Французы на Красной площади: зачем это нужно России

Французские военнослужащие могут принять участие в параде Победы на Красной площади 9 мая. Могут, конечно, и не принять — приглашение Парижу было передано, а далее там вольны решать, как поступить. Но стоило ли вообще приглашать солдат НАТО для участия в параде?

Приглашение передал начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов, которые в четверг провел переговоры с коллегой из Франции Франсуа Лекуэнтром. "Мы глубоко чтим память французских военнослужащих, сражавшихся вместе с Красной армией с общим врагом, и будем рады видеть французский контингент среди участников парада Победы на Красной площади 9 мая этого года", — сказал Герасимов.

Не очень понятно, насколько ожидал такого поворота событий Лекуэнтр. Но приглашение он пообещал передать президенту Франции Эмманюэлю Макрону.

Макрон, напомним, одним из первых отреагировал на приглашение Владимира Путина посетить Москву 9 мая, выразив готовность приехать. Президент США и премьер-министр Великобритании на приглашение до сих пор внятного ответа не дали.

Французы уже были на Красной площади. И не только французы

Французские военные уже принимали участие в параде Победы на Красной площади. Было это десять лет назад. Тогда же в параде приняли участие военнослужащие из США, Великобритании и даже Польши. А из стран СНГ на парад не была приглашена только Грузия (по понятным причинам).

Стоит напомнить, что тогда участие солдат стран НАТО в параде на Красной площади вызвало резкий протест со стороны левопатриотической оппозиции. Мол, не топтать натовскому сапогу (точнее, ботинку) брусчатку Красной площади. Протест этот, впрочем, реально ни на что не повлиял.

Сейчас, конечно, ситуация совсем другая. Ожидать повторения парада 2010 года едва ли возможно. И совсем не факт, что те же французы согласятся.

Стоило ли их вообще приглашать?

Да и вообще, насколько их присутствие необходимо? Не выглядит ли это неким одолжением со стороны России? Вот что об думают участники небольшого опроса, проведенного "Правдой.Ру"

Народный артист России, режиссер Карен Шахназаров был краток: "Почему бы нет? Французы — союзники, в числе победителей. Логично. Я не против".

Не против и писательница Мария Арбатова:

"Мой папа прошел всю войну до Берлина — правда, журналистом и издателем, а не с винтовкой. Мама копала противотанковые траншеи. Поэтому я считаю, что празднование победы предполагает участие всех союзников. И было бы нормально и цивилизованно, если бы приехали все люди, воевавшие против фашизма. Ничего в этом для меня нет ни удивительного, ни странного, ни эпатажного. А это просто исторический контекст, такова традиция. Было бы здорово, если бы они наплевали на идиотские санкции. Тем более для них это сейчас очень важно, в чем-то даже важнее, чем для нас, потому что неонацистские движения сейчас активизированы в Европе все-таки в большей степени, чем у нас".

"При всем уважении к тем французам, кто хоть как-то сопротивлялись немецкому вторжению и последующему немецкому владычеству, должен напомнить, что они составляли очень небольшое меньшинство граждан Франции. В частности, среди добровольческих частей, сражавшихся на стороне Германии, французов было больше, чем в знаменитом французском Сопротивлении", — сказал публицист Анатолий Вассерман.

Но идея участия французских военнослужащих в параде отторжения у него не вызывает.