Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Вадим Горшенин

Строительство больниц: работа над ошибками мэра Москвы дорого обходится гражданам

Общество

Работа над ошибками — всегда хорошо, но только во время учебы, а не тогда, когда твои ошибки дорого обходятся гражданам.

Сергей Собянин открыл в пятницу в Воронове новую инфекционную больницу, при строительстве которой было проложено 15 км магистральных газопроводов, 30 км электрических кабелей, внутриплощадочных коммуникаций около 70 км, 20 км дорог. Сама больница, в которую были вложены достаточно большие средства городского бюджета, была построена всего за месяц. Новое лечебное учреждение предполагает размещение 800 пациентов.

Победа? Может быть…

Может, если б мы не понимали, что правительство столицы под руководством Сергея Семеновича инфекционные больницы как раз уничтожало, заявляя, что они не нужны. Всего было ликвидировано порядка 2000 коечных мест. Немалые деньги были вложены в переобучение медицинского персонала.

"Вся реорганизация, которая проходит в наших учреждениях, должна быть направлена не на какую-то схоластическую финансовую экономию, а на улучшение качества и доступности медицинской помощи", — говорил тогда мэр.

Для решения проблемы с коронавирусом инфицированным отдана больница в Коммунарке, построенная для лечения онкобольных. Она рассчитана на 500 пациентов, при этом коек для инфицированных, как известно, все равно не хватает.

Простой математический расчет для учащихся начальной школы — какая цифра больше: 1300 новых мест (из которых 500 отняты у онкобольных, а на остальные было потрачено несколько миллиардов рублей) или — 2000 сокращенных мест?

Строительство новой больницы надо, пожалуй, воспринимать не как победу Сергея Собянина, а как провал всей политики его правительства в области медицины за предыдущие годы.

Но, вы думаете, старые тенденции оптимизации столичной медицины преодолены? Совсем нет — недавно принято решение о сокращении четвертого филиала детской поликлиники № 131 в Тропарево-Никулино. Эта поликлиника на проспекте Вернадского ранее обслуживала 463 пациента в день, теперь построили новую — на улице академика Анохина с пропускной способностью в 500 человек. В связи с вводом ее в действие закрыли старую. В ней планируется разместить отделение Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии и Центр аллергологии кожи. Важные направления? Да, но почему это делается за счет лишения людей пешей доступности медицины?

Когда собираешь эти факты, невольно закрадывается мысль, что все делается ради нового строительства, а следовательно, и осваивания бюджетов. Ну и есть сомнение — работа ли это над ошибками или все же какой-то другой расчет?

Темы мэрия вороново больница коммунарка коронавирус сергей собянин лечение больных строительство больниц
Новости Все >
Первая ракетка мира Джокович выступил против вакцинации от коронавируса
На Пасху московские кладбища посетили на 99% меньше горожан
Военные провели дезинфекцию всех предприятий ОПК в Крыму
Кокорин рассказал об ужасном поведении Роналду в матче против России
В России замедлился рост продаж алкоголя
Два экс-футболиста ЦСКА попали в список худших в АПЛ
Груз контрабандного антиквариата остановили на границе с Россией
Пекин открывает для посетителей 73 крупных туристических объекта
Более 145 тысяч человек заразились коронавирусом в Германии
Бандиты в Астрахани пытались отобрать квартиру у сироты
Последние материалы
Секреты правильного похудения без диет
В России замедлился рост продаж алкоголя
Два экс-футболиста ЦСКА попали в список худших в АПЛ
Груз контрабандного антиквариата остановили на границе с Россией
Пекин открывает для посетителей 73 крупных туристических объекта
Более 145 тысяч человек заразились коронавирусом в Германии
Бандиты в Астрахани пытались отобрать квартиру у сироты
Мусульмане готовятся к необычному Рамадану
Полицейским в Москве закупят 10 тысяч смартфонов
РПЛ назвала приблизительные сроки возобновления чемпионата
Популярное
Банки
В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера

В пятницу утром клиенты Сбербанка обнаружили, что к их карточкам привязаны чужие номера телефонов. В банке объяснили, почему так произошло.

В Сбербанке объяснили, почему к карточкам привязали чужие номера
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Политика. Новости и аналитика
Зачем Лукашенко ведет Белоруссию в эпидемию
Новости Грузии
Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР
Россия
МЧС призывает приготовить документы и вещи на случай госпитализации
Игорь Буккер Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа Игорь Буккер Василий Амирджанов Пандемия невольно запустила переоценку смыслов Василий Амирджанов Любовь Степушова Грузия будет самой пострадавшей от пандемии страной бывшего СССР Любовь Степушова
Комментарии
В России резко увеличился спрос на наличные
Судьи пересмотрели дело Иисуса Христа
Население вымирает, потому что не рожает
Репетиция восстановления СССР
Население вымирает, потому что не рожает
В кабмин поступило предложение приравнять мигрантов к гражданам РФ
Олег Шеин: централизация власти при эпидемии может сыграть плохую службу
Лукашенко призывает граждан пойти в храм во время пандемии
Главред журнала "За рулём": "Не понимаю, что происходит"
Миро назвала нового мужа Бабкиной "альфонсом"
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
От власти требуют раздать по 25 тысяч рублей. Или в отставку
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
Уткин сравнил Путина с "хромой уткой"
В Иерусалиме сошел Благодатный огонь
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Телеведущая Елена Малышева изменила мнение о коронавирусе
Чиновница раскритиковала медиков за то, что они не шьют себе бахилы
Перед инсультом Буланова жаловалась на отсутствие денег
Перед инсультом Буланова жаловалась на отсутствие денег
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