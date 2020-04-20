Строительство больниц: работа над ошибками мэра Москвы дорого обходится гражданам

Работа над ошибками — всегда хорошо, но только во время учебы, а не тогда, когда твои ошибки дорого обходятся гражданам.

Сергей Собянин открыл в пятницу в Воронове новую инфекционную больницу, при строительстве которой было проложено 15 км магистральных газопроводов, 30 км электрических кабелей, внутриплощадочных коммуникаций около 70 км, 20 км дорог. Сама больница, в которую были вложены достаточно большие средства городского бюджета, была построена всего за месяц. Новое лечебное учреждение предполагает размещение 800 пациентов.

Победа? Может быть…

Может, если б мы не понимали, что правительство столицы под руководством Сергея Семеновича инфекционные больницы как раз уничтожало, заявляя, что они не нужны. Всего было ликвидировано порядка 2000 коечных мест. Немалые деньги были вложены в переобучение медицинского персонала.

"Вся реорганизация, которая проходит в наших учреждениях, должна быть направлена не на какую-то схоластическую финансовую экономию, а на улучшение качества и доступности медицинской помощи", — говорил тогда мэр.

Для решения проблемы с коронавирусом инфицированным отдана больница в Коммунарке, построенная для лечения онкобольных. Она рассчитана на 500 пациентов, при этом коек для инфицированных, как известно, все равно не хватает.

Простой математический расчет для учащихся начальной школы — какая цифра больше: 1300 новых мест (из которых 500 отняты у онкобольных, а на остальные было потрачено несколько миллиардов рублей) или — 2000 сокращенных мест?

Строительство новой больницы надо, пожалуй, воспринимать не как победу Сергея Собянина, а как провал всей политики его правительства в области медицины за предыдущие годы.

Но, вы думаете, старые тенденции оптимизации столичной медицины преодолены? Совсем нет — недавно принято решение о сокращении четвертого филиала детской поликлиники № 131 в Тропарево-Никулино. Эта поликлиника на проспекте Вернадского ранее обслуживала 463 пациента в день, теперь построили новую — на улице академика Анохина с пропускной способностью в 500 человек. В связи с вводом ее в действие закрыли старую. В ней планируется разместить отделение Московского научно-практического центра дерматовенерологии и косметологии и Центр аллергологии кожи. Важные направления? Да, но почему это делается за счет лишения людей пешей доступности медицины?

Когда собираешь эти факты, невольно закрадывается мысль, что все делается ради нового строительства, а следовательно, и осваивания бюджетов. Ну и есть сомнение — работа ли это над ошибками или все же какой-то другой расчет?