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Автор Александр Шторм

Москва против коронавируса: от дезинфекции до карантина

Общество

У властей Москвы уже разработаны планы мер по борьбе с коронавирусом. Существуют три сценария его распространения: "А", "Б" и режим чрезвычайной ситуации с закрытием города на карантин.

О каком плане по борьбе с коронавирусом речь

По данным заместителя мэра Москвы и главы штаба по борьбе с коронавирусом в столице Анастасии Раковой:

  • первый план включает в себя превентивные меры,
  • второй будет применяться, когда появится первый больной,
  • а третий — это уже окончательное признание и объявление чрезвычайной ситуации.

В документе, который должен пройти согласование в федеральных органах власти, прописана вероятность введения режима ЧС, указывает близкий к мэрии источник. Его введение маловероятно, но процедуру имеет смысл прописать заранее, так как федеральным законодательством не предусмотрено введение ЧС в случае вспышки болезни.

Напомним, коронавирус в Москве появился 1 марта. Болезнь была диагностирована у игрока любительского футбольного клуба "Мегамужики" Давида Берова. 2 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о превентивных мерах против распространения коронавируса. Многие из этих мер уже содержатся в плане "А".

По словам Собянина, у пассажиров международных рейсов измеряют температуру и в случае ее повышения у человека берут анализ на коронавирус. Прибывающих из Китая, Ирана и Южной Кореи ставят на учет, берут анализы и предписывают изоляцию.

Что уже делается против коронавируса в Москве

Московские власти расширяют мощности стационаров для больных. На базе НИИ им. Н. В. Склифосовского, ГКБ № 52 и больницы в Коммунарке (в резерве — ГКБ им. С. С. Юдина) начинают работать специализированные стационары-изоляторы по коронавирусу. Детям в детсадах и школах будут проводить измерение температуры. А в метро организуют дистанционную термометрию.

План "А" подразумевает:

  • отмену всех международных спортивных, культурных, научных и общественных мероприятий в Москве.
  • Транспорт будет дезинфицироваться в каждой конечной точке маршрута и в депо.
  • Вагоны метро дезинфекцию проходят каждые 4 часа, а на станциях начали работать бактерицидные установки.
  • В перспективе дезинфекция охватит вокзалы, аэропорты, такси и каршеринг, общепит, торговые центры.
  • Подготовка нормативно-­правовой базы о введении режима ЧС.

Еще не принято решение об отмене публичных мероприятий — на 15 марта на Тверской улице запланирован фестиваль "Крымская весна". Глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев пояснил, что никаких официальных объявлений об отмене праздника не было.

В плане "Б" прописаны закрытие:

  • московских школ,
  • музеев,
  • кинотеатров,
  • библиотек,
  • торговых центров,
  • рынков,
  • парков,
  • стадионов,
  • спортплощадок.

Также в нем прописан запрет на проведение любых массовых мероприятий в городе. По сути, это карантин, и если он затянется, власти планируют запасать магазины продовольствием и вводить там особой режим работы.

Что будет, если коронавирус заразит Москву

В Москве рассматривают в случае эпидемии и вариант введения режима ЧС. В этом случае закроют все предприятия и организации города, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Транспорт прекратит работу, выехать или въехать в город будет нельзя даже на личном транспорте. В перспективе не исключено введение комендантского часа (гражданам нельзя будет выходить на улицу без специального разрешения), с патрулированием улиц полицией и Росгвардией.

Подобные меры могут быть приняты на основании федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".

ЧС такого плана подразумевают, что проблема не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, а пострадавших — 50-500 человек либо ущерб составляет 5-500 млн руб. Но мало кто считает, что до этого дойдет.

Как заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, "вполне нормально, что такие планы разрабатываются. В случае непрогнозируемого распространения вируса, как это было в Ухане, только жесткие организационные меры могут если не остановить, то хотя бы контролировать ситуацию".

Впрочем, в России ЧС установили в поселке Забайкальск на российско-китайской границе, а в самом Забайкальском крае установили карантинные меры. Он также введен и в Приморье, так что Москва в любом случае первой уже не будет.

Решение, оговаривающее условия объявления тотального карантина с запретом на передвижения и закрытием города, будет принято на федеральном уровне в случае пандемической "вспышки" COVID-2019 — об этом Pravda. ru сообщил источник в Минздраве.

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