавирусной напастью алкогольными возлияниями. Днем их гоняет полиция, которая патрулирует район, а как только стемнеет, местные "синяки" наслаждаются сумраком:

"Гулять стремно. Полно буйной пьяни и в одиночном исполнении, и в компаниях. Реально бунтующие такие. Бьют ногами чужие автомобили и урны. Примечательно, что в процессе орут одно и то же: "….! ….!" (завуалируем представителей нетрадиционной ориентации — ред.). Причем это не одни и те же архаровцы, это — разные персонажи, но выкрикивают вот это самое слово. Иногда только это. Иногда еще чего-то добавляют".

Вероятно, те самые архаровцы, о которых говорит житель одного из спальных районов, ругают мировое закулисье или таких же несознательных граждан, нарушающих режим самоизоляции. Ну не власти же они чихвостят. Такое же просто представить невозможно.

И гений парадоксов друг

Есть в том уголке Москвы и получившая народное название "собянинская дорожка". Это участок дворового пространства, на котором установлены новые уличные фонари. Как считается, продвинутые в инновационном плане.

"Вчера такой сумасшедший объяснил мне, что прогулка под новыми фонарями крайне опасна. Фонари, оказывается, резонансно-магнитно-лазерного типа. Губят все живое. Ну, на что светят. Светят они реально ярко. Такие невысокие, но активно яркие. На тонких столбиках", — рассказал один из жителей того района

План по отлову граждан

Telegram "отстучал" новость с пометкой "Как всегда". Оказалось, что начальник управления МВД России по Новосибирской области, генерал-лейтенант Юрий Стерликов внезапно подал в отставку. В интернете всплыли аудиозаписи с требованиями начальника к участковым выполнять план по протоколам о нарушениях самоизоляции.

Начальник пресс-службы регионального управления МВД Сергей Щекотин поторопился заявить, что решение генерал-лейтенанта уволиться никак не связано с проходящей в настоящее время служебной проверкой по факту таких установок подчиненным. Разумеется, так оно и было. Вот взял и вдруг решил уволиться с весьма статусной должности.

Подобных сигналов о наличии плана по отлову нарушителей самоизоляции множество. Было бы любопытно посмотреть на того большого начальника, который придумал этот самый план. Правда, граждане уже привыкли, что у отечественной государственной системы есть важная особенность — она не способна работать, подчиняясь интересам граждан и в согласии со здравомыслием.

Возможно, когда случится смысловое и структурное переформатирование государственной матрицы, тогда и у граждан под алкогольными парами станет больше поводов выкрикивать что-то более позитивное.

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