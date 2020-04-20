Бомж заплатит штраф за просчеты московских властей

Московские власти заявили, что нагрузка на систему здравоохранения столицы отошла от предельной, но тем не менее ситуация остается сложной.

Самоизоляция, подкрепленная полицейскими патрулями и штрафами, приносит свои плоды. Правда, и рождает казусы, граничащие с абсурдом.

Сомнительная уверенность

Пропускной режим для поездок на личном и общественном транспорте, введенный мэром Москвы Сергеем Собяниным с 13 апреля (с 15 апреля спецпропуска стали обязательными), вызвал одновременно и понимание, и недоумение москвичей.

С одной стороны, властям каким-то образом было необходимо сократить контакты жителей столицы друг с другом, чтобы не множить коронапечали. С другой — выход в магазин, аптеку или на привычную прогулку с собакой стал элементом самоизоляционного квеста.

Это не может не вызывать раздражения хотя бы потому, что не у всех магазины находятся на расстоянии ближе ста метров от дома. Да и места для выгула домашних питомцев далеко не всегда вписываются в ограничительные расстояния.

Член экспертного совета ГУ МВД России по городу Москве по нормотворческой деятельности, депутат Мосгордумы Кирилл Щитов назвал перечень документов, необходимых для безопасного выхода москвичей из дома:

"Человек должен при себе иметь паспорт и любой документ, который помогает подтвердить его фактическое пребывание по конкретному адресу, например, копию договора аренды квартиры или копию документа о собственности для апартаментов, в которых нельзя зарегистрироваться".

Депутат успокоил граждан и попытался зарядить уверенностью:

"Даже если человек забыл документ, ничего страшного нет, может быть составлен протокол, но этот протокол дальше будет рассмотрен инспектором, и гражданин будет приглашен на разбор. Я уверен, что протокол будет трактоваться в пользу гражданина".

Гладко было на бумаге

Уверенность — дело хорошее. Правда, в соцсетях пользователи нередко делятся историями не всегда корректного поведения правоохранителей, которые трудятся не покладая рук на ниве сбора штрафов. Шанс, как говорится, попасть под раздачу, если, к примеру, магазины располагаются где-то в метрах трехстах от дома, становится практически стопроцентным.

Возможно, в правительстве Москвы и в Московской городской думе не знают, что в столице проживают и граждане без определенного места жительства. Бомжи ведь тоже — москвичи, только бездомные.

Коронабомжевание

В Москве немало людей, которые перебрались в столицу России в поисках лучшей доли. Кто-то трудился в торговых центрах, кто-то в кафе и на других предприятиях малого и среднего бизнеса. У многих граждан, потерявших работу, возникли проблемы и с оплатой съемного жилья. У кого-то даже нет возможности вернуться в родные края, потому что и билеты стоят денег.

Некоторые общественные организации, которые активно принимают участие в социальных программах поддержки людей, попавших в сложные ситуации, вовсю бьют тревогу. По мнению их представителей, в полку бомжей в столице может сильно прибыть.

При таком негативном варианте развития событий и сетовать на рост преступности не придется. Вполне закономерный, логичный и, главное, доступный для прогнозирования тренд. И снова приходит на ум старый анекдот советских времен:

"Штирлиц знал, что вилку надо держать в левой руке, а нож — в правой. Но знали ли об этом в Центре?"

Бомж Эдуард и рыцари режима самоизоляции

Бдительные полицейские, руководствуясь идеями добра и преисполненные верой в силовую победу над коронавирусом, выписали протокол за нарушение режима самоизоляции гражданину без определенного места жительства. Об этом сообщили многие интернет-издания.

Бомж Эдуард рассказал журналистам о своих злоключениях. По его словам, 13 апреля 2020 года он шел из магазина через лес у платформы Лианозово к девушке, у которой иногда стирает вещи:

"На подходе к дому меня остановили сотрудники полиции, спросили, куда я иду и откуда. Потом сказали, что это нарушение режима (самоизоляции — ред.), так как я нахожусь дальше, чем сто метров от дома. На мой ответ, что у меня нет постоянного жилья, чтобы самоизолироваться, сказали, что это не их проблема и мне надо арендовать себе жилье. После чего (Эдуарда — ред.) посадили в полицейский автобус и увезли в участок".

В полиции составили протокол, в который был занесен адрес, где несколько лет назад Эдуард снимал комнату. Гражданину выписали штраф по части 2 статьи 3.18.1 КоАП Москвы 4000 рублей. Примечательно, что приглашение в суд должно прийти по адресу, который указан в протоколе и по которому бомж-нарушитель в данный момент не проживает.

Дважды отверженные

Лица без определенного места жительства, вероятно, выпали из поля внимания мэрии столицы. Их, конечно, можно и не замечать, но эти люди, как и другие граждане, вполне сгодятся как переносчики коронавируса. Тем более у них не всегда получается постирать свою одежду, а тема частого мытья рук для них и вовсе не актуальна.

Руководитель московского филиала организации помощи бездомным "Ночлежка" Дарья Байбакова попыталась получить в мэрии Москвы разъяснения по поводу ситуации с бездомными столицы. Пока ей не удалось получить вразумительный ответ:

"Жесткие меры, когда закрылись точки помощи, общественные пространства, где люди хотя бы могли помыть руки в туалете торгового центра, очень сильно влияют на бездомных людей и делают их еще более уязвимыми. Более того, в разы стало больше обращений от людей, которые потеряли работу из-за режима самоизоляции. Это те люди, которые живут от зарплаты до зарплаты, а в случае потери дохода не могут оплачивать жилье. Они не знают, куда обратиться за помощью".

Выходит, что эта категория граждан оказалась дважды отверженной. Они бы и хотели вести себя в рамках санитарных рекомендаций, но где им все-таки самоизолироваться — по-прежнему непонятно.

Вопросы на засыпку

Помимо судьбы бездомных, есть немало вопросов к властям столицы, в частности:

Откуда уверенность, что расстояние до магазинов и аптек должно вписываться в 100 метров от места проживания?

Как вписать номер карты "Тройка" в пропуск на перемещение общественным транспортом по городу, если выехать требуется через час или немедленно?

Где все-таки защитные маски, которых по-прежнему днем с огнем не сыскать в аптеках?

Почему армия московских чиновников оказалась неспособна заранее разработать и протестировать схемы организации функционирования столицы в режиме гражданской обороны?

Каким образом в период "работы на пределе" системы здравоохранения города Москвы главный врач городской клинической больницы имени М. Е. Жадкевича (ГКБ № 71) Александр Мясников совмещает свои непосредственные обязанности с профессией шоумена, не покидая экраны федеральных телеканалов?

Я, конечно, ерничая, еще бы поинтересовался, когда власти Москвы заменят все зараженные коронавирусом бордюры и тротуарную плитку на новые, но не стану навлекать на себя праведный гнев своих земляков.

Вопрос же про сроки завершения перманентного режима ручного управления с придумыванием решений на ходу тоже считаю важным, но в нынешней политической конфигурации задавать его абсолютно бессмысленно.