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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Василий Амирджанов

Пандемия невольно запустила переоценку смыслов

Общество

Обратная сторона пандемии подтвердила известный тезис, что не бывает худа без добра.

Последствия эпидемии COVID-19 одновременно показали и глобальный характер взаимосвязи в человеческом общежитии, и индивидуальность, обозначенную государственными границами. Запустился и процесс переоценки существующего миропорядка — пандемия устроила незапланированный экзамен. Его результаты еще могут удивить.

Экологическая передышка

Спустя пару месяцев с начала пандемии в интернете стали появляться фото и видеосвидетельства удивительных изменений в экологической обстановке на планете. И немудрено, ведь:

  • к минимуму сократилось авиасообщение между странами;
  • движение автотранспорта в наиболее острой фазе эпидемии в крупных мегаполисах упало практически до нуля;
  • вынуждено остановились заводы и фабрики, в том числе и генерировавшие достаточное количество вредных выбросов;
  • в доселе отравленных акваториях вновь появилась рыба.

Под влиянием факторов, связанных с пандемией коронавируса, в марте 2020 года уровень вредных выбросов от авиалайнеров сократился на 28 млн тонн (на 31% по сравнению с мартом 2019 года).

Китайские города впервые за долгие годы узнали, как это дышать относительно чистым воздухом. Жители индийского штата Пенджаб, избавившегося от вечного смога из-за вредных выбросов в атмосферу, увидели очертания Гималаев. Очищение воздуха фиксируется буквально на всех континентах.

Одним словом, удивление, шок, восторг и трепет. Мечта о гармоничном существовании человека в природе, которую, казалось бы, украли у экологической активистки Греты Тунберг, снова обрела осязаемые очертания.

Захотят ли обитатели промышленно развитых стран сохранить неожиданный сопутствующий эффект от разразившейся пандемии — вопрос. Одно бесспорно — человечеству не потребуется огромных усилий, чтобы вернуть в свои города чистый воздух, а в реки чувствительных ко всевозможной промышленной грязи их обитателей.

Клин двигателя торговли

В большинстве государств сразу после объявления карантинных мер заговорили о грядущей экономической катастрофе. Возможно, такие прогнозы связаны не только с остановкой предприятий, но и с тем, что во время пандемии люди стали покупать именно то, что им действительно необходимо, а не послушно следовали назиданиям рекламы.

На фоне переживаемого психологического стресса, прерывания логистических цепочек и закрытия предприятий конфигурация общества потребления может сильно измениться. Пусть даже и на краткосрочную перспективу. По прогнозам Всемирной торговой организации (ВТО):

"Ожидается, что мировая торговля сократится на 13-32% в 2020 году, поскольку пандемия COVID-19 нарушает нормальную экономическую активность и жизнь во всем мире".

Вполне возможно, что карантинное время станет катализатором ревизии издержек бизнеса, связанных с традиционной офисной парадигмой. Успешный опыт работы на удаленке может привести к трансформации привычных представлений о производственных процессах, что вызовет мутацию "офисного планктона" в эффективных бизнес-пираний.

Разумеется, только практика может подтвердить предположения. Но и абсолютно очевидно, что любой кризис — это не только потери, но и новые возможности для развития. В том числе и открытия новых горизонтов в маркетинговой сфере.

Ревизия отношений

Находясь в самоизоляции, люди получили возможность сконцентрировать свою активность на семье и близких. Вечный круговорот "дом — работа — дом" был внезапно разорван, и начался беспристрастный тест на экологию отношений.

С каким бы результатом невольные экзаменуемые ни сдали нормативы на соответствие критериям гармонии, все равно полезно иногда интересоваться у самих себя собственным мнением о том, кто и что тебя окружает и как ты себя при этом чувствуешь на самом деле. Итогом может стать как укрепление уз брака, так и развод.

Статистика уже стала пугать участившимися разводами. В Китае карантин разрушил немало ячеек общества. Этот тренд, вполне вероятно, проявит себя и в Европе, и в США, да и Россию вряд ли обойдет.

Предложения Министерства юстиции России "О мерах по временному приостановлению государственной регистрации заключения браков органами ЗАГС" (от 31 марта 2020 года) отчасти связаны с эпидемиологическими факторами (массовые свадебные торжества). Но и фактор возможных разводов явно не на последнем месте. В документе, в частности, говорится:

"В связи со сложившейся неблагоприятной обстановкой, связанной с распространением коронавирусной инфекции, Минюст России направил в адрес высших должностных лиц субъектов Российской Федерации (руководителей высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации) предложения по временному приостановлению государственной регистрации заключения и расторжения браков на территории субъектов Российской Федерации".

Медиамутации

Темы, связанные с COVID-19, внесли свои существенные коррективы в содержание медиаповестки. Как смог над китайским Уханем, исчезли телевизионные шоу-пересуды по теме Украины. О Сирии доходят редкие новости. Про дорогого друга Эрдогана тоже давно не слышно.

С доминированием хроник пандемии коронавируса, конечно, ощущается некий перебор, но при этом очевиден перенос внимания на внутренние проблемы России.

Вдруг оказалось, что благополучие страны напрямую зависит от здоровья и расположения духа собственных граждан. А конкретная забота и ответственность предпочтительнее духоподъемных лозунгов, которые в какой-то момент уже стали отождествлять с делом.

Разумеется, без агитпропа никуда, но тем не менее можно заметить, что в федеральных СМИ все чаще появляются сообщения, которые до пандемии могли разве что стать информационным контентом для небольшого количества интернет-изданий. Или остаться навсегда лишь в социальных сетях.

Стала заметна и реакция властей на негативные публикации. После жесткой критики идеи оплатить самоизоляцию из кармана работодателей федеральные власти и московское правительство заговорили о целевом финансировании предприятий, которые сохранили рабочие места.

Насколько все получится, покажут ближайшие месяцы. С кредитами на выплату зарплаты трудящимся под 0% пока получилось не очень. Да и налоговые послабления без возможности заработать явно не внушили бизнесу оптимизма.

Пандемия открывает глаза

После долгих лет рассуждений о значении медицины получилось остро ощутить важность этой сферы. Причем не только как системы, поддерживающей текущий экономический и гуманитарный статус государства, но и как определяющей возможности его развития.

Вложения в инфраструктуру и создание интеллектуального фундамента неминуемо будут подвергнуты серьезной переоценке. Равно как и игнорирование значения естественной гармонизации общественных отношений может сыграть не последнюю роль в тестировании государства на прочность.

Невольно COVID-19 поднял на поверхность противоречия, которые годами загонялись агитпропом в идеологические гетто. Не замечать их стало просто опасно, особенно на фоне стрессового состояния граждан.

Перспектива по завершении коронавирусного периода оказаться на руинах прежней жизни поневоле обостряет реакции граждан на вранье, лицемерие и некомпетентность. Удастся ли нынешним властям пиаровской накачкой компенсировать свои репутационные потери, связанные с решениями, принятыми до или в разгар пандемии, пока неизвестно.

Шансы, что за все спросится в той или иной форме, весьма велики. Возможно, это обстоятельство не сильно радует некоторых политиков. Но по ходу борьбы с коронавирусом образовались и антитела, которые уже запустили процесс глобальной переоценки смыслов.

Темы пандемия медицина коронавирус правительство переоценка смыслов
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