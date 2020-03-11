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Автор Олег Артюков

Конец "гонки на лафетах": почему именно Горбачёв стал генсеком

Общество

11 марта 1985 года генеральным секретарём ЦК КПСС был избран 54-летний Михаил Сергеевич Горбачёв. Тем самым была подведена черта явлению, которое было названо "гонкой на лафетах" — когда за 2,5 года в Советском Союзе сменились три генсека (Леонид Брежнев, Юрий Андропов, Константин Черненко).

Почему именно Горбачёв?

Нет ничего удивительного в том, что генеральным секретарем был избран именно Михаил Горбачёв. Надо напомнить, что в числе его покровителей были Юрий Андропов и Михаил Суслов — далеко не последние люди в советском руководстве. Но решающую роль в марте 1985 года сыграла поддержка министра иностранных дел СССР Андрея Андреевича Громыко.

Именно Громыко и выдвинул кандидатуру Горбачёва на внеочередном заседании Пленума ЦК КПСС, собравшемся после смерти предыдущего генсека, Константина Черненко. После выступления Громыко какая-либо интрига исчезла — конкурентов у Горбачёва попросту не осталось.

А таковые были. Это первый секретарь Московского горкома КПСС Виктор Гришин (70 лет) и первый секретарь Ленинградского обкома Григорий Романов (62 года). И за несколько месяцев до мартовского Пленума на пост генсека претендовал и сам Громыко.

Однако в итоге Громыко отказался от возможности стать генсеком.

  • Во-первых, из-за возраста — ему было 80 лет.
  • Во-вторых, из-за состояния здоровья.

Взвесив все за и против, Андрей Андреевич решил, что пост генсека должен занять кто-то помоложе. Правда, уходить из политики Громыко не собирался.

По большому счету, из Виктора Гришина соперник для Горбачёва был номинальный. Другое дело Григорий Романов, на которого в Москве нацепили ярлык "сталиниста".

О чем договорились Горбачёв и Громыко

В чем Горбачёв обыграл своих конкурентов, так это в умении договариваться. Он заручился поддержкой Громыко в обмен на пост председателя Президиума Верховного Совета СССР. То есть, по сути, Громыко должен был стать главой государства. Формально, конечно — но с 1977 год Леонид Брежнев, Юрий Андропов и Константин Черненко две эти должности совмещали.

В значительной степени успеху переговоров между Горбачёвым и Громыко способствовал председатель КГБ СССР Виктор Чебриков.

После того, как Горбачёв обеспечил себе поддержку Громыко и спецслужб, шансов у Романова не осталось. В момент смерти Черненко он находился на отдыхе на литовском курорте Паланга и в Москву прибыл уже после того, как Горбачёв был избран генеральным секретарём.

Позднее Романов утверждал, что избран Михаил Сергеевич был против правил, успев заключить "тайную сделку с ними со всеми". Но тогда это ничего не могло поменять. А от самого Романова быстро избавились, отправив на пенсию "по состоянию здоровья".

Разочарование Андрея Андреевича

Что же касается Андрея Громыко, то по словам его сына Анатолия к концу жизни он окончательно утвердился во мнении о Горбачёве как о некомпетентном руководителе. Андрей Андреевич отошел от дел в октябре 1988 года, когда был отправлен на пенсию.

Конечно, в марте 1985 года страна перевела дух. Всё-таки смена одного за другим трех руководителей государства в течение двух с половиной лет порядком утомила. И кто бы что ни говорил, запрос на перемены действительно существовал.

Собственно, сам Громыко, поддерживая Горбачёва, это и предполагал. Но даже такому опытному политику как он, не удалось предугадать, по какому пути эти перемены пойдут. А когда это стало понятно, что-либо менять было уже поздно.

Темы кпсс андрей громыко михаил горбачев григорий романов
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