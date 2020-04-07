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Самоизоляция. Выбирай дом, а не болезнь
Автор Любовь Степушова

Эпидемия: нелегальные мигранты особенно опасны

Общество

Нелегальные мигранты — это потенциальный очаг распространения COVID-19. Дома их не ждут, а из России не выпускают. Что они будут делать понятно — воровать и бунтовать, а что будут делать власти?

Обращение к М.В. Мишустину от Федерации мигрантов России: МИГРАНТЫ ПРОСЯТ ОТМЕНИТЬ ОПЛАТУ ПАТЕНТА

Легальная миграция — это еще полбеды

По данным МВД РФ, в настоящее время в России числится 2,5 миллиона трудовых мигрантов, они в эпидемию коронавируса теряют работу и не могут вернуться домой. С 18 марта по 1 мая 2020 года Россия закрыла границы своей страны для всех иностранных граждан в целях нераспространения короновирусной инфекции. В связи с этим российские власти разрешили легальным мигрантам продлить патенты, не выезжая домой.

У легальных мигрантов (у кого есть патент или ВНЖ, или это мигранты из стран ЕАЭС) есть полис ОМС, поэтому этот контингент лечить будут. Хотя и здесь, часто покупается фиктивный документ, однако, это уже проблема самих гастарбайтеров.

О них и сами страны СНГ худо-бедно, но заботятся, так, посол Таджикистана в России Имомуддин Сатторов на днях направил обращение в правительство РФ с просьбой о налоговых "каникулах" для своих соотечественников в России. И если правительство РФ удовлетворит его просьбу, оно будет вынуждено принять те же меры в отношении мигрантов из других стран.

У этой просьбы в России есть лоббисты, так как, устраивая мигрантов, как правило, без надлежащих социальных гарантий, на зарплаты в конвертах, бизнес достигает экономии в строительстве и ЖКХ до 40 % за счет снижения издержек производства. То есть,  работу легальные мигранты найдут после окончания карантина.

Нелегальные мигранты — виноваты сами?

Сложнее с нелегалами, число которых оценивается примерно в 1 млн человек.

Центры временного содержания подлежащих выдворению из страны мигрантов сейчас быстро заполняются. Суд выносит решение отправить человека домой, однако приставы не могут это решение выполнить, поскольку пересечь границу сейчас нельзя.

С тем же сталкиваются люди, которым предписано выехать из РФ путем "контролируемого самовыезда". Рано или поздно, но эти граждане окажутся на улице.

В московских Чертановском и Нагатинском районных судах проблему решили просто: отменили депортацию нескольких мигрантов и предписали им выплату штрафа, но штраф они заплатить не могут — нет денег.

 И не только денег (для того, чтобы оплачивать жилье, питание, лечение),  но и полиса ОМС. Эти люди будут переносить COVID на ногах и заражать окружающих, и вряд ли будут наниматься на сезонные работы из-за опасений заражения.

В худшем случае это может привести к бунтам, о чем в середине марта предупредил президент узбекского землячества "Ватандош" в Москве Усман Баратов.

Контингент из Средней Азии сейчас заметен в московском метро, вероятно, все же многие продолжают работать, но полицейские к ним не подходят, не интересуются, почему они нарушают режим самоизоляции.

Нелегальных мигрантов крышуют все власти

Как сказал "Правде.Ру" первый заместитель председателя Комитета по делам национальностей Государственной Думы Валерий Рашкин (КПРФ), полиция крышует работу нелегалов рынков "Садовод" и "Москвич", где "ужасающая" антисанитария, латентная преступность.

"Условия дикие, рабовладельческие, кышует полиция, крышует прокуратура, крышуют все. Все питаются этой средой, которая является очень опасной с любой точки зрения, в том числе санитарной", — отметил Валерий Рашкин.

И хотя сейчас эти рынки закрыты, по словам депутата, "мы так и не добились нормального закона о трудовых мигрантах, потому что бизнес и власть заинтересованы, чтобы они были в бесправном состоянии — так содержание мигрантов обходится дешевле".

"Страховок нет. Профсоюзов нет. Права ограничены. Заработные платы то делятся, то отбираются. Нелегальные мигранты — это рабы просто самые настоящие", — сказал Валерий Рашкин.

По его словам, эпидемия обострила эту проблему, и "мы сильно запаздываем".

"Это большая беда с точки зрения охраны наших граждан от заражения", — отметил депутат.

Валерий Рашкин предупредил, что в условиях отсутствия работы, жилья, денег на содержание семьи, "пойдет воровство".

"Мы (думцы) сделали соответствующие письма в правительство, потребовали наладить учет, выявление всех нелегальных групп, которые находятся особенно при рынках, в подпольных цехах, которые на этих рынках работают", — сказал депутат.

"Это форс-мажор, но нет межгосударственных соглашений, как действовать в такой обстановке. Правительство исходящей страны и наша принимающая сторона должны договориться о взаимных компенсационных затратах . В первую очередь, конечно, о трудовых мигрантах должна заботиться страна, откуда граждане выехали на заработок, но там власти ничего не делают", — резюмировал Валерий Рашкин.

Читайте по теме: Пути решения проблемы мигрантов в России во время коронавируса

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Темы коронавирус гастарбайтеры валерий рашкин трудовая миграция
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