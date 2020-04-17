Зачем власти делают из полиции "мальчиков для битья"?

Хайп на действиях полиции в социальных сетях уже начался. Я немного добавлю: на некоторых найденных видео сами сотрудники полиции без масок останавливают/задерживают людей, которые тоже без масок. Вот они — контакты, которые увеличивают время общей самоизоляции города. Т. е. вынужденной самоизоляции вполне законопослушных людей, которые сидят по домам без масок.

На полицию можно злиться, но нельзя при этом не понимать, что полиция выполняет указания тех руководителей во власти, которых избрали сами граждане.

Вот видео, у которого будет скоро около 100 тысяч просмотров. Видно, что съемка начинается уже с разговора на повышенных тонах, т. е. было некое начало. Вы видите здесь предъявление паспорта или какого другого документа, удостоверяющего личность задерживаемого? Я — нет. Вижу мобильник в руках, слышу девушку на грани истерики. Не вижу предъявления документов.

До того я просмотрел другое — с задерживаемой женщиной явно старше 65 лет, у которой также снята повязка. На камеру происходящее снимает женщина моложе, которая могла бы сделать необходимые закупки в магазине и принести своей матери/подруге/знакомой. Пожилая женщина, которую задерживают, предъявила пенсионное удостоверение в качестве обоснования своего нахождения на улице, потому что электронный пропуск она не могла получить в силу возраста. Хайп пойдет? Пойдет!

Как во всех этих случаях должны вести себя полицейские? Не задерживать нарушителей? Отпускать, игнорируя приказы руководства, действующего на основании указа мэра? Если не будут задерживать, нужны ли нам такие полицейские?

Как мне сообщили в главке, все подобные видео там изучаются. "Если подтвердится, то мало парням не покажется. Могут и за поступок порочащий честь и достоинство", — написали мне.

Но я б добавил еще кое-что.

Начавшаяся кампания против полицейских, которых политики во власти сейчас делают "мальчиками для битья", может обернуться самыми неблагоприятными последствиями для страны.

Люди сейчас нищают в результате, в том числе, действий власти в период коронавируса? Нищают.

На протестных настроениях это скажется? Безусловно.

Напомню просто, что накануне распада Советского Союза был такой же агрессивный накат на всех силовиков, вместе взятых. Такой же примерно, как сейчас начинается на полицию. Как результат — некому было ее и защищать. Не политиков, не партии, — страну. Она и распалась.

По поводу всех этих случаев сейчас необходимы ведомственные разборы, после которых, если подтвердится правота полицейских, брать на себя ответственность объясняться с гражданами должны политики, которых люди избирали и в соответствии с указаниями которых действует полиция. При правоте граждан, которая выяснится в результате проверок, надо публично сообщать на сайте главка, кого и по какой статье уволили.

Градус недовольства иначе сейчас будет повышаться со всех сторон. К чему это приведет, мы уже знаем.