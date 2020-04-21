Коротков выпустил очередной фейк по заказу ИГИЛ*

Сотрудник "Новой газеты" продолжает публиковать материалы в интересах террористов "Исламского государства"*. В этот раз он вновь выпустил странный материал про пытки игиловца, неизвестными лицами. Объясняем почему это фэйк.

В своем материале Коротков, которого на данный момент проверяют следственные органы на предмет сотрудничества с террористами "Исламского Государства"* пишет, что спустя несколько месяцев после первого расследования, смог получить новые видео-доказательства. Записи, поставленные в статье, действительно гораздо более лучшего качества, чем первоначальные. При этом вызывает вопрос откуда они получены и почему так долго журналист, у которого по его заявлениям множество источников в ЧВК их искал.

Все довольно просто. Судя по всему, эти эксклюзивные материалы — обычная подделка, которую в Сирии сделали либо игиловцы, либо специально нанятые люди из иностранных кураторов Короткова.

Нестыковки "Новой"

Про это говорит сразу несколько фактов:

Первый: Если бы сам Коротков получил данные видео от источника, который наблюдал уничтожение боевика лично, то почему он не знает имен или позывных, тех кто, по его словам участвовал в этом.

Но он не знает и сам говорит о том, что не может узнать. Тогда откуда у него видео? Загадка. Скорее всего оно просто снято на похожей территории.

Второй: Коротков якобы не знает, где было снято видео, которое легло в основу его расследования.

Определить его он попытался с помощью фото, на котором видно окружающую обстановку. Журналист обращает внимание читателей на упавшую бочку. По его словам, именно это бочка изображена на фото в одном из материалов ФАН о заводах Хайян и Аш-Шаер.

Для того, чтобы придать авторитетности своему выводу, Коротков обратился к создателю Conflict Intelligence Team Руслану Левиеву. Тот якобы тоже пришёл к выводу, что упавшая бочка указывает на заводы из материала ФАН. Вот только оба эксперта не обратили внимания на тот факт, что на фотографии "Новой газеты" конструкция лежит рядом с грунтовой дорогой, а на снимке корреспондентов ФАН отчётливо видно, что бочка лежит рядом с асфальтированной дорогой, имеющей разметку приметного жёлтого цвета. Сомнительно, что сразу два человека, Коротков и Левиев, могли случайно не заметить такую грубую нестыковку. А значит, они сознательно вводят читателей в заблуждение.

Художественная съемка

Главный редактор сайта Polit Russia Руслан Осташко сильно сомневается в подлинности фото и видео: Короткову не привыкать подтасовывать доказательства.

"Я, как журналист, сомневаюсь: фотографии и видео похожи на подделку. Кроме того, в расследовании, кроме фотографий и видео, доказательств, как таковых, нет — ни имен, ни позывных, ничего. Коллеги из "Новой", хотя, они скорее, калеки, опять публикуют ничем не подтвержденную информацию", — сказал Осташко.

Эксперт напомнил и о том, что Короткова неоднократно обвиняли и в сотрудничестве с запрещенным в РФ ИГИЛ* — журналист сливал личные данные российских добровольцев в СМИ, вплоть до адресов. А также в том, что Дениса Короткова, в годы службы МВД неоднократно ловили на коррупции и "крышевании" наркоторговцев.

Кстати, в ноябре прошло года "Новая газета" опубликовала свое первое "расследование" о действиях российских добровольцев в Сирии. Чтобы шокировать читателя, в статью добавили фото, где группа мужчин позирует на фоне человека, подвешенного за ноги. Голова у него отсутствовала. Как выяснило издание Nakanune.ru, это был фотомонтаж.

Теперь в статье у Короткова те же самые персонажи с другого ракурса. Согласитесь, заставляет задуматься. Об этом говорит и профессиональный видеомонтажер Евгений Клиньев.

"На видео они обстреливают мужчину из автомата по ногам, бьют кувалдой, а после он ими еще и шевелит. Бред какой-то. Плюс нет раны от взрыва взрывателя. Только мелкий ожог и вроде как прожжённые штаны. Тоже очень странно. Ну и главное. Он после каждого удара этими ногами по которым прошлась кувалда двигает. А в первом видео, даже на них опирается. Я все понимаю, это может быть болевой шок. Но раздробленными ногами по идее так не шевелят. И если присмотреться, то как и в простеньких фильмах, кувалдой бьют почти не ударяя. Я считаю, что это все же художественная сьемка. Красивая, но не правдоподобная ", — рассказал эксперт.

* организация, запрещенная на территории РФ