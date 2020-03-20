Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды
Автор Василий Амирджанов

Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров

Общество

Планетарный масштаб пандемии открыл неожиданную картину. Оказалось, что для монарших особ, крупных политиков, звезд и простых обывателей коронавирус не делает исключений.

Пока граждане, обуреваемые страхом пандемии, скупали традиционные продукты, входящие в паническую корзину, открылся фестиваль коронамошенников и коронацелителей.

Коронамародерство

Власти уже выступили с предупреждением об обострении наглости у творчески подкованных мошенников. Криминальное сообщество оперативно адаптировало схемы обмана доверчивых и испуганных граждан. Все чаще стали приходить новости об активной деятельности фейковых спасителей человечества:

  • Колдунах, изгоняющих дух коронавируса.
  • Гадалках, предсказывающих личный благополучный исход.
  • Народных целителях, кодирующих от коронавируса.
  • Продавцах уникальных мгновенных тестов на коронавирус.
  • Грабителях в костюмах биологической защиты.
  • Мошенниках под видом социальных работников.

Не ходят в гости по утрам

Группы мошенников хорошо подготовлены и умеют давить на психику, чтобы привести человека в состояние паники и заставить приобрести ощущение защищенности и спасения от пандемии. Власти напомнили гражданам, что врачи, представители санитарной службы и социальные работники не приходят к гражданам по своей инициативе. Только по вызову.

Специалисты призывают граждан игнорировать предложения товаров и услуг, которые якобы помогут пережить пандемию. Под паническим хайпом легко сдать мерзавцам свои личные данные, а то и открыть доступ к банковским картам. Чем тревожнее картинка в телевизоре, тем шире поле для криминального творчества.

Разумеется, слухи, домыслы и намеренные провокации делают свое черное дело. Купирование паники сейчас зависит от оперативного раскрытия объективной информации, подлинность которой не должна вызывать сомнений у граждан с различным отношением к действующей власти.

Тот самый случай, когда необдуманная форма подачи информации или попытка приукрасить картину может привести к тяжелым последствиям. Любые недомолвки или твердолобая пропаганда только укрепят популярность фейков о развитии пандемии.

Занимательная диагностика

Цунами фейковых сообщений захлестнуло интернет и выступило триггером для рождения действительно хороших шуток. Причем вселяющих надежду, что итогом нашествия коронавируса не станет безвозвратная утрата оптимизма.

Встречаются приколы и "на грани". Немало и свидетельств специфического чувства юмора. Некоторых пранкеров в пору характеризовать совсем неприличными словами, с чем с энтузиазмом справляются некоторые пользователи соцсетей.

Соцсети принесли поистине удивительные сообщения:

  • Граждан призывают не выходить на балкон из-за распыления с вертолетов антивирусного зелья.
  • Предупреждают о дезинфекции территории лучами со спутников.
  • Предлагают защититься от коронавируса мастурбацией и алкоголем.

В соцсетях распространилась новая экспресс-система диагностирования COVID-19, которая определяет основные симптомы заморской заразы:

  • Внезапная и всепоглощающая жажда гречки.
  • Непреодолимая тяга воспользоваться туалетной бумагой в огромных количествах даже без каких-либо требований организма.

Маска — для зараженных

Наверно, надо было позволить гражданам скупить в аптеках подчистую защитные маски, чтобы позднее все-таки сознаться в главном — они не защищают здорового человека от коронавируса. Об этом недавно рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов:

"Тот ажиотаж, который сегодня наблюдается с масками, он совершенно не обоснован".

Выходит, что, в отличие от респираторов, маски — скорее психологическая отдушина, чем остро необходимый элемент профилактики. Но если коронавирус уже прописался в организме, то от маски будет какой-то прок — при кашле она может создать препятствие для выхода возбудителя наружу.

Повод для оптимизма все-таки есть: ученые НИИ Смородинцева расшифровали полный геном коронавируса, взятый от зараженного COVID-19. Стало быть, выросли шансы на создание вакцины и других препаратов для лечения недуга.

Как COVID-19 от ладана

Как сообщили некоторые СМИ, в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга объявили о создании специального противовирусного ладана. Тем временем монахи и послушники Высоко-Петровского монастыря начали проводить крестные ходы для избавления от коронавируса, о чем сообщил в Instagram наместник обители игумен Петр (Еремеев):

"Прошли по окружающим монастырь тротуарам с древней чтимой Влахернской иконой Богоматери".

Кто-то в соцсетях проникся сообщением, кто-то посмеялся, но вера в любом случае не требует доказательств. Монахи и послушники просто сделали то, что посчитали для себя правильным.

У каждого человека бывает своя вера. В какие-то моменты неожиданные действия организма, под воздействием эмоциональной мотивации, потом описывают как чудо. При этом недавние скептики усиленно хлопают глазами.

В подобных ситуациях я вспоминаю свой полет из греческих Салоник, когда самолет попал в зону турбулентности. Трясло и швыряло, как в последний раз. Было по-настоящему страшно. Укрепляла мысль, что в любом случае долетим, потому что еще ни один самолет в воздухе не оставался.

Тогда группа просвещенных и сугубо светских граждан, которые наверняка были не прочь пошутить над священнослужителями, сумела перекричать шум двигателей воздушного судна, повторяя: "Господи, помилуй!"

