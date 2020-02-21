Жители Екатеринбурга попросили Мишустина спасти их от "уральского дровосека"

В России власти всерьез озаботились проблемами защиты окружающей среды. Растет экологическая грамотность населения. В регионах поощряют инициативы экоактивистов, ведут с ними конструктивный диалог. Нередко митинги и выступления против застройки городских скверов или возведения мусоросжигательных заводов перерастают в острые региональные конфликты. Резонанс от них доходит до Кремля, где делают соответствующие выводы, в том числе и о руководителях на местах. Во многом поэтому сегодня чиновники охотно идут навстречу горожанам. Отменяется строительство, проводятся общественные слушания, расторгаются контракты с подрядчиками. Однако если граждане сталкиваются с представителями бизнеса, зачастую о достижении компромисса речи не идет.

В Екатеринбурге жители района "Краснолесье" вот уже два года противостоят владельцу холдинга "Атомстройкомплекс" Валерию Ананьеву. Олигарх, которого прозвали "уральским дровосеком", намерен вырубить лесопарк "Березовая роща" и возвести на его месте свой новый жилой комплекс из стекла и бетона.

Несколько гектаров леса уже уничтожены.

В ходе затянувшихся судебных разбирательств судья заняла сторону олигарха.

Активисты, наблюдавшие, как рассмотрение их иска затягивалось, были готовы к такому исходу. Практика показывает, что судьи порой выносят вердикты, детально не разобравшись в ситуации. Поэтому борьбу за спасение "Березовой рощи" активисты вели по нескольким фронтам. Проводили митинги и сходы, писали в местную администрацию, полпредство. Установили прямую связь с администрацией президента. Им удалось привлечь внимание к проблеме журналистов и ученых. Выяснилось, что в роще есть краснокнижные растения.

На днях защитники лесопарка составили обращение к главе российского правительства Михаилу Мишустину. Екатеринбуржцы просят премьер-министра разрешить конфликт, в который их втянул Ананьев.

"Просим Вас, Михаил Владимирович, помочь нам сохранить "Березовую рощу" в Краснолесье! Вы всегда выступаете на стороне народа, надеемся, и в этом споре Вы поддержите законные требования жителей Краснолесья", — обращаются горожане к председателю российского правительства.

В письме к Мишустину экоактивисты отмечают, что участками лесопарка "Атомстройкомплекс" завладел незаконно.

"Ранее руководство ДОМ.РФ на торгах, к которым есть множество вопросов о процедуре их проведения, передало участок, на котором расположена Березовая роща, корпорации "Атомстройкомплекс". Эта корпорация намерена вырубить все деревья и построить высотные дома, от которых уже нечем дышать в районе. Полагаем, что нынешний руководитель ДОМ.РФ был бы против такого наплевательского отношения к экологии", — отмечают защитники лесопарка.

"По генплану Екатеринбурга здесь планировалось разместить кампус сельхозакадемии, который затрагивал лишь малую часть рощи", — говорится в обращении, направленном премьер-министру.

Логическим завершением конфликтной ситуации должно стать включение "Березовой рощи" в реестр "Особо охраняемых природных территорий" (ООПТ), считают подписавшиеся под обращением Мишустину горожане. Поступить так рекомендовали в областном и федеральном министерствах природных ресурсов. Именно это и стало бы единственным компромиссным решением. Но Ананьев не готов идти на компромисс ни с горожанами, ни с городскими властями. Последние в лице мэра Екатеринбурга Александра Высокинского неоднократно просили коммерсанта прислушаться к мнению жителей. В "Атомстройкомплексе" все эти просьбы игнорировали.

Теперь защитникам "Березовой рощи" остается надеяться, что вразумить неуступчивого олигарха удастся премьер-министру РФ Михаилу Мишустину.