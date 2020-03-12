Россия должна стать нетерпимой к странам, героизирующим нацистов

Вот уже несколько лет тема событий на Украине не уходит из информационной повестки крупнейших российских СМИ. Идет широкая общественная дискуссия, и нередко поднимается вопрос: как же так произошло? Почему в Киеве проводятся факельные шествия в честь Бандеры, стилистика которых имеет явные нацистсткие коннотации? Подобные действия, еще недавно немыслимые, стали свое рода "нормой" в стране, чудовищно пострадавшей от рук гитлеровских войск.

Едва ли ни у каждого гражданина Украины есть родственники, воевавшие против нацистской Германии, у многих предки погибли во время оккупации, плену, на фронте. До какой же степени сильны политические технологии, если они способны оказывать такое влияние на историческую память?! И как следствие порождать деструктивные процессы, которые привели к ухудшению межгосударственных отношений. Да и на личном уровне мы видим, что порой даже лучшие друзья, выросшие вместе и впоследствии оказавшиеся в разных странах, становятся противниками.

Радикальные антироссийские настроения задолго до государственного переворота

В ходе дискуссий вдруг "неожиданно" выяснилось, что нынешняя ситуация на Украине не появилась вдруг, из ничего. "Оказывается" она долго созревала, и проявления неонацизма, острие которого направлено против России, начались задолго до второго "Майдана". Кроме того, предпосылки для антироссийских настроений буквально выращивались руками представителей украинской власти.

Приведу пример.

В 2015 году, Петр Порошенко принял решение о праздновании 100-летия "победы" Украинских сечевых стрельцов в битве с частями Российской империи во время Первой мировой войны.

В 2010 году Виктор Ющенко подписал указ, в котором говорилось о необходимости широко отпраздновать "подвиг" стрельцов.

А в 1999 году при якобы пророссийском президенте Леониде Кучме был установлен мемориал в честь Сечевых стрельцов.

Другой пример — тема голода на Украине начала 30-х годов. Мы знаем, что нередко ее подают именно в контексте "вины России". Хорошо известно, что от действий большевистской власти наша страна пострадала в значительной степени. Но это обстоятельство не остановило тех, кто говорит, что Москва "должна" покаяться и выплатить компенсации. И опять же тема "голодомора", как геноцида именно украинцев вошла в политическую повестку отнюдь не после "Майдана", а гораздо раньше.

Отдельный и важный вопрос — языковая политика официального Киева. Если в 1995-96 гг. доля обучавшихся на русском языке в школах Украины составляла 41,4%, то уже в 2001 г. — 31,9%. Обратите внимание, столь резкое изменение пришлось на период правления "пророссийского" президента Кучмы.

А ведь нельзя сказать, что никто у нас об этом не знал и не предупреждал. На этот счет выходило немало статей, об этом говорили эксперты, своими глазами это видели люди, бывавшие на Украине еще двадцать лет назад. Но по большому счету тревожные факты игнорировались официальной Москвой довольно долгое время.

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"Новые герои" постсоветских республик

Тема не исчерпывается ситуацией на Украине.

Мы знаем:

о сборах ветеранов СС в Эстонии,

о мероприятиях, посвященных погибшим бойцах Латышского добровольческого легиона СС,

о мемориальной доске, поставленной в Вильнюсе пособнику нацистов Йонасу Норейке.

Рекомендую ознакомиться с докладом МИД России "О ситуации с героизацией нацизма, распространении неонацизма и других видов практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости".

В нем, в частности, отмечается, что "бывшая правящая Республиканская партия Армении предпринимала шаги по увековечению памяти такого неоднозначного политического деятеля националистического толка, как Г. Нжде, в отношении которого имеется информация о сотрудничестве с Третьим рейхом".

Надо сказать, что в 2016 году в Ереване ему воздвигли памятник. В церемонии открытия принял участие Серж Саргсян, занимавший президентский пост. В то время данный факт не вызвал широкой реакции, однако прошлой осенью тема Нжде стала активно обсуждаться в российских СМИ. 11 октября 2019 года в ходе заседания Совета глав стран СНГ произошел спор между президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым и премьер-министром Армении Николом Пашиняном.

Алиев заявил, что "к сожалению, новая власть Армении не демонтировала этот памятник. Считаю, что героизации фашизма нет места на пространстве СНГ". На что Пашинян, в частности, ответил: "я считаю, что слова президента Азербайджана неуважительны, в первую очередь для армянского народа".

А месяц спустя депутат-коммунист Армавирской городской думы Алексей Виноградов закрасил черной краской памятную доску Гарегину Тер-Арутюняну (Нжде), установленную в Армавире.

На инцидент отреагировало посольство Армении в России: "Действия депутата городской Думы Армавира (Краснодарский край) Алексея Виноградова расцениваются нами как акт вандализма".

Возникает вопрос, какую позицию должна занимать официальная Москва в таких ситуациях?

Как ни банально звучит, но если ошибки совершены, то следует извлечь урок и не повторять их впредь. Соответственно, необходимо разобраться в сути происходящих процессов.

Немного истории

Давайте вспомним, что в ходе перестройки в союзных республиках стали появляться организации, открыто взявшие курс на пропаганду сепаратизма. В свою очередь для сепаратистской идеологии типично подчеркивать культурно-исторические особенности региона и этим "обосновывать необходимость" провозглашения независимости.

"У нас другие герои, не такие как у вас" и более того "наши герои боролись с вашими" — шаблонный тезис сепаратистов, использовавшийся столетиями во многих странах, и ситуация в позднем СССР не стала исключением.

Обратите внимание, что все или почти все "новые герои" постсоветских республик отвечают этому критерию. Для сепаратистов важно "доказать" общественности, что стремление народа к отделению "бытовало столетиями", и они якобы выполняют историческую миссию, выражая волю народа. Именно так Мазепа из предателя "превратился" в борца за независимость, тот же принцип относится к Бандере и многим другим.

Порочная логика привела к тому, что героями стали исторические неудачники, потерпевшие в свое время полное поражение. Понятно, что выстраивать идеологию на столь зыбкой основе, значит оказаться в стратегическом тупике. Но это не остановило сепаратистов тогда, не отвергнуты их постулаты и сейчас, спустя три десятка лет.

Отсюда вытекает мрачный вывод: пока пережитки перестроечной идеологии сохраняются, видимо, продолжится и героизация коллаборантов. Но это и ставит задачу перед Москвой выстраивать политику так, чтобы способствовать затуханию идеологии сепаратизма.

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