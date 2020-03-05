У властей Москвы уже разработаны планы мер по борьбе с коронавирусом. Существуют три сценария его распространения: "А", "Б" и режим чрезвычайной ситуации с закрытием города на карантин.
По данным заместителя мэра Москвы и главы штаба по борьбе с коронавирусом в столице Анастасии Раковой:
В документе, который должен пройти согласование в федеральных органах власти, прописана вероятность введения режима ЧС, указывает близкий к мэрии источник. Его введение маловероятно, но процедуру имеет смысл прописать заранее, так как федеральным законодательством не предусмотрено введение ЧС в случае вспышки болезни.
Напомним, коронавирус в Москве появился 1 марта. Болезнь была диагностирована у игрока любительского футбольного клуба "Мегамужики" Давида Берова. 2 марта мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о превентивных мерах против распространения коронавируса. Многие из этих мер уже содержатся в плане "А".
По словам Собянина, у пассажиров международных рейсов измеряют температуру и в случае ее повышения у человека берут анализ на коронавирус. Прибывающих из Китая, Ирана и Южной Кореи ставят на учет, берут анализы и предписывают изоляцию.
Московские власти расширяют мощности стационаров для больных. На базе НИИ им. Н. В. Склифосовского, ГКБ № 52 и больницы в Коммунарке (в резерве — ГКБ им. С. С. Юдина) начинают работать специализированные стационары-изоляторы по коронавирусу. Детям в детсадах и школах будут проводить измерение температуры. А в метро организуют дистанционную термометрию.
План "А" подразумевает:
Еще не принято решение об отмене публичных мероприятий — на 15 марта на Тверской улице запланирован фестиваль "Крымская весна". Глава столичного департамента спорта Алексей Кондаранцев пояснил, что никаких официальных объявлений об отмене праздника не было.
В плане "Б" прописаны закрытие:
Также в нем прописан запрет на проведение любых массовых мероприятий в городе. По сути, это карантин, и если он затянется, власти планируют запасать магазины продовольствием и вводить там особой режим работы.
В Москве рассматривают в случае эпидемии и вариант введения режима ЧС. В этом случае закроют все предприятия и организации города, кроме ответственных за жизнеобеспечение и экстренных служб. Транспорт прекратит работу, выехать или въехать в город будет нельзя даже на личном транспорте. В перспективе не исключено введение комендантского часа (гражданам нельзя будет выходить на улицу без специального разрешения), с патрулированием улиц полицией и Росгвардией.
Подобные меры могут быть приняты на основании федерального закона "О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера".
ЧС такого плана подразумевают, что проблема не выходит за пределы территории одного субъекта РФ, а пострадавших — 50-500 человек либо ущерб составляет 5-500 млн руб. Но мало кто считает, что до этого дойдет.
Как заявил член комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный, "вполне нормально, что такие планы разрабатываются. В случае непрогнозируемого распространения вируса, как это было в Ухане, только жесткие организационные меры могут если не остановить, то хотя бы контролировать ситуацию".
Впрочем, в России ЧС установили в поселке Забайкальск на российско-китайской границе, а в самом Забайкальском крае установили карантинные меры. Он также введен и в Приморье, так что Москва в любом случае первой уже не будет.
Решение, оговаривающее условия объявления тотального карантина с запретом на передвижения и закрытием города, будет принято на федеральном уровне в случае пандемической "вспышки" COVID-2019 — об этом Pravda. ru сообщил источник в Минздраве.
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