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Автор Александр Шторм

Какие поступки россияне считают аморальными

Общество

Высказывание психиатра Карла Юнга не теряет своей актуальности: "Все, что раздражает нас в других, может привести к пониманию нас самих". Примерно о том же говорил и писатель Герман Гессе. В действительности мы ненавидим в других то плохое, что есть в нас, или то полезное, что мы хотели бы иметь. Как минимум первую трактовку подтверждают опрос ВЦИОМ и статистические данные. Во вторник, 10 марта, был опубликован ТОП-10 самых аморальных поступков по мнению россиян. Сравним цифры:

  • Употребление наркотиков — 90%
  • Коррупция — 85%
  • Проявление расизма — 72%
  • Публичное проявление неприязни к представителям другой веры — 70%
  • Алкоголизм — 66%
  • Неуплата налогов — 59%
  • Присвоение найденных вещей или денег — 57%
  • Измена — 52%
  • Курение в общественных местах — 52%
  • Уклонение от армии — 50%

Жизнь без наркотиков

На первой строчке самых раздражающих факторов стоит употребление наркотиков. Наркоманов ненавидит добрая часть опрошенных — 90%. И тут стоит вспомнить, что Россия — с населением свыше 144 млн человек — находится в тройке государств-лидеров по количеству употребляющих наркотики инъекционно. Согласно данным доклада ВОЗ за 2019 год, в нашей стране таких людей 1,8 млн. Хотя официальная статистика Минздрава на 2018 год говорит нам лишь о чуть более 200 тысяч наркозависимых. А ведь ВОЗ не брал в расчет употребляющих и другие группы наркотиков. По статистике прошедших лет, число "разовых" наркоманов растет даже среди школьников. Почти половина учеников пробовала психотропные вещества. Если брать общее количество, то хоть раз употребляли наркотики свыше 7 млн человек.

Лучше всего о ситуации с наркоманией говорят так называемые профзаболевания употребляющих. В первую очередь, это ВИЧ, гепатит и психические расстройства. Здесь пугают даже официальные данные, не говоря уж о тех, кто не состоит на учете или вовсе не знает о своем заболевании.

Только в 2018 году в России заразились ВИЧ более 86 тысяч человек. На конец 2019 года ВИЧ-инфицированных числилось свыше 1 млн человек. Гепатит С, по данным российского Роспотребнадзора, распространен среди 5 млн человек.

Причем не стоит забывать, что наркомания примкнула к национальной российской болезни — алкоголизму. Сейчас в России количество алкоголиков снизилось до 1,3 млн человек. И все равно это страшная цифра. Ведь есть же еще и просто любители "выпить", и злоупотребляющие спиртным — но пока не в стадии алкоголизма.

Отсюда и расстройства психики. Из-за наркотиков психические проблемы в 2018 году были у 14,7 тысяч человек, из-за алкоголя — у 75,5 тысяч. Такие данные приведены в статистическом сборнике Минздрава. Хотя по степени "аморальности" россияне ставят алкоголизм лишь на пятое место.

Брал, давал и осуждаю

Зато в тройку лидеров входит коррупция, которую обыватели представляют обычно лишь среди чиновников и "в особо крупном размере". Однако только за 2018 год, как пишет "Российская газета", прокуратура зафиксировала более 230 тысяч различных нарушений закона о противодействии коррупции. Если отталкиваться от уголовных дел, то получается, что на каждый миллион человек в нашей стране свыше двух десятков тех, кто-либо давал, либо получал взятки.

Естественно, это всего лишь официальные цифры. А сколько раз сами платили за "справочку побыстрее"? А сколько чиновников и в больших, и в малых регионах не брезгуют за вознаграждение уделить больше внимания? Но оставим это борцам с коррупцией.

Толерантность — наше всё

Интересно, что на 4 и 5 место наши граждане поставили расовую ксенофобию и религиозный экстремизм. Конкретные цифры по отдельно взятым фактам слишком малы относительно нашего населения. Но тут, вероятно, другая сторона медали. А именно — напускная толерантность и терпимость, навязанная европейским обществом и многочисленными узкими группами общественников.

Заплати налоги и спи спокойно

Удивительно, что россиян, вечно сетующих на рост налогов, раздражают те, кто эти самые налоги и не платит. Видимо, сказалась реклама 90-х о спокойном сне. Причем в начале 2019 года долг россиян по налогам составил почти 200 млрд рублей. А судебные приставы не устают ловить должников на дорогах страны и даже в аэропортах — при попытке выехать за границу.

Буду делать хорошо и не буду — плохо

Присвоение чужих вещей, найденных в отсутствие хозяина, посчитали аморальным 57% опрошенных россиян. Возможно, многие столкнулись лично с такой проблемой. Однако сами люди и подталкивают своих сограждан либо вообще не отдавать чужую вещь (о деньгах даже и говорить нечего), либо не отдавать безвозмездно. Практически в каждом объявлении о потерянном телефоне (сумке или документах) содержится строка "Верните за вознаграждение". Поэтому отдавать что-то просто так, пусть и чужое, в России не привыкли. Этому свидетельствует искренняя радость и недоумение тех редких счастливчиков, которые получили назад потерянные вещи и не отдали ничего взамен.

Каждая любовница знает, что ее мужчина — врун

Действительно странным выглядит то, что в измене не видят ничего предосудительного почти половина респондентов. Только 52% посчитали прелюбодеяние аморальным. Хотя, как и в других странах, отношения полов — наиболее животрепещущая тема. На почве ревности или мести за неверность совершается большое количество преступлений. По данным портала brakoved.ru, Россия находится в лидерах по числу разводов из-за супружеских измен. Приводится и статистика: хотя бы раз на измену пошли 70% мужчин и всего 25% женщин. Правда, обыватели считают, что данные по женской неверности сильно занижены.

Моя бабушка курит трубку

Значительно меньше, чем алкоголики и наркоманы, людей раздражают курильщики. Тех, кто курит в общественных местах, осуждают чуть более половины опрошенных. И тут во многом срабатывает предположение Юнга о том, что нас раздражает то плохое, что есть в нас самих. Ведь и большинство курильщиков — а в нашей стране их почти четверть населения — не любят, когда рядом с ними курят, если в этот момент сами не дымят.

Жить — Родине служить

Замыкают такой "рейтинг самобичевания" те, кто сумел "откосить" от армии. Как правило, в большей степени они раздражают тех, кто сам не хотел служить, но не смог уклониться от призыва. И тут количество "уклонистов" значительно ниже количества недовольных ими. В последнее время желание "косить" от армии, если верить РИА "Новости", снизилось в десятки раз. На всю страну приходится около 1000 уклонившихся. А аморальными их считает ровно половина опрошенных ВЦИОМ.

Кстати, приблизительно такую же картину мы видим по результатам опроса "Кого можно считать патриотом", который проводил центр в феврале этого года. Жители России категорично вычеркивают из списка все тех же взяточников, "уклонистов" от армии и неплательщиков налогов.

Темы опрос вциом наркотики аморальные поступки уклонение от службы в армии
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