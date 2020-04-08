Уличная преступность в России: оснований для паники нет?

Полиция Петербурга разоблачила банду, которая отбирала еду у курьеров. Как установили полицейские, за преступниками числилось несколько подобных преступлений. Причем все были совершены в апреле. Забирали заказы и скрывались на автомобиле.

Вроде бы и курьез, но смеяться совсем не хочется. Тем более, что без труда можно найти сообщения, как у людей, часто пожилых, отбирают продукты. Не сказать, что такой информации много, пока каждый такой случай воспринимается как чрезвычайный. Но тем не менее…

Так в самом деле есть повод для беспокойства?

Есть ли повод говорить о тенденции к росту подобных преступлений и вообще росту уличной преступности? Об этом "Правда.Ру" побеседовала с доктором юридических наук Петром Скобликовым.

— Насколько обоснованы мнения, что в нынешних условиях неизбежен рост уличной преступности?

— Преступность изменилась. Но изменение это не однолинейное, оно обусловлено как раз тем, что изменилось в образе жизни россиян. Прежде всего, растет уровень бытовой преступности, семейного насилия. Если люди находятся в замкнутом пространстве длительное время, то уровень конфликтности возрастает.

Способы защиты от подобного рода преступлений известны — надо обращаться в полицию. Если вести речь о профилактике — надо относиться друг к другу деликатно, с пониманием, не злоупотреблять спиртными напитками. Здесь ничего нового открыть не удастся.

Увеличились попытки мошенничества. Мошенники активизировались и на теме коронавируса изобретают новые способы выманивания денег.

Что же касается роста уличной преступности, то это не объективные масштабные данные, а единичные случаи, которые выхватываются из реальной жизни и на основе этих единичных случаев делаются глобальные выводы. На самом деле уличная преступность резко снизилась и не могла не снизиться.

Что касается отдельных преступлений, то их пресечение и раскрытие тоже происходит в штатном порядке, если потерпевшие своевременно обращаются в правоохранительные органы. Нет оснований быть тревогу, нет оснований для алармистских настроений.

Конечно, уровень жизни большого количества граждан снижается, некоторая их часть встает на преступный путь. Но это наше возможное будущее, это не тревога сегодняшнего дня. Если идет дождь, то мокнет одежда. Ничего такого, чего бы не было раньше, в этой связи не произошло.

— Ну а как обычному человек подстраховаться от возможных неприятностей?

— Вероятность того, что сегодня человек, идя из магазина, будет ограблен, значительно меньше, чем вероятность этого была два месяца назад. Два месяца назад вы не боялись, почему боитесь сейчас?

Условия для пресечения отдельных преступлений у полиции сейчас лучше, потому что больше сил и средств можно направить на это. Нет оснований бояться.