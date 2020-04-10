Коронахайп селебрити с философией бомжей

Госпитализация известного певца Льва Лещенко с коронавирусом не только наделала много шума, но и запустила волну хайпа в медиа.

Так называемые селебрити включились в хайп с обвинениями друг друга в распространении COVID-19 и иных коронавирусных грехах.

Шоу должно продолжаться

Лев Лещенко, который незадолго до госпитализации успел побывать в гостях на шоу Андрея Малахова и погулять на дне рождения сестры композитора Игоря Крутого, 6 апреля 2020 года успешно выписался из больницы в Коммунарке.

Напомню, на мероприятии у композитора среди приглашенных было много известных людей, включая и пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова. Так называемые селебрити заметно струхнули, когда узнали о госпитализации Льва Лещенко.

Любопытно, что Дмитрий Песков, который сейчас активно рекламирует "антивирусный бейдж", якобы способный его защитить от коронавируса, встал на одну ступень с блогершей "блондинкой". Эту гламурную няшу недавно подняли на смех в интернете за ее веру в чудодейственные свойства этого сомнительного девайса.

Олег Газманов, наверно, единственный, кто признал собственную беспечность, когда принял приглашение на эту звездную тусовку. Знаменитости кинулись тестироваться на коронавирус, но вроде бы обошлось.

Опасные гастроли

Весьма примечательно, что причина госпитализации Льва Лещенко сформулирована для СМИ в лучших традициях недавнего прошлого. Диагноз артиста был описан как пневмония с коронавирусной этиологией (происхождением). Ну чтобы не прямо в лоб говорить о коронавирусе.

По поводу состояния Надежды Бабкиной известно, что она в реанимации с пневмонией. Слово "коронавирус" пока изъято из логической цепочки. Вроде как "простыла". Да так, что медикам пришлось ее ввести в искусственную кому.

Даже не врач, а некий представитель певицы Александр Велор в медиа оценил вероятность ее заражения коронавирусом от Льва Лещенко:

"Какое-то время не пересекалась (со Львом Лещенко — ред.) стопроцентно".

Александр Велор уточнил, что на своем недавнем юбилее певица лично следила за соблюдением мер предосторожности, которых санитарные власти страны просили придерживаться:

"Собрала компанию самых родных и близких. Пришел в том числе и коллектив "Русской песни", и те, кто занят с ней в постановках, например, Сергей Астахов. Гостей собралось не больше 49! Она их даже пересчитывала!"

Если бы было не 49 человек, а 50, то тогда шансов у коронавируса на успех было бы намного больше. А так — да, безопасность себе обеспечили, примерно как и пожарные в Чернобыле, которые водой тушили радиацию.

Вот только те героические огнеборцы понятия не имели, с чем в реальности столкнулись. Информация же о COVID-19 не только постоянно транслируется из каждого утюга, но и сама Надежда Бабкина участвовала в записи роликов о мерах профилактики коронавируса.

Хроника пикирующих селебрити

Медийный коронахайп можно представить следующим образом:

Лещенко обвинил Малахова в принуждении к съемкам.

Малахов ответил, что Лещенко сам вовсю нарушал самоизоляцию, но телеведущий согласен стать "мальчиком для битья".

Лещенко обвинили в заражении Бабкиной.

Представитель Бабкиной говорит, что с Лещенко она давно не встречалась.

Мыли ли участники медиадискуссии руки, не сообщается.

Из полей донеслось

Из-за случившегося скандала Лев Лещенко посетовал:

"А грубые нападки тех, кто не возвысился над мелочностью и злобой ради боли и сострадания, не только омерзительны, они сами становятся настоящей пандемией. Эти люди не могут понять, что болезнь не пощадит никого, и они сами могут стать ее жертвой. Но страшнее физической хвори — хворь, разъедающая души".

Скорее беспечность популярного артиста, а не чья-то хворь души, явилась первопричиной создавшейся цепочки коронахайпа. Да и ощущение, что известных людей не только гаишники не штрафуют, но и COVID-19 обязан обойти стороной, похоже, неистребимо.

Останься Лев Лещенко дома после поездки за рубеж, шума бы никакого и не случилось. Правда, и бесценный для публичных граждан урожай цитируемости в СМИ тоже бы не собрали.

Принуждение к съемкам

Известный актер Сергей Жигунов признался, что на фоне объявленного властями режима самоизоляции он неоднократно получал приглашения от телеканала "Россия-1" поучаствовать в очных съемках. При этом для общественности телеканал вроде как "сидит дома" и всячески уговаривает граждан следовать примеру некоторых своих телеведущих.

С одной стороны, агитируют вести себя подобающе государственной установке. С другой — своими действиями тут же опровергают призывы подумать о себе и окружающих.

Особую настойчивость, по словам Сергея Жигунова, проявили продюсеры программы Бориса Корчевникова "Судьба человека" и шоу Андрея Малахова "Прямой эфир":

"В ответ на вопрос о самоизоляции пробормотали что-то невнятное, отчего остался осадок, какой, наверное, бывает у человека, которого обвинили в том, что он трус".

Актер посетовал, что на телеэкране "полоскание грязного белья" не прекращается и на фоне пандемии, а в студиях собирают людей, которые могут быть носителями опасного вируса. И Сергей Жигунов прав. Можно накануне сделать хоть десять тестов, получив отрицательный результат на наличие COVID-19, но подцепить заразу уже на выходе из лаборатории.

Философия бомжей

Пока в медийном пространстве коронахайп всячески препятствует дезинфекции сознания, в Сочи была предпринята попытка вывести 28 бомжей за пределы города.

Из-за отсутствия в Сочи приютов для бездомных, куда можно было бы граждан без определенного места жительства определить на карантин, власти приняли решение вывести их в другие населенные пункты Краснодарского края.

Во время остановки автобуса бомжи сбежали. Их было только 28, но они изрядно поколотили духоподъемных казаков, которые сопровождали ссыльных. Все-таки с бомжами тягаться — это не значками хвастаться или нагайками мериться.

Казалось бы, нет особой очевидной связи между бомжами и некоторыми знаменитостями. Но это не совсем так.

Самонадеянность, плавно переходящая в безответственность, сравни дремучей философии бомжей, которые живут сегодняшним днем в силу сложившихся жизненных обстоятельств. Для бомжей любая попытка ограничить их вольницу, даже когда санитарные службы действуют им же во благо, важнее, чем забота об их же собственном здоровье.

Безусловно, в большей части известные граждане сейчас демонстрируют понимание текущего момента и мобилизуют себя и своих поклонников на соблюдение мер самоизоляции. Честь им за это и хвала!

Вот только если кто-то из них все-таки опростоволосится, не стоит обвинять других в провокациях или душевной хвори. Достаточно признать, что сглупили, и не подогревать уже порядком всех утомивший хайп на фоне лютующей пандемии.