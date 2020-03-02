В Тверской области следователи включились в передел рынка?

Происходящее в Тверской области удивляет даже опытных адвокатов, которые действия следователей оценивают как должностное преступление. В дело вмешалась прокуратура Тверской области. Но вместо того, чтобы вернуть свои действия в правовое поле, сотрудники СУ СК по Тверской области, по мнению адвокатов, продолжают "шить" уголовное дело, основанное на голословных обвинениях.

Эта история началась в начале декабря 2019 года. Бывшая ректор Тверской медакадемии написала заявление о возбуждении уголовного дела в отношении неизвестных обидчиков индийских студентов, которые неизвестно когда, где и непонятно каким способом завладели крупной суммой в иностранной валюте. 18 декабря 2019 года возбудили уголовное дело.

Рано утром в дом индийского предпринимателя, директора рекрутерской фирмы, расположенный в Твери, ворвались сотрудники областного СУ СК в сопровождении автоматчиков в масках. В доме кроме предпринимателя находились его жена и малолетние дети. Следователи начали изымать имущество и электронные носители, которые якобы могли иметь отношение к возбужденному накануне нового года уголовному делу. В этот же день "маски-шоу" провели и в доме его компаньона. Хозяина не было дома. Силовики вынудили охранника пустить их в дом. В течение восьми часов следователи обыскивали жилище без санкции суда, не допуская на обыск адвоката. Жалоба на действия следователей была направлена в областную прокуратуру, которая признала их действия незаконными.

В тверском меде по линии фирмы обучается порядка 500 индийских граждан. В основу уголовного дела положены заявления четырех индийских студентов, которые сообщили, что "несколько лет назад они передали неустановленным лицам на территории Российской Федерации наличные денежные средства — доллары США, присвоенные мошенническим путем".

В деле не фигурирует вообще ничего, кроме голословных обвинений. Причем, это не отрицают и сами следователи. Однако этих обвинений тверским следователям оказалось достаточно, чтобы установить связь "неустановленных лиц" с индийской фирмой.

Не смутил следователей и тот факт, что согласно договору между студентами и рекрутинговой фирмой, оплата за учебу производится на территории Индии. В течение пяти лет студенты учились и получали все прописанные в договоре услуги, но потом вдруг "очнулись". Так что передача денег "неустановленным лицам" больше похожа на заведомо ложный донос, чем на состав преступления. Однако тверские следователи решили не только завести сомнительное уголовное дело, но и вступить в конфронтацию с областной прокуратурой, которая признала их действия незаконными, а добытые в ходе обыска "вещдоки" — недопустимыми доказательствами.

26 февраля к следователю был вызван сотрудник охранного предприятия, в присутствии которого 13 января производился обыск. Ему пообещали оформить возврат незаконно изъятых документов. Однако вместо фактического возврата, старший следователь отдела по РОВД СУ СК РФ по Тверской области Данилкин П. А. дал охраннику заготовленную расписку о получении от него ранее изъятых в ходе незаконного обыска "вещдоков". Сами вещи находились в соседних кабинетах и охраннику не передавались.

Иными словами, следователь Данилкин решил изъять у свидетеля то, что ему возвращено не было. Что свидетель и отразил в заготовленной следователем расписке. В присутствии понятых Данилкин расценил эти действия "как нежелание знакомиться с протоколом о производстве выемки". Не смутило следствие и то обстоятельство, что сотрудник ЧОПа вообще не имел никакого отношения к изъятым документам, и с таким же успехом на его месте мог оказаться любой прохожий.

Свою оценку происходящему дал адвокат Сергей Ковальчук: "Полагаю, что действия следователя не только дискредитируют это должностное лицо, но и направлены на неисполнение требований, изложенных в постановлении первого заместителя прокурора Тверской области Денисова Е. А. от 30.01.2020 года, которым протокол обыска, а также производные от него были признаны недопустимыми доказательствами. Эти действия следователя Данилкина П. А. грубо нарушают уголовно-процессуальный закон и могут содержать признаки состава должностного преступления".

Как полагает защита, уголовное дело могло быть инициировано заинтересованными лицами в целях дестабилизации деятельности рекрутинговой фирмы, которая более 14 лет безупречно работает не только в Тверской области, но и в Российской Федерации. Утренний обыск в доме предпринимателя под дулами автоматов мало того, что не являлся неотложным, по своей форме выглядел как акция устрашения. В конечном итоге, по мнению защиты, целью является передел рынка рекрутинговых услуг, для чего известным лицам нужен компромат на руководство фирмы.

Накануне Владимир Путин призвал правоохранителей "не пытаться увидеть в каждом бизнесмене потенциального нарушителя", отметив множество жалоб предпринимателей на давление правоохранительных органов.

"Экономическая безопасность заключается не в том, чтобы в каждом предпринимателе видеть потенциального нарушителя, а в защите нашего отечественного бизнеса, наших законопослушных граждан, которые созидают, создают новые рабочие места, работают сами ", — подчеркнул Путин.

Однако пока на уровне высшего руководства страны звучат призывы оградить бизнес от необоснованного давления, в регионах России происходит обратное.

"Действия тверских следователей, на мой взгляд, очередной раз бросают тень на правоохранительные органы России. Как показал рейтинг доверия россиян к силовым структурам, составленный ВЦИОМ, лишь 9% россиян готовы обратиться в Следственный комитет в случае нарушения их прав. Декларируемое государством и президентом России стремление к национальному согласию, основанному на доверии граждан к власти, на деле оборачивается сомнительными действиями правоохранительных органов", — считает эксперт общественной организации "Институт кризиса" Руслан Салахутдинов.

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