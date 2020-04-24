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Автор Игорь Буккер

Школа онлайн-режима - будет ли толк?

Общество » Семья

Дистанционное обучение, на которое перешли наши школьники, создало новые реалии для всех. Как мотивировать ребенка учиться на удаленке? О роли родителей и учителей при дистанционном обучении "Правде.Ру" рассказала директор школы №117, заслуженный учитель РФ Ирина Бабурина.

"Многое зависит от учителя, классного руководителя, — сказала "Правде.Ру" Ирина Алексеевна. — Я располагаю информацией о дистанционном обучении практически всего нашего комплекса, который насчитывает 2 900 учеников. Мы дистанционно общались с учителями, с классными руководителями".

Первоклашки и выпускники вне конкуренции

"Они четко выполняют все, что требуется. Совсем несложно в начальной школе, где один учитель. Примерно с первого по пятый-шестой классы дети еще приучены к порядку. Ученики 9-11 классов прекрасно понимают, что надо готовиться к экзаменам. Их мотивировать не надо. Гораздо сложнее в средней школе, особенно в звене 7-8 классов", — отмечает эксперт.

В этом возрасте требуется только одно — авторитет учителя, классного руководителя. В тандеме с родителями, которые должны помогать, тем более что в основном они все сейчас дома.

"Получить хорошую оценку в домашних условиях несколько проще, нежели на уроке в школе", — называет еще один мотив Ирина Бабурина.

Сложности разного рода

В многодетной семье все дети школьного возраста, а на всю семью, включая родителей, один компьютер. Как правило, в такой ситуации могут выручить смартфоны со скачанным приложением WhatsApp.

"Дистанционно не все можно так объяснить, как непосредственно при общении учителя с классом. В этом плане определенная сложность, конечно, есть. Но, с другой стороны, в российской электронной школе много интересного видеоматериала. Мои коллеги пришли в восторг, когда с этим столкнулись. Говорят, когда самоизоляция закончится, обязательно будут продолжать использовать это в своей работе. В российской электронной школе практически вся программа с первого по одиннадцатый класс уже оцифрована", — заявляет эксперт.

На вопрос, почему в период карантина ребенок может выполнять домашнее задание по желанию, наша собеседница ответила:

"Когда президент объявил нерабочие дни, то мы в принципе не имеем права заставить учиться. Это же выходные дни. Каждый учитель дает задание, объясняет, предлагает что-то сделать, но обязательно по желанию".

Ранее в школе — не только в советской, но и в дореволюционной — придерживались принципа "повторение — мать учения". Оборотной стороной закрепления материала таким способом является начетничество. А что по этому поводу думают нынешние учителя?

"Это все индивидуально. Я считаю, что есть вещи, которые некоторым, безусловно, надо повторять. К великому сожалению, вы даже представить себе не можете, какое количество детей в школе с проблемами памяти. Это, конечно, родовые травмы, болезни в раннем детском периоде".

Учитель считает, что индивидуально занимается с нормальным ребенком, который все понимает и запоминает. На другой день он приходит — как с чистого листа.

"Тот, кто быстро читает, у него в голове ничего не остается. Кто-то, наоборот, вдумчиво, медленно читает, кажется, что он тугодум. А у него в голове все осталось. Мой совет — надо внимательно смотреть на своего ребенка. Главное, чтобы наши дети были живы, здоровы, а остальные проблемы решим".

Как занять ребенка полезными делами

Современного ребенка заставить читать книгу крайне сложно. Это великий подвиг. Таких детей становится, к сожалению, все меньше и меньше. Необходимо умело направить их интересы на познавательную интересную деятельность через гаджеты, рекомендует эксперт. 

"Я мало смотрю телевизор, но сейчас вынуждена это делать, поскольку моя библиотека на даче. Есть дома книги, но их не так много. Я их уже все перечитала. По телевидению начинаю открывать для себя и Лувр, и галерею Уффици. В онлайн-режиме идут спектакли. Можно посмотреть очень много научно-познавательных фильмов. Нужно умело направить детей, чтобы они смотрели такие телепередачи".

Темы школа каникулы выпускники самоизоляция ирина бабурина
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