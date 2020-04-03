Онлайн-модули для домашки и SRM-система учебного процесса

Часто бывает, что часть материала школьникам просто непонятна, и даже на обычном уроке учителю трудно это объяснить. Как в условиях дистанционного обучения найти подход к каждому учащемуся и "разжевать" нужную тему? Возможна ли практика дистанционно? На эти и другие вопросы в прямом эфире видеостудии Pravda. ru ответили генеральный директор Московского центра образования школьников им. М. В. Ломоносова Тимур Дзгоев и начальник учебной части центра Александр Рощин.

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Возможна ли при дистанционном обучении практика

— В связи с нынешней эпидемиологической ситуацией вы будете менять программу обучения с учетом того, что теперь это возможно только дистанционно?

Александр Рощин: — Да, добавится, скорее, больше практических занятий именно на уроке в дистанционном формате. Лекционный формат будет сводиться к минимуму для того, чтобы дети прошли уже все нужные пункты, возьмем учебно-тематическое планирование по предметам. Все предметы 11-го, 9-го классов закончились. Сейчас идет практика.

Конечно, не во всех школах дети уже прошли сочинение по русскому языку и подготовились к нем. Но у нас в этом плане все уже было пройдено. И сейчас дети должны закреплять те знания, которые они получили. Преподаватели сейчас исключают какие-то пробелы, улучшает знания учеников, поэтому больше будет практических отработок, примеров, сочинений.

Если взять английский язык, то там — все просто:

это говорение-произношение,

лексика

и все остальное.

То есть — у нас больше будет упор на практику, чтобы дети не растеряли то, что они учили весь этот год и прошлые годы. Это очень важно. Потому что иначе они психологически будут не готовы.

— Программа обучения у вас строится так, что занятия по предмету проводятся раз в неделю.

Тимур Дзгоев: — В рамках курса — да.

— Почему так?

— Во-первых, получается минимизация времени на дорогу. Мы живем в Москве. Понятно, что намного проще дать три часа качественно один день в неделю, чем дать 1,5 + 1,5 — два раза в неделю.

— Это более качественно?

— Да. У нас же и при очном обучении использовались онлайн-модули, которые позволяют домашнее задание сдавать в онлайне, не дожидаясь следующего урока, отправить преподавателю домашнее задание, задать вопрос в чате. У нас есть SRM-система для ведения учебного процесса, и там у нас все автоматизировано, все домашние задания, все чаты.

Мы выпустили уже более 7 тысяч учеников. В прошлом году было 2200 учеников. Мы, скорее — IT-компания, которая занимается образованием, чем какая-то образовательная структура. У нас всего 5 очных администраторов на 1500 учеников. В школе этот показатель в 10 раз выше.

Характеристику ученика преподавателю поможет сформировать программа

— У вас, получается, все систематизировано и оптимизировано в этой программе?

— Все систематизировано в программе SMR.

— Там идут какие-то напоминалки? И насколько дети это воспринимают?

— Там push-уведомления за сутки до занятий приходят и ребенку, и родителю, и домашнее задание, и посещаемость, и оценки на уроках. Все это есть в онлайне. Не нужно звонить, писать, можно все сразу увидеть.

— Это — ваша идея?

— Это — наша собственная разработка.

— Это такая новая тенденция? Вы говорите, что вы — IT-компания. А как же человечность?

— Нож можно использовать для того, чтобы убить врага и резать хлеб. Поэтому IT человечности не мешает никак.

АР: — Просто вы слышите слово "IT" и для вас это высокие технологии. Но на самом деле весь бизнес, который сейчас существует в стране, если он не будет оцифрован, лет через 10 умрет. Все это понимают. На самом деле так и есть.

ТД: — Допустим, мы высылаем родителям характеристики на ребенка. Характеристика занимает примерно один лист А4. Вот этот лист А4 педагог вручную будет набирать, наверное, полчаса. А если использовать нашу платформу, то он его сделает за 5 минут. Имея 7 тысяч выпускников, мы уже все типовые наборы знаем. Поэтому преподавателю просто по каждому все сделать.

— Есть 28 типов учеников

— Да. И преподаватель по каждому выбирает, ставит галочки, что у ученика, как с успеваемостью, нажимает кнопку "сформировать", формируется характеристика, и она отправляется родителям. Все очень просто.

— Насколько эта характеристика точна, насколько она учитывает какие-то индивидуальные особенности?

— В любом случае есть в каждом блоке в характеристике возможность дописать преподавателю от себя. Поэтому на 90% точность — это однозначно. Просто мы помогаем ему. Раньше были кульманы, когда чертили на бумаге, потом сделали кульманы электронные — стало намного удобнее.

— Когда-то писали не ручкой, а пером. Потом стали печатать…

— Да, но суть осталась та же. Так и здесь: инструменты, механизм поменялись, но суть осталась та же самая.

Психологическая подготовка к ЕГЭ онлайн

— В системе подготовки к экзаменам у вас есть психологическая составляющая? Ведь для детей — это большой стресс. Какая-то психологическая подготовка ведется, как-то это учитывается?

— Да, это — действительно очень важно. У нас была девочка, которая шла на 95 баллов, все думали, что она наберет от 90 до 100 по литературе. Но она запаниковала, родители накрутили, поэтому не успела переписать в чистовик. В итоге получила только 55 баллов.

После этого случая (это было в первый год нашей работы) у нас в лицее появился штатный психолог, который постоянно с детьми работает, проводит как профориентацию, так и тренинг "Антистресс". Он как раз помогает детям справится с волнением на ЕГЭ.

— У вас учатся только школьники или люди после школы тоже?

АР: — У нас учатся не только школьники, есть, так сказать, очень большие дети. Совершенно взрослые люди приходят учиться. У меня в этом году даже училась девушка с пятого курса мехмата МГУ, которой нужно было сдать ЕГЭ.

— По литературе?

— Нет, по математике. Все просто. Она поступила на мехмат МГУ с помощью олимпиады, у нее другое понимание математики в целом. А сейчас она должна преподавать в школе. И там требуют сдачу ЕГЭ, это — другое направление. Это — достаточно сложно для понимания. Но она, действительно, ходила к нашему преподавателю, чтобы он научил ее именно ЕГЭ. И вот она его сдала, она мне прислала баллы, все — она прошла аттестацию, она молодец, теперь она может преподавать в школе.

ТД: — Взрослых людей мы готовим в индивидуальном формате. Тех, кто уже не школьники, в групповом формате вместе со школьниками мы не сажаем.

Беседовала Инна Новикова

К публикации подготовил Юрий Кондратьев