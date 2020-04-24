Школа онлайн-режима - будет ли толк?

Дистанционное обучение, на которое перешли наши школьники, создало новые реалии для всех. Как мотивировать ребенка учиться на удаленке? О роли родителей и учителей при дистанционном обучении "Правде.Ру" рассказала директор школы №117, заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина.

"Многое зависит от учителя, классного руководителя, — сказала "Правде.Ру" Ирина Алексеевна. — Я располагаю информацией о дистанционном обучении практически всего нашего комплекса, который насчитывает 2 900 учеников. Мы дистанционно общались с учителями, с классными руководителями".

Первоклашки и выпускники вне конкуренции

"Они четко выполняют все, что требуется. Совсем несложно в начальной школе, где один учитель. Примерно с первого по пятый-шестой классы дети еще приучены к порядку. Ученики 9-11 классов прекрасно понимают, что надо готовиться к экзаменам. Их мотивировать не надо. Гораздо сложнее в средней школе, особенно в звене 7-8 классов", — отмечает эксперт.

В этом возрасте требуется только одно — авторитет учителя, классного руководителя. В тандеме с родителями, которые должны помогать, тем более что в основном они все сейчас дома.

"Получить хорошую оценку в домашних условиях несколько проще, нежели на уроке в школе", — называет еще один мотив Ирина Бабурина.

Сложности разного рода

В многодетной семье все дети школьного возраста, а на всю семью, включая родителей, один компьютер. Как правило, в такой ситуации могут выручить смартфоны со скачанным приложением WhatsApp.

"Дистанционно не все можно так объяснить, как непосредственно при общении учителя с классом. В этом плане определенная сложность, конечно, есть. Но, с другой стороны, в российской электронной школе много интересного видеоматериала. Мои коллеги пришли в восторг, когда с этим столкнулись. Говорят, когда самоизоляция закончится, обязательно будут продолжать использовать это в своей работе. В российской электронной школе практически вся программа с первого по одиннадцатый класс уже оцифрована", — заявляет эксперт.

На вопрос, почему в период карантина ребенок может выполнять домашнее задание по желанию, наша собеседница ответила:

"Когда президент объявил нерабочие дни, то мы в принципе не имеем права заставить учиться. Это же выходные дни. Каждый учитель дает задание, объясняет, предлагает что-то сделать, но обязательно по желанию".

Ранее в школе — не только в советской, но и в дореволюционной — придерживались принципа "повторение — мать учения". Оборотной стороной закрепления материала таким способом является начетничество. А что по этому поводу думают нынешние учителя?

"Это все индивидуально. Я считаю, что есть вещи, которые некоторым, безусловно, надо повторять. К великому сожалению, вы даже представить себе не можете, какое количество детей в школе с проблемами памяти. Это, конечно, родовые травмы, болезни в раннем детском периоде".

Учитель считает, что индивидуально занимается с нормальным ребенком, который все понимает и запоминает. На другой день он приходит — как с чистого листа.

"Тот, кто быстро читает, у него в голове ничего не остается. Кто-то, наоборот, вдумчиво, медленно читает, кажется, что он тугодум. А у него в голове все осталось. Мой совет — надо внимательно смотреть на своего ребенка. Главное, чтобы наши дети были живы, здоровы, а остальные проблемы решим".

Как занять ребенка полезными делами

Современного ребенка заставить читать книгу крайне сложно. Это великий подвиг. Таких детей становится, к сожалению, все меньше и меньше. Необходимо умело направить их интересы на познавательную интересную деятельность через гаджеты, рекомендует эксперт.