Юбилейный угар: на Масленицу съели "знамя Победы"

Фестиваль креатива, посвященного юбилейному году Победы, продолжает изумлять своими формами и содержанием.

Чувства меры, уместности и такта к памяти трагического периода истории России стали часто изменять. Особенно когда "есть установка" по делу и без оного впихивать тему 75-летия Победы в Великой Отечественной войне в любые массовые мероприятия.

Масленица Победы

1 марта в городе Кропоткин Краснодарского края на площади у городского Дома культуры местная администрация провела конкурс на лучшие блины. Как водится, уклон был сделан в сторону грядущего юбилея Победы.

В состязании на лучший блин приняли участие коллективы школ, городских учреждений социальной сферы и общественные организации. Об этом событии сообщил официальный сайт администрации, а своими впечатлениями поделились местные СМИ и блогеры.

Примечательно, что опубликованные фото с мероприятия были позднее удалены с сайта. Фотохроника катарсиса масленичной феерии при поддержке местных властей осталась доступной лишь у некоторых местных блогеров, в том числе и на одном из Telegram-каналов.

Съедобные фронтовики

Столы ломились от "закуски Победы". Как теперь принято, участники мероприятия были одеты в форму красноармейцев. Без карнавала и так называемых реконструкций нынче никуда. Время такое, когда в приоритете красивая картинка, а содержание подменяется номенклатурным маркетингом.

На конкурсе кулинарно-патриотической Масленицы было представлено оригинальное меню, которое поражает своим духовным содержанием:

Знамя Победы из красной икры с коржиками

Красные звезды из икры

Съедобные фигурки фронтовиков и раненых красноармейцев

Блинные танки

Аппетитная землянка

Пикантная гвардейская лента со стилизованным орденом Отечественной войны

Торт с вечным огнем, капитанскими погонами и почетным караулом

Любопытно было бы узнать, кто же по окончании конкурса и демонстрации достижений местного креатива съел "знамя Победы", закусил "ранеными красноармейцами" и на десерт полакомился "вечным огнем" и "почетным караулом".

Блин комом

Видимо, внимание блогеров и других неравнодушных людей, понимающих абсурдность карнавального восприятия величайшей трагедии народов СССР, заставило администрацию отредактировать бравурный фотоотчет "Масленицы Победы".

Убрать фото — убрали, но, видимо, так и не поняли, что же так задело в юбилейной экспериментальной кулинарии. Начальник отдела социальной политики Сергей Чепов искренне полагает, что организаторы и участники конкурса с поеданием символов Победы и "раненых красноармейцев" достойно отдали дань памяти подвигу предков:

"Получается, флаг только из ткани, его нельзя рисовать, его нельзя печатать? Где написано, что из того или иного материала нельзя это делать?"

Чиновнику, видимо, трудно осознать, что государственные символы все-таки не стоит жрать. Хотя он и не одинок в своих представлениях об уместности. Есть и другие представители номенклатуры, которые легко справляются с тортами, на которых кулинарно воплощен государственный флаг Российской Федерации.

Дифференцированная уместность

Массовое мероприятие или локальный перформанс, который поддержан министерством культуры или каким-либо карнавально-историческим обществом, открывает большие возможности для любого креатива. Риск, которому в подобных случаях подвержены обычные граждане при неудачном выборе форм, сведен к нулю.

Стремление применить инструменты маркетинговых коммуникаций в раскрытии чувствительных исторических тем может привести к печальным последствиям. Отождествление события с неким брендом автоматически снижает смысловую планку и нагрузку. По-настоящему объединяющая граждан тема постепенно трансформируется в подобие водевиля или просто в повод для продвижения товаров и услуг.

Достаточно вспомнить туалетную бумагу с гвардейскими лентами на упаковке или специальные скидки ко Дню Победы на дачные домики с уместным названием "Кайзер".

При следовании тренду на девальвацию сути исторических дат, связанных с Великой Отечественной войной, в краткосрочной перспективе может быть пройдена точка невозврата. А за ней придет новое восприятие, совсем не связанное с трагедией и людским горем.

Каток креатива

Под номенклатурный каток креатива попадают по-настоящему чувствительные события. Трудно себе представить, чтобы где-нибудь в Израиле предложили бы полакомиться тортами с характерными символами трагедии холокоста.

Наверно, даже за гипотетическое предложение закусить фигурками изможденных пленников нацистских лагерей смерти головы бы поотрывали. А у нас в России — пожалуйста! Хочешь пляши с дедом Морозом на "Елке Победы", хочешь веселись в форме красноармейцев на Рождество, а хочешь — съешь "фронтовика".

Фальсификация памяти

В советское время была категория ветеранов, которые любили выступать на торжественных линейках в школах и на "уроках мужества". Они делились своими воспоминаниями, но строго в рамках "линии партии" обходили нежелательные непарадные темы, связанные с фронтовыми буднями.

Вырисовывалась по большей части парадная картинка, но тем не менее дающая представления обо всех ужасах Великой Отечественной. Она всегда аккуратно укладывалась в священную для переживших лихолетье парадигму "Лишь бы не было войны!"

Моему поколению повезло с получением информации из первых рук, ведь с каждым годом участников Великой Отечественной все меньше и меньше. Подавляющее большинство ветеранов просто не хотели говорить о войне, потому что война — это совсем не прогулка с праздничными надувными шариками, да и запах у нее не масленичных блинов.

Неизвестная война

Как говорил писатель-фронтовик Даниил Гранин, война пахнет мочой. Страх и привычная ежесекундная перспектива умереть. Об этом и многом другом он делился со своими читателями, говоря об исторической правде и ее отличиях от парадного медийного лоска:

"Все они приписывали нам чужую войну с блистательными операциями, с воинами-смельчаками. А наша война была другой — корявой, бестолковой, где зря гробили людей, но это не показывали и об этом не писали. Врали безбожно, приводили абсурдные цифры немецких потерь, сбитых самолетов, захваченных орудий. У них были цифры, у нас — ощущение".

Перевес эстетики отмечания Дня Победы в сторону праздничной составляющей с безудержным весельем, на мой взгляд, уводит от осознания масштаба человеческой трагедии. Попытки же хотя бы представить, через что советским людям пришлось пройти за годы Великой Отечественной, могут свестись к уровню впечатлений от кинофильмов в стиле голливудского "Крепкого орешка".

Вот тогда и может случиться настоящая ментальная, гуманитарная и смысловая катастрофа для духовной основы русской государственности, а не та, которой нередко пугают с высоких трибун и в эфире федеральных телеканалов.