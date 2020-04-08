Как далеко заведет нас "удаленка"

Еще недавно формат удаленной работы казался оригинальным новшеством в бизнесе — интересным, но не обязательным. Отдельные руководители компаний как бы шли навстречу "пожеланиям трудящихся", которые предпочитали офисной деятельности работу из дома, имея на то веские основания. Сегодня в связи с коронавирусной инфекцией удаленная работа становится не просто желательной, но неизбежной ради выживания бизнеса.

Недавно самые влиятельные лидеры стран мира преподали всем урок, проведя саммит G20 в режиме онлайн. Затем президент Владмимир Путин впервые провел совещание с членами правительства дистанционно, в режиме видеоконференции. Политики, находящиеся у руля власти, не только показывают пример остальным, но и дают недвусмысленные рекомендации. Так, премьер-министр Михаил Мишустин на фоне "коронакризиса" настоятельно посоветовал работодателям использовать гибкие формы занятости людей и в особенности "удаленку, которая в наибольшей степени соответствует рекомендациям медиков".

Плюсы и минусы работы на "удаленке"

Лет 6 назад работный сайт Superjob представил вниманию потенциальных работников статью о плюсах и минусах удаленной работы. Уже тогда, по данным Исследовательского центра Superjob, каждая пятая компания имела удаленных сотрудников, оформленных в штат, и еще 10 % организаций пользовались услугами удаленных работников на аутсорсинге.

Преимущества работы вне офиса оценили прежде всего молодые мамы, студенты и пенсионеры. Ведь сэкономленные 2-3 часа на дорогу в офис и обратно можно посвятить семье, учёбе, отдыху и другим делам. Немаловажна и экономия денег на дорогу, на офисную одежду и обувь. А то, что не видишь начальника — может, это и к лучшему: меньше стрессов.

Обратная сторона медали — это нехватка обратной связи с руководителем и общения с коллегами. Отсутствие своевременной оценки труда может негативно отразиться на овладении новыми компетенциями и замедлить профессиональный рост. В общем, удаленная работа требует высокой самодисциплины и личной ответственности. Правда, не все могут похвастаться, что они обладают такими похвальными качествами в полной мере.

Многим приходилось в повседневной жизни делать покупки в интернет-магазинах. Иностранных туристов в Китае может удивить пустота в магазинах, а всё из-за того, что граждане Поднебесной давно уже привыкли отовариваться онлайн. Более того, они и весь мир к этому пристрастили. Взять глобальную виртуальную торговую площадку AliExpress: совокупное число её пользователей превысило 100 миллионов еще 3 года назад, а россиян среди них — более 20 миллионов.

Китай первым столкнулся с пагубным распространением коронавируса COVID-19, миллионы его граждан уже с начала февраля перешли на дистанционную работу. Месяц спустя их примеру последовали крупнейшие технологические корпорации — Microsoft, Amazon, Google, Facebook, Twitter иSlack. Не дожидаясь указаний свыше, решили обезопасить своих сотрудников и перевести их на удаленку (полностью или частично) российские ИТ-гиганты Rambler Group, "Яндекс", а также телеком-операторы.

Например, компания "Билайн" пользуется "гибридной" формой удаленки: здесь придумали систему beefree, по которой сотрудник может несколько дней в неделю работать удаленно.

Ограничения, связанные с коронавирусной инфекцией, заставляют российских предпринимателей из самых разных сфер деятельности активнее развивать бесконтактные услуги и предлагать клиентам новые варианты взаимодействия.

Так, сеть ресторанов и доставки "Марчеллис" подключила онлайн оплату на сайте и запустила бесконтактную доставку, когда курьеры пользуются защитными масками и сменными перчатками. Введена скидка 20 % на заказы с собой.

