Священники-диссиденты подвергают опасности верующих

Россия подходит к пику пандемии коронавируса, но у процесса распространения COVID-19 появились неожиданные союзники в лице православных священнослужителей-диссидентов.

Несмотря на обращение патриарха Кирилла к верующим с просьбой воздержаться от посещения храмов, некоторые священнослужители проигнорировали прямое указание предстоятеля РПЦ.

Запрет патриарха

Патриарх Кирилл только 29 марта 2020 года все-таки призвал верующих молиться дома и соблюдать рекомендации светских властей в приобщении к самоизоляции:

"Церковь призывает сегодня строго исполнять те обязательства, которые предлагаются сегодня санитарными властями России. Я призываю вас, мои дорогие, в ближайшие дни, пока не будет особого патриаршего благословления, воздержаться от посещения храмов!"

После литургии в Вербное воскресенье, 12 апреля 2020 года, москвичам объявили о закрытии храмов для прихожан. Соответствующее циркулярное письмо первого викария патриарха Московского и всея Руси по Москве, митрополита Воскресенского Дионисия было направлено во все столичные приходы.

Следует обратить внимание, что 17 марта 2020 года Священный синод РПЦ обязал настоятелей храмов обеспечить соблюдение санитарных мер, в том числе:

Разметку безопасного расстояния между людьми

Обязательное наличие медицинских масок

Соблюдение норм стерильности при обрядах

Применение одноразовой посуды и дезинфицирующих средств

Заразные идеи

Архиепископ Сыктывкарский и Коми-Зырянский Питирим назвал распоряжение местного Роспотребнадзора антиконституционным и пригрозил судебными исками. Протоиерей Андрей Ткачев, по совместительству и телеведущий одного из телеканалов, заявил:

"Мы не бунтари, не революционеры, не хотим войны в Церкви, надо уважать священноначалие. Но есть другие вещи, есть власть светская, которая нас просто закрывает, а есть Христос воскресший, трудно представить себе, как это праздновать дома!.. По цифрам это никакая не пандемия!"

Екатеринбургская митрополия публично осудила губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева, который вслед за предстоятелем РПЦ призвал верующих воздержаться от посещения храмов и молиться дома:

"Печально именно в нашем регионе наблюдать особое стремление закрыть храмы под предлогом распространения вируса".

Епископ же Каменский и Камышловский Мефодий и вовсе призвал паству, несмотря ни на что, даже на слово патриарха, приходить в храмы, потому что "мы все равно умрем":

"Все равно нас в храм принесут (на отпевание - ред.), все равно лучше прийти в храм своими ногами".

Разумеется, бессмертных пока на планете не наблюдается, но и торопиться все-таки не резон. Тем более, как пел Владимир Высоцкий, "в гости к Богу не бывает опозданий". Не хотелось бы, чтобы "ангелы пели такими злыми голосами", призывая на фоне пандемии фактически к опосредованному суициду, что совсем не приветствуется Русской православной церковью.

Тем более, что православным верующим даны исчерпывающие рекомендации, каким образом освящать куличи, яйца и творожные пасхи в домашних условиях. Многочисленные онлайн-трансляции служб и обращений дисциплинированных священнослужителей в любое время доступны в интернете.

Цена яичка

Известный блогер, протодиакон Андрей Кураев предложил свое объяснение нежеланию некоторых представителей РПЦ подчиниться воли патриарха. По его словам, это связано с опасением, что прихожанам понравится молиться в домашних условиях и они не захотят посещать храмы после отмены ограничительных мер.

Возможен и такой вариант. Но такое мнение ничем, кроме личных страхов некоторых представителей духовенства, не обоснованно. С таким же успехом можно утверждать и обратное - соскучатся и на всех парах помчатся в храмы, как только это станет возможным.

Протодиакон сетует и на то, что не последнюю роль в мотивации "бунта" играет финансовая тема:

"Такие доходы, самые жирные доходы и дни упускать, когда людей больше всего идет на Пасху, в Великую субботу куличи святить, каждый копеечку оставляет. От этого дохода отказаться? Их привычки чисто бизнесовые бунтуют".

Если так оно и есть, то тогда, получается, что жизнь и здоровье прихожан обрели денежный эквивалент. Призывы, несмотря ни на что, явиться в храмы и оставить там денежку, рискуя подцепить коронавирус, в чем-то перекликаются с финансовой парадигмой Иуды Искариота.

Светские тревоги

По прогнозу департамента здравоохранения города Москвы, в ближайшие несколько недель начнет ощущаться дефицит коек в лечебных учреждениях столицы, перепрофилированных под лечение больных с COVID-19. Если случится взрывное обострение пандемии, появится больше шансов повторить судьбу США и некоторых европейских стран. В департаменте констатировали:

"Количество ежедневно выявленных случаев коронавируса по-прежнему стабильно высокое".

На этом фоне президент Российского медицинского общества, профессор, доктор медицинских наук Евгений Ачкасов, выступая на одном из федеральных телеканалов, рассказал о парадоксальной тенденции.

По словам профессора, при малом количестве заболевших граждане "демонстрировали солидарность в плане дисциплинированности" и индекс самоизоляции в столице держался на высоком уровне.

Теперь же, когда наблюдается значительный рост пациентов с осложнениями из-за коронавируса и увеличение смертности, индекс стал пропорционально снижаться. То есть расслабились и посчитали, что весенние прогулки стоят перспективы оказаться в инфекционном стационаре на искусственной вентиляции легких.

Глава Роспотребнадзора Анна Попова сообщила, что примерно у 30% новых пациентов с выявленным COVID-19 не проявляются симптомы опасного вируса. То есть человек не ощущает никаких неудобств и искренне полагает, что он здоров.

Иными словами, придя на службу в храм или на предпасхальные мероприятия, человек может искренне полагать, что не опасен для окружающих. Существенная деталь, в которой, как говорят, и кроется дьявол.

Дуальность самоизоляции

Можно понять логику тех священнослужителей, которые противятся санитарным мерам, предпринимаемым региональными властями. Они, как и другие граждане, видят, как немалое количество людей посещает супермаркеты, причем не всегда со средствами защиты и с соблюдением допустимой дистанции.

Полно видео с проходных некоторых крупных заводов, когда у входа образуются огромные очереди. С одной стороны, у рабочих на входе тщательно замеряют температуру, с другой - они образуют толпу и напрочь забывают о масках и безопасной дистанции.

На федеральных телеканалах идут шоу, в которых участники обнимаются и жмут друг другу руки. Возможно, какие-то из программ записаны еще до введения ограничительных мер. Но зрители их смотрят здесь и сейчас и бессознательно зеркалят поведение участников шоу.

Что есть, то есть. Ситуация со всеми вводными уже сложилась. Из нее теперь предстоит выходить. На этом фоне капризничать, прикрываясь личными представлениями о правильности исполнения религиозного культа, наверно не самое достойное поведение.

Можно, конечно, пенять другим, мол, шашлыки жарят, гуляют, невзирая ни на что, пытаются подделывать электронные пропуска и собираются в толпы. Но важно, как сам человек себя ведет и какой подает пример окружающим. Особенно когда к его мнению прислушивается значительное количество граждан, тем более верующих.