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Автор Олег Артюков

Владимир Ленин: человек, который творил историю

Общество

150 лет назад в семье Ильи Николаевича и Марии Александровны Ульяновых родился сын. Родители назвали его Владимиром. Вряд ли инспектор народных училищ Симбирской губернии, как и его супруга, предполагали, какое будущее ожидает их четвертого ребенка.

Если не забыть, то лишний раз не вспоминать

Последние три десятилетия личность Владимира Ильича в российском государстве оказалась едва ли не под запретом. Честно говоря, трудно припомнить, чтобы кто-то из современных высокопоставленных государственных деятелей положительно отозвался бы о Ленине. Геннадий Андреевич Зюганов не в счет.

Вот и в нынешний юбилей одно из государственных информагентств не нашло ничего лучше, как затеять среди правозащитников опрос на тему того, актуально захоронение Ленина (небольшой спойлер: актуально, но надо погодить). А лидер ЛДПР Владимир Жириновский требовал арестовать коммунистов, которые 22 апреля придут к Мавзолею.

Конечно, споры о личности и роли Ленина как в истории России, так и всего мира, будут продолжаться и далее. Но очевидно — попытки его принизить, низвести до роли германского шпиона (которым Ленин никогда не был), примитивны и отнюдь не способствуют объективной оценке его деятельности.

А наследие это таково, что ставит Владимира Ленина в один ряд с самыми выдающимися историческими персонажами. А может и более. Ведь совершенное им действительно было уникальным событием: лидер небольшой и не слишком влиятельной политической партии стал основателем мировой державы.

Объективной оценки деяний Ленина, наверное, никогда и не будет. Но напомним, что борьбу он вел против властей государства, которые ввергли страну в две кровопролитные войны. И политика которых довела Россию до двух революций. Можно, конечно, еще разок попричитать над Россией, которую мы в 1917 году потеряли. Вот только легкость, с которой рухнула империя, заставляет усомниться, что очевидцы и участники тех событий в большинстве своем испытывали сочувствие к государю-императору.

Насколько обоснованы упреки в адрес Ленина

Сейчас в упрек Ленину ставится тот факт, что он был основателем Третьего интернационала, который всячески вмешивался в дела других государств, поддерживая местных коммунистов. Большевики первые годы после Октябрьской революции действительно были увлечены идеями мировой революции. Но на то у них были основания.

А как им не быть, если в апреле 1919 года даже в Ирландии была создана Советская республика Лимерик? Идеология большевиков действительно была популярна. И странно было бы, если они не попытались этим воспользоваться. 

Ко всему прочему Владимир Ильич был крупным теоретиком марксизма и основоположником марксизма-ленинизма. Теоретическое наследие его настолько сложно и многогранно, что грамотно оппонировать идеям Ленина и по сей день способны очень немногие. Для этого надо быть по-настоящему образованным человеком и хорошо разбираться в предмете критики. Чего многим критикам ленинских идей катастрофически не хватает.

Государство, созданное Лениным, просуществовало 75 лет. По историческим меркам, вроде бы и немного. Но оно несколько десятилетий было одним из двух мировых центров. И мы по сей день пользуемся его наследием — в первую очередь научным и промышленным. Даже спустя почти три десятка лет после краха СССР.

Конечно, к Ленину может быть много претензий относительно методов, при помощи которых он шел к цели — созданию государства социального равенства. И конечно, можно спорить, достижима ли такая цель в принципе. Хотя то, что называется "социальными лифтами", в Советском Союзе было. И это был один из несомненных плюсов государства.

Не будет преувеличением сказать, что Владимир Ленин был одним из крупнейших политических деятелей и мыслителей XX века. И очень большой вопрос, был ли после него кто-то, кто мог бы с ним сравниться.

Темы революция большевики владимир ленин советский союз
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