Самыми востребованными на российском рынке специальностями являются бизнес-консультанты, инженеры и страховщики. Также катастрофически не хватает рабочих, сообщает Headhunter.
Аналитики отмечают, что дефицит таких специалистов может привести к стагнации или сокращению промышленного производства. По идее, компаниям гораздо выгоднее проводить корпоративное обучение будущих специалистов "под себя".
На сегодняшний день меньше всего соискателей подходят для работы по таким профессиям, как:
В среднем по этим специальностям на 100 вакансий есть 110 подходящих кандидатов.
Существенные трудности HR-специалисты испытывают с поисками инженерного состава, монтажников и диспетчеров-координаторов. Нелегко найти рабочий персонал и специалистов в сфере страхования.
При этом в избытке:
Статистически ситуация на рынке труда изменилась так: по сравнению с прошлым годом средний индекс по всем сферам вырос с 6,5 до 7,1. Рынок получает достаточное количество выпускников вузов, проблема в том, что среди тех же инженеров после получения диплома в профессии остается от силы 20% от общей численности новоиспеченных специалистов, и это одна из причин их нехватки на рынке.
Как пояснила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" в РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, это объясняется низкой зарплатой и отсутствием системы наставничества. А узкие специалисты, в том числе заточенные под конкретную компанию, редкость. Если бы компании сами были готовы вкладываться в дополнительное обучение молодых специалистов и обеспечить достойную систему вознаграждения, все было бы гораздо проще.
Среди рабочих практически нет молодежи из-за низких вознаграждений. Молодежь предпочитает получать высшее образование, связывая с этим перспективы роста заработка. А рабочие специальности будут низкооплачиваемыми всю карьеру.
Потому на сегодняшний день 72% россиян готовы сменить профессию. 44% согласны даже на кардинальную смену деятельности, а 28% готовы переучиваться на другую специальность. Иного способа выжить сейчас в нашей стране просто нет.
2-летний сын Марии Кожевниковой находится в больнице в критическом состоянии. Его организм не выдержал борьбы с ветрянкой.