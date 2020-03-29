Карантин – наш: граждане гуляют, путешествуют и празднуют

Объявленные выходные с 28 марта по 5 апреля 2020 года восприняты некоторыми гражданами как незапланированный отпуск или каникулы.

Несмотря на рекомендации главы государства и мэра Москвы по мерам противодействия эпидемии COVID-19 некоторые москвичи совсем не хотят приобщаться к системе санитарно-эпидемиологических координат.

Лазейка для COVID-19

Мэр Москвы Сергей Собянин в своём обращении к москвичам обратил внимание, что длинные выходные не праздник, а вынужденная мера для купирования распространения инфекции:

"Все девять дней надо просидеть дома — в квартире или на даче".

Формулировки "длинные выходные" и "на даче" сделали свое дело. Как сформулируешь, то и получишь. Люди услышали ключевые слова, что случились каникулы и можно махнуть на дачу. А на даче — шашлыки и хорошая компания. В электричке другие такие же граждане могут без труда обменяться вирусами с попутчиками и вместе возрадоваться выходным.

Люди, не разделяющие восторг от дачной эстетики, тоже вполне однозначно восприняли слово "выходные". Это значит — прогулки по городу. Несмотря на то, что в Москве и в некоторых городах России официально закрыли основные парки, наши граждане всегда найдут способ в них попасть или выберут другие места для активного отдыха.

Своими формулировками власти рассказали гражданам, что не так все ужасно, раз можно гулять семьями по улицам или поехать на дачу. Если бы объявили карантин, пусть и в щадящем варианте, а не выходные, которые можно провести на свое усмотрение, тогда бы и картина сложилась в необходимом санитарно-эпидемиологическом контексте. Сейчас же гражданам предоставлен выбор, и делается упор исключительно на их адекватность.

Шашлыки апокалипсиса

Сегодня по пути в магазин наблюдал отдыхающих москвичей, которые наслаждались семейными прогулками и активными играми на весеннем солнышке. В интернете полно свидетельств с играющими детьми на детских площадках, которые еще утром были обнесены лентами, предупреждавшими, что сейчас не время для тусовок.

В парках, которые еще доступны для посещения, появились первые шашлычники. Конечно, людей не так много, как во время майских праздников, но не меньше, чем в обычные докоронавирусные времена. Полицейские, которые встречают большие группы граждан, пожурят и повторят известные абсолютно всем рекомендации держаться друг от друга подальше. Но граждане-то знают, что их просто попросили, а не обязали больше трех не собираться.

Известная актриса и телеведущая Лариса Гузеева была изумлена увиденным в столице, когда проехала в машине по городу, опасаясь даже открыть окно:

"Дорогие люди, дело серьезное, оставайтесь, пожалуйста, дома! Так бы мне хотелось к вам обратиться. Но меня разрывает! Я только что вернулась из города. Невозможно! Яблоку негде упасть! Нет, все гуляют: дети гуляют, родители гуляют, старики. Что вы делаете? ** вашу мать! Нельзя так, ***** (аналог "блин" — ред.), правда, опасно! Не хотите жить? Не нравится вам жить? Так убейтесь об стенку. Вперед!"

А ВОЗ и ныне тут

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Мелита Вуйнович согласна с выводами российских специалистов, что в России эпидемия пойдет на спад к маю. Такое развитие вполне реально при условии, если сами граждане будут соблюдать рекомендации. А пока Мелита Вуйнович шокирована безответственностью некоторых москвичей.

В силу своих служебных обязанностей представитель ВОЗ наблюдает за ситуацией в мегаполисе. Пройдя по Москве, она заметила, что некоторые граждане напрочь игнорируют рекомендации санитарных властей. Мелита Вуйнович обратила внимание на двух немолодых женщин:

"Они не знают, есть ли у них вирус, они не знают, если случайно одна другой передаст, она придет домой и заразит большинство людей. И так вирус будет двигаться. Не надо сейчас просто игнорировать все эти предупреждения, которые говорятся, потому что эпидемия коварная, набирает скорость. Вы знаете, это как гонка, сейчас ее надо опередить и поддержать то, что у нас есть".

