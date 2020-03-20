Пандемия: человечность и минута славы коронамародеров

Планетарный масштаб пандемии открыл неожиданную картину. Оказалось, что для монарших особ, крупных политиков, звезд и простых обывателей коронавирус не делает исключений.

Пока граждане, обуреваемые страхом пандемии, скупали традиционные продукты, входящие в паническую корзину, открылся фестиваль коронамошенников и коронацелителей.

Коронамародерство

Власти уже выступили с предупреждением об обострении наглости у творчески подкованных мошенников. Криминальное сообщество оперативно адаптировало схемы обмана доверчивых и испуганных граждан. Все чаще стали приходить новости об активной деятельности фейковых спасителей человечества:

Колдунах, изгоняющих дух коронавируса.

Гадалках, предсказывающих личный благополучный исход.

Народных целителях, кодирующих от коронавируса.

Продавцах уникальных мгновенных тестов на коронавирус.

Грабителях в костюмах биологической защиты.

Мошенниках под видом социальных работников.

Не ходят в гости по утрам

Группы мошенников хорошо подготовлены и умеют давить на психику, чтобы привести человека в состояние паники и заставить приобрести ощущение защищенности и спасения от пандемии. Власти напомнили гражданам, что врачи, представители санитарной службы и социальные работники не приходят к гражданам по своей инициативе. Только по вызову.

Специалисты призывают граждан игнорировать предложения товаров и услуг, которые якобы помогут пережить пандемию. Под паническим хайпом легко сдать мерзавцам свои личные данные, а то и открыть доступ к банковским картам. Чем тревожнее картинка в телевизоре, тем шире поле для криминального творчества.

Разумеется, слухи, домыслы и намеренные провокации делают свое черное дело. Купирование паники сейчас зависит от оперативного раскрытия объективной информации, подлинность которой не должна вызывать сомнений у граждан с различным отношением к действующей власти.

Тот самый случай, когда необдуманная форма подачи информации или попытка приукрасить картину может привести к тяжелым последствиям. Любые недомолвки или твердолобая пропаганда только укрепят популярность фейков о развитии пандемии.

Занимательная диагностика

Цунами фейковых сообщений захлестнуло интернет и выступило триггером для рождения действительно хороших шуток. Причем вселяющих надежду, что итогом нашествия коронавируса не станет безвозвратная утрата оптимизма.

Встречаются приколы и "на грани". Немало и свидетельств специфического чувства юмора. Некоторых пранкеров в пору характеризовать совсем неприличными словами, с чем с энтузиазмом справляются некоторые пользователи соцсетей.

Соцсети принесли поистине удивительные сообщения:

Граждан призывают не выходить на балкон из-за распыления с вертолетов антивирусного зелья.

Предупреждают о дезинфекции территории лучами со спутников.

Предлагают защититься от коронавируса мастурбацией и алкоголем.

В соцсетях распространилась новая экспресс-система диагностирования COVID-19, которая определяет основные симптомы заморской заразы:

Внезапная и всепоглощающая жажда гречки.

Непреодолимая тяга воспользоваться туалетной бумагой в огромных количествах даже без каких-либо требований организма.

Маска — для зараженных

Наверно, надо было позволить гражданам скупить в аптеках подчистую защитные маски, чтобы позднее все-таки сознаться в главном — они не защищают здорового человека от коронавируса. Об этом недавно рассказал исполняющий обязанности директора НИИ гриппа имени Смородинцева Дмитрий Лиознов:

"Тот ажиотаж, который сегодня наблюдается с масками, он совершенно не обоснован".

Выходит, что, в отличие от респираторов, маски — скорее психологическая отдушина, чем остро необходимый элемент профилактики. Но если коронавирус уже прописался в организме, то от маски будет какой-то прок — при кашле она может создать препятствие для выхода возбудителя наружу.

Повод для оптимизма все-таки есть: ученые НИИ Смородинцева расшифровали полный геном коронавируса, взятый от зараженного COVID-19. Стало быть, выросли шансы на создание вакцины и других препаратов для лечения недуга.

Как COVID-19 от ладана

Как сообщили некоторые СМИ, в Александро-Невском Ново-Тихвинском женском монастыре Екатеринбурга объявили о создании специального противовирусного ладана. Тем временем монахи и послушники Высоко-Петровского монастыря начали проводить крестные ходы для избавления от коронавируса, о чем сообщил в Instagram наместник обители игумен Петр (Еремеев):

"Прошли по окружающим монастырь тротуарам с древней чтимой Влахернской иконой Богоматери".

Кто-то в соцсетях проникся сообщением, кто-то посмеялся, но вера в любом случае не требует доказательств. Монахи и послушники просто сделали то, что посчитали для себя правильным.

У каждого человека бывает своя вера. В какие-то моменты неожиданные действия организма, под воздействием эмоциональной мотивации, потом описывают как чудо. При этом недавние скептики усиленно хлопают глазами.

В подобных ситуациях я вспоминаю свой полет из греческих Салоник, когда самолет попал в зону турбулентности. Трясло и швыряло, как в последний раз. Было по-настоящему страшно. Укрепляла мысль, что в любом случае долетим, потому что еще ни один самолет в воздухе не оставался.

Тогда группа просвещенных и сугубо светских граждан, которые наверняка были не прочь пошутить над священнослужителями, сумела перекричать шум двигателей воздушного судна, повторяя: "Господи, помилуй!"

Уравнение коронавирусом

В нынешние коронавирусные времена люди, по идее, должны держаться подальше друг от друга, но все-таки не терять друг друга из виду. В Италии и Испании граждане, пребывающие на карантине, выходят на балконы и поют песни. Кто-то даже сыграл свадьбу в подобном оконном режиме.

На фоне усилий мирового научного сообщества немаловажную роль играет любое человеческое участие. Известный футболист отдал свои отели под госпитали, торговые сети бесплатно доставляют продукты гражданам на карантине. Даже известный порноресурс дал бесплатную подписку невольным заложникам COVID-19.

Есть множество других примеров зачастую неожиданных проявлений солидарности. Если кого-то воодушевят крестные ходы, то и славно. Известная модель на карантине оголила часть своего высокооплачиваемого тела и взбодрила своим фото такого же вынужденного затворника — великолепно.

Интернет пестрит видеороликами как простых граждан, так и мировых знаменитостей, которые оказались уравнены карантином. Наверно, это один из тех редких и показательных случаев, когда еще при жизни человеку наглядно показано, что в последнем пиджаке карманов нет.

Для осознания, что у народов все-таки не индивидуальный или особый путь в этом мире, требовались кровавые войны с миллионами жертв. Коронавирус дал шанс человечеству очнуться и осознать, что пандемия выкашивает всех и без оглядки.

Вирусу глубоко наплевать на чьи-либо геополитические понты, коммерческие дрязги или дутую исключительность. Изменится ли хоть немного человеческое сознание в ощущении своей общности и взаимосвязанности миропорядка, поживем — увидим.