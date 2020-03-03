Скроет ли власть реальное число заболевших COVID-2019

В соцсетях массово распространяется информация о том, что реальное количество зараженных коронавирусом в Москве уже составляет десятки тысяч человек.

По данным специалистов Group-IB, это был продуманный и спланированный информационный вброс. Согласно этим данным, власти столицы якобы скрывают цифры о массовом заражении коронавирусом москвичей. С помощью технологий графового анализа данных Group-IB был выявлен факт искусственного распространения голосового сообщения.

Аналитики отметили, что в основном информационная атака распространяется через ботов в ВК, а также разгоняется вбросами в различные группы в мессенджерах.

Вброс таргетируется на самую восприимчивую аудиторию — к примеру, группы в мессенджерах при детских садах, школах ("группы мам"), на женскую аудиторию в Сети, форумы мам и др.

Какова цель распространения слухов про коронавирус?

В последние сутки было зафиксировано более 9500 постов, репостов, публикаций, транслирующих эту фейковую новость. Специалисты Group-IB начали поиск исполнителей и заказчиков данной информационной атаки.

Предположительно цель данных провокационных действий — усиление панических настроений среди москвичей.

Авторы анализа просят критично относиться ко всем непроверенным источникам распространения таких новостей и соблюдать все рекомендации ВОЗ и Минздрава по профилактике заражения коронавирусом.

Почему слухи о 20 000 заболевших коронавирусом россиян недостоверны

По этому поводу в телеграм-канале "Мышь в овощном" задались вопросом, на каких, интересно, слушателей рассчитано аудиосообщение от некой женщины о 20 тысячах больных коронавирусом в Москве, которых скрывает правительство? Как вообще можно скрыть 20!!! тысяч больных в Москве?!!

"У этих мифических 20 тысяч как минимум по 3-4 родственника, не считая коллег, друзей, соседей. То есть как минимум 100 000 человек знали бы об этом и уже вовсю писали бы в соцсетях с фотками и видосиками из больниц. Очередной фейк от желающих запустить панику и посеять страхи и ненависть среди москвичей. На кого только рассчитано это в эпоху многократных пруфов и соцсетей?"

Напомним, речь идет о том, что в Сети появились две похожих записи голосового сообщения женщин, которые якобы предупреждают своих знакомых о массовых заболеваниях в столице.

"В Москве 20 тысяч заболевших коронавирусом. Ходим в масках, бережем наших близких", — сообщает одна из них.

Также автор сообщения предлагает запасаться продуктами.

"Информация более чем достоверная. В Италии передают о том, что у нас заболевшие, у нас не передают, чтобы мы эти поправки в Конституцию приняли", — озвучивает текст молодая женщина.

Запись со слухами про 20 000 заболевших оценил психолог

Психолог Светлана Прель пояснила, что запись явно постановочная, с указаниями, что делать. Использовались техники НЛП, а налет таинственности способствовал отсутствию критичности в восприятии. Так что такого рода сообщения являются аналогами кемеровских вбросов, целью которых было желание вызвать панику и внести дисгармонию в обществе, так как в состоянии повышенной тревоги и панических атак легче управлять обществом, подытожила специалист.

"На новостях о коронавирусе у нас, похоже, уродилась новая группа дебиловатых хохмачей — клоуны спамят одинаковые комментарии в соцсетях и в воцап-группах с призывами проявлять бдительность, ведь власти в одной Москве скрывают несколько миллиардов заболевших. Стоит отметить подлость подонков, работают в основном по группам особого психиатрического риска — чаты при детских садах, школах и при прочих коллективах сердобольных мамочек", — пишут авторы "Суверенной демократии". "Любой человек, следящий за новостным потоком, знает, что на земле коронавирусом болеет всего 90 000 человек, из них 80 000 — в Китае. В Москве такое количество прокаженных просто математически набраться не может, а если бы и набралось — столько людей по-тихому никак не спрятать. Отдельным блоком в сообщениях идет упоминание конституционной реформы — какой необремененный шизофренией человек будет это под коронавирус подводить? Фейковые новости как есть, есть хороший повод заняться голубчиками", — отмечают они.

Как будут наказывать за слухи о коронавирусе

Собственно, глава ЛДПР Владимир Жириновский уже предложил временно отменить мораторий на смертную казнь за распространение фальшивых новостей о коронавирусе, вызывающих панику.

При этом в соцопросах россияне отвечают, что за распространение фейков о коронавирусе нужно "жестко наказывать по КоАП", заводить уголовные дела и даже "расстреливать".

В Кемерово в свое время отличился украинский пранкер Евгений Вольнов, запустивший вброс о "300 погибших" в Кузбассе во время пожара в торговом центре "Зимняя вишня". Причем он не ограничился этим инцидентом, а проявил себя и после трагедии в Магнитогорске — обзванивал родственников погибших и запугивал их новыми взрывами. Именно тогда руководитель комиссии Общественной палаты по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич озвучил вывод о троллях-профессионалах из Украины.

Так что любые попытки выдать за действительность информацию о тысячах заболевших обречены на скепсис. Хотя цель там просматривается отчетливо — вбрасывающие жаждут сеять панику в русскоязычном сегменте, призывают россиян "бежать" и утверждают, что массовые мероприятия 9 мая станут идеальным средством распространения коронавируса.

Так что говоря о здоровье — люди говорят о политике. И вот это реально неприятно. Как и любая спекуляция.

Напомним, что Politonline.ru выяснил - скрывают ли власти коронавирус COVID-2019 в России или все-таки нет.