Дилерский центр Ауди Центр Лахта организовал такие дистанционные услуги, как видеоконсультация с менеджером отдела продаж, подача онлайн заявки, получение предложения на покупку без визита и даже индивидуальный выездной тест-драйв, когда сотрудник доставляет автомобиль прямо к дому клиента.

К оптимальному балансу жизни и работы

Даже без учета главного на сегодняшний день фактора — защиты от опасной инфекции, плюсы удаленной работы очевидны: гибкий график работы, позволяющий планировать личное время, минимизировать стрессы, а также экономия в деньгах.

По данным компании HubSpot, с 2010 года в мире число людей, работающих удаленно хотя бы раз в неделю, выросло в 4 раза. В США 4,7 миллиона сотрудников работают из дома минимум половину недели. И не удивительно: в данном вопросе пожелания снизу и сверху гармонично переплетаются. Работодатели умеют считать и они увидели, что рост количества сотрудников на удаленке оборачивается приличной экономией издержек, связанных с арендой офисных помещений.

Тимур Валишев, основатель компании JivoSite, которая выстроена на принципе распределенной команды, одним из главных преимуществ удаленной работы считает расширение географической зоны поиска сотрудников.

Повышается их эффективность, так как сотрудники могут создать себе рабочее пространство сообразно личным особенностям, они реже берут больничные и выходные. Удаленка позволяет оптимально настроить баланс жизни и работы (work-life balance). Эти выводы подтверждает двухлетнее исследование, проведенное специалистами из Стэнфорда совместно с крупнейшим китайским турагентством Ctrip. Выяснилось, что работники на удаленке стали более лояльными к своей компании, меньше уставали, а их эффективность увеличилась на 13%.

Онлайн перезагрузка сверху донизу

На фоне новых трендов в дистанционной работе некоторые эксперты делают выводы о грядущем радикальном переформатировании рынка труда и наступлении офисной революции.

Так ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов предсказывает "конец офисного планктона", точнее:

значительное сокращение численности офисных сотрудников,

вытеснение интернет-торговлей традиционной,

падение спроса на офисную и торговую недвижимость на 25 и 50% соответственно,

преобразование торговых центров в центры семейных развлечений, фудкорты и коворкинги и т. д.

"При удаленке грань между рабочим и нерабочим временем условна, а работодатель будет нанимать только результативных людей, — считает Ярослав Кузьминов. — Заниматься проблемами граждан, которые потеряют работу и привычный образ жизни, придется государству. Его ждет настоящая перезагрузка… Рост станет проблемой частных лиц, общей задачей — устойчивость".

Но есть у дистанционного режима работы некоторые темные стороны, которые нельзя игнорировать.

Во-первых, менеджеры испытывают множество трудностей с управлением персоналом, находящимся вне офиса.

Во-вторых, сотрудникам не достаёт живого общения.

В-третьих, возникают ограничения для карьерного и профессионального роста.

Сюда можно добавить еще отвлекающие от работы бытовые факторы.

Согласно той же статистике от HubSpot, больше половины удаленных сотрудников чувствуют себя отчужденными, 22% испытывают сложности с отдыхом после работы, а 19% страдают от одиночества. Не случайно в 2017 году компания IBM свернула свою программу удаленной работы под предлогом желания вернуть командный дух и улучшить качество внутрикорпоративной коммуникации. Руководство компании посчитало, что команда становится сильнее, эффективнее и креативнее, когда люди работают плечом к плечу.

Каким путём пойдут преобразования и переформатирование рынка труда, покажет ближайшее будущее. Можно не сомневаться в том, что тенденция увеличения количества персонала, работающего вне офиса, продолжится. Но скорее всего процесс перехода на удаленку будет приобретать гибкие, "гибридные" формы. Сторонникам дистанционной работы придётся поломать голову и над тем, как недостаток живых контактов компенсировать различными формами онлайн-социализации. Даже тем, кто на ты с самыми современными гаджетами, вряд ли будет уютно в тотально компьютеризированном, виртуальном мире труда.