Пандемия проверит вертикаль власти на устойчивость

Коронавирус обозначил глубокие проблемы, которые обусловлены издержками российской системы командно-административного управления.

Доподлинно еще неизвестно, что за зараза убивает людей, какими будут потери и экономические последствия от эпидемии COVID-19. Коронавирусных "цыплят" посчитают только лишь по осени.

Коронаскептики

Амплитуда экономической и общественной встряски, которую вызовут в ближайшее время последствия глобальной борьбы с коронавирусом, пока даже не поддается каким-либо приблизительным прогнозам. Хотя бы потому, что пандемия в самом разгаре.

Осознание того, что будет плохо, очень плохо или совсем плохо, уже пришло большинству жителей планеты. Только у президента Белоруссии Александра Лукашенко пока еще сохраняется оптимизм, а сама пандемия определена им как проявление психоза:

"305 человек (зараженных COVID-19 — ред.) по всей стране — это мизер! Мы их лечим, 16 только на ИВЛ, и то это не проблема. Шумиху подняли по поводу четверых умерших! Одного проверяем, у троих подтвержден коронавирус".

То, что именно с этого все и начиналось в других странах, видимо, не аргумент. Его рекомендация есть побольше сливочного масла, поскольку это хорошее средство профилактики коронавируса, может быть, и войдет в историю медицины.

Другой коронаскептик, ныне зараженный COVID-19, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, которого из-за осложнений подключили к аппарату ИВЛ, вряд ли теперь поддержит задор белорусского лидера.

В Туркмении так вообще запретили слово "коронавирус", надеясь, что таким образом на перспективе развития эпидемии будет поставлена жирная точка. Удивительно, что в России наиболее плодовитые на резонансные законы депутаты не внесли законопроект о запрете COVID-19 на территории страны как вируса-иноагента. Может быть все бы и обошлось.

Руки не для скуки

В России за последние десятилетия понятие "ручной режим управления" постепенно стало системным. По крайней мере, ни один из серьезных вызовов регионального масштаба не решался умом и силами губернаторского корпуса. Только личное руководство процессом из центра позволяло добиваться хотя бы каких-нибудь подвижек, будь то:

наводнение в Крымске,

трагедия в Кемерове (пожар в торговом центре),

наводнение на Дальнем Востоке,

ежегодное сезонное половодье,

традиционные лесные пожары, которые изящно называют природными.

Взрывы бытового газа в домах, ставшие привычными, текущие муниципальные проблемы — все они укладываются в компетенцию высшего руководства России. Как требовать от региональных руководителей, заточенных под командную систему, нетривиальных решений в кризисной ситуации, трудно себе представить.

COVID подкрался незаметно

Когда приключилась в России эпидемия и реально потребовались способности к самостоятельным решениям, привязанным к особенностям ситуаций в регионах, стала наблюдаться некая растерянность. Все время получали команды, а теперь придется самим, потому что президент внезапно переложил ответственность за успехи и возможный провал в борьбе с COVID-19 на глав регионов.

Один губернатор вдруг решил сиреной добавить драйва своим землякам. Той самой сиреной воздушной тревоги, которая стала символом прошедшей войны с фашистами. То, что таким образом и начинаются панические настроения, видимо, невдомек. Это все равно что в разгар сражения закричать однополчанам:

"Все пропало! Спасайтесь, глупцы!"

Другие руководители начали возводить блокпосты, словно приготовились выйти из состава России и найти себе новую родную гавань.

Губернатор Санкт-Петербурга призвал граждан скинуться планшетами для школьников и при этом даже и в мыслях не держит, что люди способны ознакомиться с тратами администрации на поддержание личного номенклатурного престижа ее сотрудников. Провели бы на несколько банкетов меньше или не стали бы менять автомобили на марки текущего модельного года, глядишь, и на планшеты бы наскребли.

Любопытно, что и парламентарии, которые в мирное время рьяно борются то с международным гомосексуальным заговором, то с призраками русофобии, то с критикой граждан, сейчас как в рот воды набрали. А казалось бы, вот тот самый момент, когда необходимо продемонстрировать на деле заботу о соотечественниках, о своих избирателях. Повести себя настоящими, а не показными патриотами.

Я, конечно, понимаю желание некоторых отечественных политиков обсудить возможные перспективы развала Евросоюза, помериться харизмой с саудитами, невзирая на последствия для экономики страны, но способнее было бы все-таки для начала сохранить жизни своих граждан.

Маски в гумпомощь!

Если обратить внимание на то, что Китай заявил о пандемии в своей стране еще в ноябре 2019 года, то сегодняшний аврал с принятием федерального закона по карантину и строительством госпиталей выглядит как результат отсутствия глубокого анализа ситуации и неспособность государственной системы работать по умолчанию и самостоятельно.

Система постоянно действует с оглядкой на Кремль. В других ситуациях те же правоохранители и чиновники тоже ждут, когда же сверху прикажут им добросовестно выполнять их же служебные обязанности. И ведь зачастую знают, что делать, но боятся рассердить вышестоящее начальство. Подобная схема была описана еще в анекдоте советских времен:

"Штирлиц знал, что вилку следует держать в левой руке, а нож — в правой. Но знали ли об этом центре?"

Оперативно сработала, в основном, санитарная служба, которая определила уязвимые точки проникновения пандемии. За ней уже стали подтягиваться и другие. Цельной готовности страны к подобному вызову, несмотря на ранее прошедшие пандемии гриппа с названиями различных представителей фауны, не наблюдалось.

Когда в шести аптеках в моем московском микрорайоне давным-давно нет и намека на медицинские маски, как и в других не наблюдается их изобилия, возникает множество вопросов. Причем подобное недоумение возникает у многих москвичей.

Я, конечно, сочувствую гражданам европейских стран, и я за то, чтобы помогать другим людям. Но все-таки стоило бы сначала обеспечить своих соотечественников всем необходимым, а уж потом отправлять караваны военно-транспортных самолетов с гуманитарной помощью за рубеж.

Диагностика системы

Помимо современной больницы в московской Коммунарке и института Склифосовского, есть и другие медучреждения в стране. Они далеко не всегда отвечают красивой картинке, иллюстрирующей успех оптимизации отечественного здравоохранения.

Граждане, которые обратили внимание на перекладывание чудовищных финансовых издержек от месяца выходных на плечи бизнеса, мягко говоря, раздосадованы действием властей.

Они справедливо заметили, что при введении режима чрезвычайного положения государство покрывало бы финансовые потери. Сейчас же предпринимателям, особенно малому бизнесу, придется оплатить убытки карантинных мер из своего кармана. Снова потом самим пытаться вылезти из ямы, до определения глубины которой еще очень далеко.

От того, насколько ответственно, разумно и адекватно поведет себя власть, зависит и будущее государства. Одно дело худо-бедно людям держаться на плаву, а совсем иное — погрузиться в безнадегу прошедших 90-х годов. А перспектива такого развития ситуации в стране, судя по плотности перьев "черного лебедя", вполне возможна.

Второго "переходного периода" граждане уже не простят. Никакие рассказы про международное закулисье и спекуляции на истории страны не сработают. Решения принимаются властями здесь и сейчас, и пенять им будет не на кого, кроме как на самих себя.