Уравнение коронавирусом

В нынешние коронавирусные времена люди, по идее, должны держаться подальше друг от друга, но все-таки не терять друг друга из виду. В Италии и Испании граждане, пребывающие на карантине, выходят на балконы и поют песни. Кто-то даже сыграл свадьбу в подобном оконном режиме.

На фоне усилий мирового научного сообщества немаловажную роль играет любое человеческое участие. Известный футболист отдал свои отели под госпитали, торговые сети бесплатно доставляют продукты гражданам на карантине. Даже известный порноресурс дал бесплатную подписку невольным заложникам COVID-19.

Есть множество других примеров зачастую неожиданных проявлений солидарности. Если кого-то воодушевят крестные ходы, то и славно. Известная модель на карантине оголила часть своего высокооплачиваемого тела и взбодрила своим фото такого же вынужденного затворника — великолепно.

Интернет пестрит видеороликами как простых граждан, так и мировых знаменитостей, которые оказались уравнены карантином. Наверно, это один из тех редких и показательных случаев, когда еще при жизни человеку наглядно показано, что в последнем пиджаке карманов нет.

Для осознания, что у народов все-таки не индивидуальный или особый путь в этом мире, требовались кровавые войны с миллионами жертв. Коронавирус дал шанс человечеству очнуться и осознать, что пандемия выкашивает всех и без оглядки.

Вирусу глубоко наплевать на чьи-либо геополитические понты, коммерческие дрязги или дутую исключительность. Изменится ли хоть немного человеческое сознание в ощущении своей общности и взаимосвязанности миропорядка, поживем — увидим.

Темы мошенники коронавирус мошеннические схемы
Новости Все >
Карантин как он есть и зачем нужен - откровения врача
УЕФА назвал даты проведения матчей плей-офф отбора Евро-2020
Большунов рассказал о соперничестве с Устюговым и Клебо
Шойгу: коронавирус призыву - не помеха
В тульском "Арсенале" зафиксировали курс рубля
ЦБ запретил банкам взимать комиссию с переводов по номеру телефона
Лыжник Рыбкин с подозрением на коронавирус получил результат теста
Косметолог рассказала о последствиях ношения масок
Китай опасается "реимпорта" коронавируса
Игуаина задержали в аэропорту Турина из-за коронавируса
Последние материалы
Большунов рассказал о соперничестве с Устюговым и Клебо
Шойгу: коронавирус призыву - не помеха
Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров
В тульском "Арсенале" зафиксировали курс рубля
ЦБ запретил банкам взимать комиссию с переводов по номеру телефона
Опасны ли женщины на "скорой помощи"?
Лыжник Рыбкин с подозрением на коронавирус получил результат теста
Степан Демура: оптимистичные заявления Силуанова - это пропаганда
Косметолог рассказала о последствиях ношения масок
Китай опасается "реимпорта" коронавируса
Популярное
Новости медицины
Health: мастурбация может защитить от коронавируса

Мастурбация способствует улучшению работы иммунной системы благодаря выбросу гормонов радости.

Health: мастурбация может защитить от коронавируса
Чешские СМИ недовольны поведением России в ситуации с коронавирусом
Хоккей. Последние новости
Чешские СМИ недовольны поведением России в ситуации с коронавирусом
Мир. Новости мира
Очередная провокация Украины в Черном море с треском провалилась
Кремль
Почему Путин издевается над россиянами?
Василий Амирджанов Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров Василий Амирджанов Любовь Степушова Почему Путин издевается над россиянами? Любовь Степушова Наталия Красовская Сколько вешать в граммах: рецепт цветной революции Наталия Красовская
Комментарии
Валиева рассказала о пятерных и шестерных прыжках в фигурном катании
В тульском "Арсенале" зафиксировали курс рубля
"Марш на Крым": есть ли у России повод для тревоги
"Марш на Крым": есть ли у России повод для тревоги
"Сейчас самое время присоединить Калининград", - считают поляки
Сатановский: в ситуации с нефтью России надо "посмотреть, что будет"
Референдум? Как бы Польша не присоединилась к Калининградской области
Заграница вдруг поможет? Европу просят защитить Конституцию РФ
Corriere della Sera: В Италии пациенты умирают одни, их пакуют в пленку
"Марш на Крым": есть ли у России повод для тревоги
"Сейчас самое время присоединить Калининград", - считают поляки
Corriere della Sera: В Италии пациенты умирают одни, их пакуют в пленку
Референдум? Как бы Польша не присоединилась к Калининградской области
"Марш на Крым": есть ли у России повод для тревоги
Европа вложит деньги в развитие свободы СМИ в Армении
Заграница вдруг поможет? Европу просят защитить Конституцию РФ
"Марш на Крым": есть ли у России повод для тревоги
Почему Путин издевается над россиянами?
Top Secret: в панике "виновна" Россия
Путин сможет править Россией 36 лет
Серена Уильямс отказалась от общения с дочерью из-за её кашля
О проекте Обратная связь Реклама Мы в соцсетях
Промокоды Навигатор Апартаменты в Болгарии
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Использование материалов сайта (распространение, воспроизведение, передача, перевод, переработка и др.) допускается только с письменного разрешения редакции. Мнения и взгляды авторов не всегда совпадают с точкой зрения редакции.

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