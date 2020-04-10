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Автор Игорь Буккер

Астероид и черная дыра привлекли внимание землян

Общество

Пребывание на карантине ничуть не уменьшило интереса обывателей к происходящему в космосе. Скорее наоборот. Земные приключения вируса некоторые головы склонны связывать с далекими и близкими галактиками. Особенный интерес вызывают вспышки черных дыр и пролетающие рядом с Землей астероиды.

Новая вспышка уснувшей черной дыры

1 апреля 2020 года в центральной части Галактики телескоп ART-XC российской орбитальной обсерватории "Спектр-РГ" отметил яркий рентгеновский источник. Как сказано в пресс-бюллетене Института космических исследований (ИКИ) РАН, им оказался объект, попавший в "черную дыру 4U 1755-338, которая была открыта рентгеновской обсерваторией Uhuru, однако в 1996 году "замолчала" и не проявляла признаков активности более 20 лет".

В госкорпорации "Роскосмос" отметили, что вспышка "связана с возобновлением аккреции на черную дыру вещества с обычной звезды". Под термином аккреция (от латинского accretio - "приращение, увеличение") астрофизики понимают перетекание вещества в тесных двойных системах на компактную звезду. В Большой российской энциклопедии сказано, что "в Солнечной системе аккреция играла важную роль при формировании планет из вещества протопланетного диска".

"Черные дыры замечают по окружающей среде, к которой можно отнести и звезды. Они, притягиваясь этой черной дырой, начинают светиться. Именно свечение погибающей окружающей среды и регистрируют. Когда истощился материал, который падает в черную дыру, свечение прекращается. Иногда такие явления возобновляются, и это представляет интерес для астрофизиков, потому что позволяет им ответить на массу вопросов к черным дырам", — сказал в эфире радио Sputnik ведущий научный сотрудник Института космических исследований РАН Натан Эйсмонт.

По одной из гипотез в отношении столь малоизученного объекта, каковым является черная дыра, из-за искажения времени и пространства она может быть входом в другую Вселенную, стать так называемой "кротовой норой". По причине отсутствия надежных фактов и наличия вороха домыслов черные дыры в массовом сознании представляются в совершенно фантастическом виде.

Астероид

На минимальное расстояние к нашей планете 29 апреля приблизится 4-километровый — открытый в 1998 году — астероид OR2 из околоземного класса Амуров. Этот космический объект приблизится на расстояние чуть больше, чем 16 расстояний от Земли до Луны. Ученые посчитали, что в ближайшие 160 лет этот астероид не столкнется с Землей.

Вероятность столкновения астероида с Землей, по прикидкам NАSА, составляет 1 к 50 000, впрочем, специалисты американского Национального управления по аэронавтике и исследованию космического пространства не исключают столкновения этого небесного посланца с Землей.

Несмотря на отсутствие какой-либо опасности со стороны космического "оружия пролетария", американцы собираются отработать на нем удары, чтобы впредь неповадно было подобным "булыжникам" залетать в наше пространство. Ближайшее столкновение с Землей космического тела астрофизики прогнозируют не ранее 2043 года. По этой причине, чтобы посмотреть на результат, необходимо отработать несколько ударов. Однако пока никто не собирается снимать пресловутые санкции с России. Западные элиты готовы погибнуть от вирусов или космических пришельцев, но помощь от нас примут только в самый последний момент. Потом, по своему обычаю, все равно нагадят.

Темы земля космос астероид вселенная галактика черная дыра
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