Сергей Комков: школа — это не сфера услуг

Президент Всероссийского фонда образования, доктор педагогических наук, доктор философских наук Сергей Комков о болевых точках школьного образования, которые поможет выявить пребывание на карантине.

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Куда делось профессиональное обучение

— Насколько я знаю, никто пока не собирается вводить системы профориентации школьников.

— Это очень плохо. Об этом, кстати, говорили на Российском профессорском форуме и в прошлом году, и в этом. Это очень серьезное упущение, поэтому вместо того, чтобы думать о том, как усовершенствовать всякие дурацкие ЕГЭ, лучше бы подумали о том, как усовершенствовать процесс обучения и воспитания наших ребят в школе.

— Когда мы учились, у нас были уроки труда для девочек и для мальчиков. Нас учили шить фартучки, пришивать пуговицы, готовить какую-то немудреную еду. Мальчиков учили гвоздики забивать. Какие-то не самые сложные навыки, но они нужны. Мы ходили на комбинат, где нас учили рабочим профессиям. К сожалению, сейчас этого нет.

— Надо все это возвращать в школу, потому что ребенок должен не просто быть напичкан технологиями, а он должен готовиться к жизни. То, что мы называем социализациия. Мы не социализируем ребенка, а он должен быть включен в жизненный процесс. Для этого он должен понимать, что ему в дальнейшей жизни пригодится. Вы совершенно правильно говорите, раньше учили мальчика что-то сделать по дому, девочку — пришить пуговицу, фартучек себе скроить. Всего этого во многих школах нет.

— Как это вернуть? От имени Комитета по образованию как-то делали какие-то предложения.

— Мой друг Олег Николаевич Смолин замучился на эту тему много-много раз выступать и говорить. У нас ведь существует общественное движение "Образование — для всех". Мы постоянно пытаемся продвинуть в жизнь эти идеи, потому что школа помимо того, что это комбинат для внедрения какого-то набора знаний, это еще и воспитательное учреждение.

Об этом почему-то как-то все забыли. Все почему-то решили, что школа — это сфера услуг.

— Как это исправить?

— Это страшная ошибка, которая может стоить нашей стране очень и очень серьезных последствий.

Школа — это не сфера услуг, школа — это важнейший социальный институт общества, в котором воспитывается и готовится будущий гражданин страны.

Если наше руководство страны и вообще наше общество этого не поймет, мы можем получить впоследствии уродливое государство.

— Это существует давным-давно. Уже выросло целое поколение.

— К сожалению, ни я, ни Олег Николаевич Смолин, мы не руководители системы образования. Сейчас министром образования назначили Сергея Сергеевича Кравцова.

Человек он вроде бы подвижный, энергичный, но мы знаем, что достаточно многих качеств ему не хватает для того, чтобы быть по-настоящему активным руководителем системы образования. А самое главное, у него не хватает настоящего педагогического опыта и педагогического мастерства. Многих важнейших, ключевых моментов в развитии системы педагогики он не понимает. Но будем помогать ему понять процессы, а что делать? Самое главное, чтобы у него было желание вникать в эти процессы.

Министры образования РФ

— Предыдущий министр образования Российской Федерации Ольга Юрьевна Васильева была с опытом, с пониманием. Очень уважаемый человек, а что она смогла? Ничего не смогла изменить.

— Не знаю, не знаю, насколько там был опыт. Она никогда не была педагогом. В большей степени она занималась религиоведческими проблемами. И насколько я понял, она все больше занималась внедрением религиоведческих моментов в систему образования. Мне пришлось много с ней общаться. Там очень много было перегибов.

— Как вы оцениваете перспективы нашей системы образования и того поколения школьников, которым не повезло, что во время самоизоляции им приходится готовиться к экзаменам.

— Это очень неплохой тест для всей системы образования. Хотя я не люблю само понятие тест, но вот сегодня мы переживаем как раз тестовую ситуацию.

От того, как мы справимся с этой ситуацией, будет зависеть вся дальнейшая процедура развития нашей системы образования. Думаю, что мы, в принципе, должны справиться с этой ситуацией.

Что посоветуете?

Единственное, что я бы посоветовал и родителям, и ученикам, а самое главное педагогам, не вдаваться в панику, пережить этот трудный момент. Думаю, что ничего страшного не случится.

Даже если кто-то не поступит в какие-то вузы сейчас, единомоментно, эта ситуация пройдет. Все уляжется, вирус мы преодолеем, а в системе образования зато все эти прорехи очень быстро выявим и сможем определить, где у нас самые страшные болевые точки и сделаем соответствующие выводы.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Игорь Буккер