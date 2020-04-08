Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Антон Куликов

Уличная преступность в России: оснований для паники нет?

Общество

Полиция Петербурга разоблачила банду, которая отбирала еду у курьеров. Как установили полицейские, за преступниками числилось несколько подобных преступлений. Причем все были совершены в апреле. Забирали заказы и скрывались на автомобиле.

Вроде бы и курьез, но смеяться совсем не хочется. Тем более, что без труда можно найти сообщения, как у людей, часто пожилых, отбирают продукты. Не сказать, что такой информации много, пока каждый такой случай воспринимается как чрезвычайный. Но тем не менее…

Так в самом деле есть повод для беспокойства?

Есть ли повод говорить о тенденции к росту подобных преступлений и вообще росту уличной преступности? Об этом "Правда.Ру" побеседовала с доктором юридических наук Петром Скобликовым.

— Насколько обоснованы мнения, что в нынешних условиях неизбежен рост уличной преступности?

— Преступность изменилась. Но изменение это не однолинейное, оно обусловлено как раз тем, что изменилось в образе жизни россиян. Прежде всего, растет уровень бытовой преступности, семейного насилия. Если люди находятся в замкнутом пространстве длительное время, то уровень конфликтности возрастает.

Способы защиты от подобного рода преступлений известны — надо обращаться в полицию. Если вести речь о профилактике — надо относиться друг к другу деликатно, с пониманием, не злоупотреблять спиртными напитками. Здесь ничего нового открыть не удастся.

Увеличились попытки мошенничества. Мошенники активизировались и на теме коронавируса изобретают новые способы выманивания денег.

Что же касается роста уличной преступности, то это не объективные масштабные данные, а единичные случаи, которые выхватываются из реальной жизни и на основе этих единичных случаев делаются глобальные выводы. На самом деле уличная преступность резко снизилась и не могла не снизиться.

Что касается отдельных преступлений, то их пресечение и раскрытие тоже происходит в штатном порядке, если потерпевшие своевременно обращаются в правоохранительные органы. Нет оснований быть тревогу, нет оснований для алармистских настроений.

Конечно, уровень жизни большого количества граждан снижается, некоторая их часть встает на преступный путь. Но это наше возможное будущее, это не тревога сегодняшнего дня. Если идет дождь, то мокнет одежда. Ничего такого, чего бы не было раньше, в этой связи не произошло.

— Ну а как обычному человек подстраховаться от возможных неприятностей?

— Вероятность того, что сегодня человек, идя из магазина, будет ограблен, значительно меньше, чем вероятность этого была два месяца назад. Два месяца назад вы не боялись, почему боитесь сейчас?

Условия для пресечения отдельных преступлений у полиции сейчас лучше, потому что больше сил и средств можно направить на это. Нет оснований бояться.

Темы коронавирус петр скобликов уличная преступность
Новости Все >
Саудовская Аравия выступила с новым предложением для ОПЕК+
Владимир Путин вновь обратится к россиянам
Врачи рассказали, как остаться здоровым в карантин
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации
Против судьи в Татарстане завели уголовное дело после смертельного ДТП
UFC проведёт бой Фергюсон - Гэтжи в индейской резевации
Появился сервис для временного трудоустройства в условиях коронавируса
"Восток-Медиа" начал продажи наружной рекламы с "открытой датой"
Стоимость футболистов упала на 20% из-за пандемии коронавируса
Партию нелегальных сигарет изъяли в Кургане
Последние материалы
Саудовская Аравия выступила с новым предложением для ОПЕК+
Уличная преступность в России: оснований для паники нет?
Владимир Путин вновь обратится к россиянам
Врачи рассказали, как остаться здоровым в карантин
Туроператорам выделили 3,5 млрд рублей на компенсации
Против судьи в Татарстане завели уголовное дело после смертельного ДТП
UFC проведёт бой Фергюсон - Гэтжи в индейской резевации
Появился сервис для временного трудоустройства в условиях коронавируса
Агрессивный ребенок: советы психолога по борьбе с детской агрессией
"Восток-Медиа" начал продажи наружной рекламы с "открытой датой"
Популярное
Новости Белоруссии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко

Белорусской милиции предстоит принять непростое решение: заводить или нет уголовное дело о халатности, повлекшей за собой смерть человека, против самого Батьки - Александра Лукашенко.

В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Экономика и бизнес
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
Мир. Новости мира
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Общество
Назван самый популярный сериал в период самоизоляции у россиян
Любовь Степушова Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны Любовь Степушова Петр Дерябин Эмоциональное выгорание — болезнь, ставшая нормой Петр Дерябин Василий Амирджанов Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость Василий Амирджанов
Комментарии
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
В отделение милиции Белоруссии поступило заявление на Лукашенко
Как власти стран раздают деньги населению в эпидемию
Евгений Гомельский: "Гражданство США? Кириленко порядочный человек"
Стоимость футболистов упала на 20% из-за пандемии коронавируса
СМИ: Британская разведка озвучила новую версию появления коронавируса
Астролог Володина назвала наиболее уязвимых к коронавирусу людей
Основатель Twitter отдал треть своего состояния на борьбу с пандемией
Российские тест-системы направлены в более чем 30 стран мира
Мишустин призвал регионы увеличить число медиков
Широков высказался про Путина и Украину
Страшнее коронавируса: чего в России боятся больше инфекции
Понаехали наоборот: почему в регионах просят не пускать москвичей
Страшнее коронавируса: чего в России боятся больше инфекции
COVID-19 — не природный вирус, а выведенный с заранее намеченными целями
Понаехали наоборот: почему в регионах просят не пускать москвичей
Владельцы футбольных и хоккейных клубов среди самых богатых россиян
Чем не угодило Госдепу США "Русское имперское движение"?
Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны
Вратарь "Локомотива": Футболисты отказались сокращать зарплату
Названы продукты, которые подорожают в ближайшее время
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