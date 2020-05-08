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Автор Игорь Буккер

После коронавируса у нас появится страна дураков

Общество

Не успели вступить в силу постановления о самоизоляции взрослого населения, как наших школьников — мальчиков и девочек — перевели на удаленное обучение. Лично знаю ребят, которые не смогли вовремя начать онлайн-занятия из дома. Причины, как мы все понимаем, вовсе не технические.

Как мотивировать ребенка? С таким несложным вопросом "Правда.Ру" обратилась к руководителю Всероссийского фонда образования, сопредседателю движения "Образование для всех" Сергею Константиновичу Комкову.

— Ко всем этим реформаторским делам я всегда относился очень настороженно, хотя сам в свое время был педагогом-новатором, — начал издалека Сергей Комков, — но сегодня мы имеем дело с фактически крупномасштабным экспериментом. Боюсь, что результаты этого эксперимента будут очень плачевными, потому что большая часть наших школ, большая часть наших педагогических коллективов, а самое главное, большая часть наших российских семей к этому эксперименту не готова.

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Об этом мы подозревали и без эксперта, но тут самое интересное и, увы, горькое признание:

— Мы не готовы к тому, чтобы переходить к дистанционному обучению на дому. У нас для этого ни разработанных методик, ни отработанной практики. У нас нет для этого ни понимания того, как это все должно происходить. Все это кончится тем, что мы еще, как минимум, опустимся на две-три ступеньки вниз. Нас очень здорово опустили с введением единого государственного экзамена. С этим экспериментом по так называемому домашнему дистанционному обучению мы еще очень здорово опустимся вниз.

Из самой читающей страны в мире мы уже сделались тупой фанерой, пролетающей над Парижем. Теперь будем готовить наше подрастающее поколение в лакеи для зарубежных хозяев.

— За очень редким исключением дети будут самостоятельно заниматься. В основном дети дома занимаются кто чем попало. Если только родители под какой-то контроль не взяли, в основном они сидят у планшетов, играют в компьютерные игрушки или смотрят "страшилки" по телевизору. Боюсь, мы очень серьезно подорвем всю систему нашего образования. Проконтролировать процесс: кто, каким образом проходит процесс обучения в домашних условиях сейчас просто невозможно. Никакой обратной связи нет. Она не существует.

Россия будет плодить дураков

— Если в условиях Москвы, что тоже очень проблематично, какие-то элементы обратной связи существуют, то в школах других городов этого просто нет. На региональном уровне этого нет вообще. Во многих регионах, где отправили детей по домам, мы получим полстраны второгодников. Вы знаете, я не сторонник теории заговоров. Но, судя по тому, что происходит сейчас, думаю немножко перестарались. Надо посмотреть на опыт Швеции, где не пошли по такому пути. Школы продолжают нормально работать. В случае перехода на какие-то другие формы обучения, их тщательно готовят. Посмотрите на Белоруссию. Президент Лукашенко прямо сказал, что ни при каких условиях на домашнее обучение он школы переводить не будет.

  • Специальные меры предосторожности будут предприниматься,
  • санитарные меры обеспечения будут вводиться и в школах, и в детских учреждениях,

но без прекращения учебного процесса. Он сказал, что дураков плодить мы не будем.

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Темы швеция пандемия белоруссия образование сергей комков удаленное обучение
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