Коронаотдыхающие

Похожая ситуация с восприятием выходной недели и в некоторых других регионах России. Воодушевившись перспективой оторваться не по-детски, граждане решили метнуться на юг. В Сочи резко выросло количество забронированных мест в отелях на период с 28 по 5 апреля. Это обстоятельство вынудило губернатора Краснодарского края Вениамина Кондратьева объявить о срочных ограничительных мерах:

"Приостанавливаем все новые бронирования и заселения в гостиницы. Кроме того, временно ограничиваем авиасообщение Краснодар — Сочи, а также количество пассажирских автобусных и железнодорожных перевозок".

27 марта после десяти минут полета даже пришлось развернуть в небе самолет с коронаотдыхающими, которые направлялись из Перми в Сочи. Кто-то воспринял прерванный полет с пониманием, если в принципе уместно говорить об адекватности при принятии решения ринуться на популярный курорт во время пандемии. Кто-то негодовал и слал проклятия, хотя может быть именно этот разворот уберег самих пассажиров и их родственников от печальной участи.

Собственно, ничего не мешало губернатору и санитарным властям региона принять превентивные меры, чтобы отсечь любую возможность миграции перелетных отдыхающих. Тогда бы и не пришлось выселять уже приехавших туристов, решать задачи по возвращению денежных средств за туры и доставлять граждан домой на специальных чартерных рейсах.

Короназвезды

Неадекватные поступки обычных граждан напрямую связаны не только с невнятными формулировками некоторых представителей власти, но и с поведением известных людей. Так, вечеринка у композитора Игоря Крутого стала показательным примером того, как делать не надо, когда бушует смертельный вирус.

Госпитализированный в московскую больницу в поселке Коммунарка певец Лев Лещенко, у которого был выявлен коронавирус, участвовал в звездной тусовке у популярного композитора. Помимо него в коронавечеринке были замечены в том числе:

Валерий Леонтьев;

Ани Лорак;

Алсу;

Николай Басков;

Игорь Николаев (уже госпитализирован);

Владимир Винокур (активно призывал в телевизоре соблюдать карантин);

Ирина Алегрова;

Олег Газманов;

Дмитрий Песков и другие.

Олег Газманов осознал ошибку, просматривая опубликованное в социальных сетях видео с вечеринки. Ужаснулся своей беспечности, самоизолировался с семьей и посетовал:

"Как быстро меняется мир. Только недавно мы все это видели и думали, что просто обнялись и дальше пошли. А сейчас я смотрю и думаю, что так нельзя было делать!"

Санитарное фарисейство

Лев Лещенко успел до больницы побывать в эфире популярного телевизионного шоу Андрея Малахова. Вполне вероятно, что певец успел щедро поделиться коронавирусом с другими гостями телеведущего.

Составили ли хотя бы примерный список людей, с кем контактировал Андрей Малахов после свидания со Львом Лещенко, неизвестно. Приняли ли какие-либо меры в ВГТРК для купирования возможных последствий, также пока не сообщается.

Неизвестно и то, какие выводы сделали пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков и подразделение ФСО, которое отвечает за безопасность главы государства. Возможно, чиновника вирусы и не берут. А может, просто не обратили внимание, что пресс-секретарь, который непосредственно контактирует с президентом России, был одним из участников вечеринки у Игоря Крутого.

По крайней мере, Дмитрий Песков продолжает рассказывать в массмедиа об ответственном отношении граждан к своему здоровью и безопасности окружающих в непростые коронавирусные времена.

Граждане слушают, и какая-то их часть все делает с точностью до наоборот, впрочем, как и некоторые высокопоставленные чиновники и звездные персоны, которые задорно участвуют в медиакампании по недопущению распространения COVID-19 в России.