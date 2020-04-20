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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Василий Амирджанов

Бомж заплатит штраф за просчеты московских властей

Общество

Московские власти заявили, что нагрузка на систему здравоохранения столицы отошла от предельной, но тем не менее ситуация остается сложной.

Самоизоляция, подкрепленная полицейскими патрулями и штрафами, приносит свои плоды. Правда, и рождает казусы, граничащие с абсурдом.

Сомнительная уверенность

Пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте, введенный мэром Москвы Сергеем Собяниным с 13 апреля (с 15 апреля спецпропуска стали обязательными), вызвал одновременно и понимание, и недоумение москвичей.

С одной стороны, властям каким-то образом было необходимо сократить контакты жителей столицы друг с другом, чтобы не множить коронапечали. С другой — выход в магазин, аптеку или на привычную прогулку с собакой стал элементом самоизоляционного квеста.

Это не может не вызывать раздражения хотя бы потому, что не у всех магазины находятся на расстоянии ближе ста метров от дома. Да и места для выгула домашних питомцев далеко не всегда вписываются в ограничительные расстояния.

Член экспертного совета ГУ МВД России по городу Москве по нормотворческой деятельности, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов назвал перечень документов, необходимых для безопасного выхода москвичей из дома:

"Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться".

Депутат успокоил граждан и попытался зарядить уверенностью:

"Даже если человек забыл документ, ничего страшного нет, может быть составлен протокол, но этот протокол дальше будет рассмотрен инспектором, и гражданин будет приглашен на разбор. Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина".

Гладко было на бумаге

Уверенность — дело хорошее. Правда, в соцсетях пользователи нередко делятся историями не всегда корректного поведения правоохранителей, которые трудятся не покладая рук на ниве сбора штрафов. Шанс, как говорится, попасть под раздачу, если, к примеру, магазины располагаются где-то в метрах трехстах от дома, становится практически стопроцентным.

Возможно, в правительстве Москвы и в Московской городской думе не знают, что в столице проживают и граждане без определенного места жительства. Бомжи ведь тоже — москвичи, только бездомные.

Коронабомжевание

В Москве немало людей, которые перебрались в столицу России в поисках лучшей доли. Кто-то трудился в торговых центрах, кто-то в кафе и на других предприятиях малого и среднего бизнеса. У многих граждан, потерявших работу, возникли проблемы и с оплатой съемного жилья. У кого-то даже нет возможности вернуться в родные края, потому что и билеты стоят денег.

Некоторые общественные организации, которые активно принимают участие в социальных программах поддержки людей, попавших в сложные ситуации, вовсю бьют тревогу. По мнению их представителей, в полку бомжей в столице может сильно прибыть.

При таком негативном варианте развития событий и сетовать на рост преступности не придется. Вполне закономерный, логичный и, главное, доступный для прогнозирования тренд. И снова приходит на ум старый анекдот советских времен:

"Штирлиц знал, что вилку надо держать в левой руке, а нож — в правой. Но знали ли об этом в Центре?"

Бомж Эдуард и рыцари режима самоизоляции

Бдительные полицейские, руководствуясь идеями добра и преисполненные верой в силовую победу над коронавирусом, выписали протокол за нарушение режима самоизоляции гражданину без определенного места жительства. Об этом сообщили многие интернет-издания.

Бомж Эдуард рассказал журналистам о своих злоключениях. По его словам, 13 апреля 2020 года он шел из магазина через лес у платформы Лианозово к девушке, у которой иногда стирает вещи:

"На подходе к дому меня остановили сотрудники полиции, спросили, куда я иду и откуда. Потом сказали, что это нарушение режима (самоизоляции — ред.), так как я нахожусь дальше, чем сто метров от дома. На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жилье. После чего (Эдуарда — ред.) посадили в полицейский автобус и увезли в участок".

В полиции составили протокол, в который был занесен адрес, где несколько лет назад Эдуард снимал комнату. Гражданину выписали штраф по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы 4000 рублей. Примечательно, что приглашение в суд должно прийти по адресу, который указан в протоколе и по которому бомж-нарушитель в данный момент не проживает.

Дважды отверженные

Лица без определенного места жительства, вероятно, выпали из поля внимания мэрии столицы. Их, конечно, можно и не замечать, но эти люди, как и другие граждане, вполне сгодятся как переносчики коронавируса. Тем более у них не всегда получается постирать свою одежду, а тема частого мытья рук для них и вовсе не актуальна.

Руководитель московского филиала организации помощи бездомным "Ночлежка" Дарья Байбакова попыталась получить в мэрии Москвы разъяснения по поводу ситуации с бездомными столицы. Пока ей не удалось получить вразумительный ответ:

"Жесткие меры, когда закрылись точки помощи, общественные пространства, где люди хотя бы могли помыть руки в туалете торгового центра, очень сильно влияют на бездомных людей и делают их еще более уязвимыми. Более того, в разы стало больше обращений от людей, которые потеряли работу из-за режима самоизоляции. Это те люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, а в случае потери дохода не могут оплачивать жилье. Они не знают, куда обратиться за помощью".

Выходит, что эта категория граждан оказалась дважды отверженной. Они бы и хотели вести себя в рамках санитарных рекомендаций, но где им все-таки самоизолироваться — по-прежнему непонятно.

Вопросы на засыпку

Помимо судьбы бездомных, есть немало вопросов к властям столицы, в частности:

  • Откуда уверенность, что расстояние до магазинов и аптек должно вписываться в 100 метров от места проживания?
  • Как вписать номер карты "Тройка" в пропуск на перемещение общественным транспортом по городу, если выехать требуется через час или немедленно?
  • Где все-таки защитные маски, которых по-прежнему днем с огнем не сыскать в аптеках?
  • Почему армия московских чиновников оказалась неспособна заранее разработать и протестировать схемы организации функционирования столицы в режиме гражданской обороны?
  • Каким образом в период "работы на пределе" системы здравоохранения города Москвы главный врач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича (ГКБ № 71) Александр Мясников совмещает свои непосредственные обязанности с профессией шоумена, не покидая экраны федеральных телеканалов?

Я, конечно, ерничая, еще бы поинтересовался, когда власти Москвы заменят все зараженные коронавирусом бордюры и тротуарную плитку на новые, но не стану навлекать на себя праведный гнев своих земляков.

Вопрос же про сроки завершения перманентного режима ручного управления с придумыванием решений на ходу тоже считаю важным, но в нынешней политической конфигурации задавать его абсолютно бессмысленно.

Темы бомжи коронавирус мэрия москвы самоизоляция
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