Обучение при карантине сделает учеников сильнее

Дистанционное обучение — для кого-то в новинку, а кто-то этим уже давно занимается, поэтому может поделиться опытом и прогнозировать, что будет при всеобщей цифровизации и интернетизации подготовки к ЕГЭ. Чего здесь больше — плюсов или минусов? Чему научит карантин? Если придется организовать сдачу ЕГЭ и ОГЭ дистанционно — справится ли с этим наша система образования? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответили генеральный директор Московского центра образования школьников им. М. В. Ломоносова Тимур Дзгоев и начальник учебной части центра Александр Рощин.

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— Сейчас мало быть хорошим педагогом, нужно знать методику сдачи ЕГЭ? Там львиная доля — не просто знания, а как это все правильно оформить, да?

Тимур Дзгоев: — Да, особенно по математике, потому что, допустим, в геометрии специфические теоремы в ЕГЭ не засчитываются. Потому что у эксперта на проверку этой работы есть 20 минут по регламенту. За пять минут тестовую часть проверяет машина, а часть с развернутым ответом проверяет эксперт. Он не будет вникать, какую там теорему вы применили, что и как. Есть рекомендуемые способы решения, которые должны быть использованы, если они не совпадают, то просто ставится крест и все.

— А как быть с остротой ума, с новыми подходами, с открытиями?

— Для этого есть целая система олимпиад школьников, их более 78-ми, вузы проводят свои олимпиады — "Покори Воробьевы горы", "Высшая проба", "Ломоносов". Там уже задачки более логичные, где у экспертов не регламентировано так жестко время на проверку и именно по этим олимпиадам можно поступить в вуз на бюджет, причем вне конкурса. И у нас есть отдельные группы для подготовки к таким олимпиадам по всем предметам.

ЕГЭ дистанционно — скорее нет, чем да

— Мы надеемся, что до экзаменов закончится эпидемия коронавируса, но если нет, то как быть? Как вы думаете, возможна ли в каком-то варианте удаленная сдача ЕГЭ и ОГЭ?

— Скорее нет, чем да. Погрешность будет очень высока. В любом случае нужно будет создавать небольшие группы, будет нужен какой-то наблюдатель. И все это будет намного сложнее, чем принимать ЕГЭ так, как это происходит сейчас. Поэтому, скорее, нет, чем да.

— Получается, что вообще самая большая сложность ЕГЭ — это не столько организовать процесс сдачи, сколько организовать процесс именно наблюдения?

— Наблюдения, контроля, да, потому что устройства проносятся, с них списываются.

— Было очень много скандалов в связи с тем что в кавказских республиках было проще сдать ЕГЭ, договорившись. Некоторые специально туда уезжали. Эта проблема как-то решена, стала лучше система контроля, и все уравнялось?

— Кардинально ничего не изменилось на самом деле. Есть такие, которые так же уезжают и там сдают.

Александр Рощин: — Здесь нет разницы в том плане, что если ты сам сдаешь, то где бы ты его не сдавал, ты сдашь. А к вопросу того, что можно ли списать где-то, то это же наша великая страна, и я думаю, что в каком-нибудь регионе, где слабый Интернет, может оборваться связь, все-таки будут лазейки для таких моментов.

Тимур Дзгоев: — Я закончил МГТУ Баумана. Со мной первое время учился такой ученик, который как раз сдавал ЕГЭ в местах, где это можно сделать за финансовые возможности. В результате он, поступив в лучший технический вуз страны где проходной балл 287 из 300, не знал, как решить систему уравнений.

— И что? Он быстро вылетел оттуда?

— Первый семестр — и его не стало.

ЕГЭ стало лучше, но лотерея осталась

— В целом насколько система ЕГЭ соответствует уровню ребенка?

— Сейчас сильно приблизили, надо отдать должное. Но про индивидуальный подход, к сожалению, здесь говорить не приходится, если ты применил специфическое решение — не пойдет. И так же есть еще один минус — ЕГЭ постоянно меняются. Теперь поменяли ЕГЭ по русскому языку, раньше были одни критерии оценки к сочинению, теперь стали другие.

И все эти изменения доводятся довольно поздно. Поэтому не все успевают адаптироваться под новые критерии, в результате получается, что кому как повезет.

То есть — эффект лотереи сохранился, потому что не всегда знаешь, что поменяется. Ты готовился к ЕГЭ честно несколько лет в старших классах, а потом — бах, критерии изменились, и давайте все начнем сначала.

— Как, вы уже сказали, полный перевод на дистанционное обучение все-таки отразится на общем качестве. Но все-таки что-то хорошее в этом есть? Может быть, это чему-то это научит детей и родителей, как-то мобилизует?

АР: — Каждое препятствие в нашей жизни делает нас сильнее.

— Все, что нас не убивает, да?

— Да, все верно. То же самое и здесь. Сейчас, в данный момент, появилось это препятствия. Дети, которые были мотивированы, по-настоящему учились — не для галочки-отметки, а для себя — готовы к этому, для них это не будет какой-то сложностью. Многие так уже и занимались. Для части это будет некий дискомфорт, но они быстренько к этому приспособятся и будут дальше получать знания. Поэтому проблем по сути нет.

ЕГЭ — то же самое, конечно, всегда есть некий стресс и дискомфорт. Для них это некая проверка, тест-драйв. Для большинства родителей это — сильное потрясение, потому что многие далеки от цифровых технологий, от того, что так можно и нужно получать знания. Поэтому для них это будет сложно, непонятно и непривычно, будет много жалоб, и тому подобное.

А дети уже умеют и научатся еще больше получать информации в цифровом формате. Сейчас дети уже это получают. И для них это в дальнейшем скажется на том, что они будут правильно принимать решения, быстрее воспринимать информацию, то есть в целом более организованно идти дальше. В итоге все это — только в плюс.

ТД: — В этом, конечно, очень важна обратная сторона обучения — это педагоги. И сейчас, действительно, большое количество педагогов поймут, что такое цифровые технологии. Многие, кто раньше не так плотно с этим сталкивался, научатся в них качественно работать.

И я уверен, что какой-то процент поймет, что это — классно, что это нужно применять, и в дальнейшем они будут использовать технологии в своих уроках. Это только увеличит положительные результаты детей на экзаменах.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев