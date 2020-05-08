После коронавируса у нас появится страна дураков

Не успели вступить в силу постановления о самоизоляции взрослого населения, как наших школьников — мальчиков и девочек — перевели на удаленное обучение. Лично знаю ребят, которые не смогли вовремя начать онлайн-занятия из дома. Причины, как мы все понимаем, вовсе не технические.

Как мотивировать ребенка? С таким несложным вопросом "Правда.Ру" обратилась к руководителю Всероссийского фонда образования, сопредседателю движения "Образование для всех" Сергею Константиновичу Комкову.

— Ко всем этим реформаторским делам я всегда относился очень настороженно, хотя сам в свое время был педагогом-новатором, — начал издалека Сергей Комков, — но сегодня мы имеем дело с фактически крупномасштабным экспериментом. Боюсь, что результаты этого эксперимента будут очень плачевными, потому что большая часть наших школ, большая часть наших педагогических коллективов, а самое главное, большая часть наших российских семей к этому эксперименту не готова.

В правительстве РФ власть захватили двоечники

Об этом мы подозревали и без эксперта, но тут самое интересное и, увы, горькое признание:

— Мы не готовы к тому, чтобы переходить к дистанционному обучению на дому. У нас для этого ни разработанных методик, ни отработанной практики. У нас нет для этого ни понимания того, как это все должно происходить. Все это кончится тем, что мы еще, как минимум, опустимся на две-три ступеньки вниз. Нас очень здорово опустили с введением единого государственного экзамена. С этим экспериментом по так называемому домашнему дистанционному обучению мы еще очень здорово опустимся вниз.

Из самой читающей страны в мире мы уже сделались тупой фанерой, пролетающей над Парижем. Теперь будем готовить наше подрастающее поколение в лакеи для зарубежных хозяев.

— За очень редким исключением дети будут самостоятельно заниматься. В основном дети дома занимаются кто чем попало. Если только родители под какой-то контроль не взяли, в основном они сидят у планшетов, играют в компьютерные игрушки или смотрят "страшилки" по телевизору. Боюсь, мы очень серьезно подорвем всю систему нашего образования. Проконтролировать процесс: кто, каким образом проходит процесс обучения в домашних условиях сейчас просто невозможно. Никакой обратной связи нет. Она не существует.

Россия будет плодить дураков

— Если в условиях Москвы, что тоже очень проблематично, какие-то элементы обратной связи существуют, то в школах других городов этого просто нет. На региональном уровне этого нет вообще. Во многих регионах, где отправили детей по домам, мы получим полстраны второгодников. Вы знаете, я не сторонник теории заговоров. Но, судя по тому, что происходит сейчас, думаю немножко перестарались. Надо посмотреть на опыт Швеции, где не пошли по такому пути. Школы продолжают нормально работать. В случае перехода на какие-то другие формы обучения, их тщательно готовят. Посмотрите на Белоруссию. Президент Лукашенко прямо сказал, что ни при каких условиях на домашнее обучение он школы переводить не будет.

Специальные меры предосторожности будут предприниматься,

санитарные меры обеспечения будут вводиться и в школах, и в детских учреждениях,

но без прекращения учебного процесса. Он сказал, что дураков плодить мы не будем.