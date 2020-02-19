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Автор Александр Шторм

Рынок труда: много начальников, мало рабочих и инженеров

Общество

Самыми востребованными на российском рынке специальностями являются бизнес-консультанты, инженеры и страховщики. Также катастрофически не хватает рабочих, сообщает Headhunter.

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Аналитики отмечают, что дефицит таких специалистов может привести к стагнации или сокращению промышленного производства. По идее, компаниям гораздо выгоднее проводить корпоративное обучение будущих специалистов "под себя".

Кто нужен на рынке труда

На сегодняшний день меньше всего соискателей подходят для работы по таким профессиям, как:

  • методологи,
  • тренеры по обучению,
  • консультанты по проектам,
  • менеджеры проектов,
  • специалисты по операционной эффективности
  • и аналитики-социологи.

В среднем по этим специальностям на 100 вакансий есть 110 подходящих кандидатов.

Существенные трудности HR-специалисты испытывают с поисками инженерного состава, монтажников и диспетчеров-координаторов. Нелегко найти рабочий персонал и специалистов в сфере страхования.

При этом в избытке:

  • кандидатов на посты высшего менеджмента
  • вакансий для студентов
  • вакансий для людей без опыта работы
  • менеджеров в сфере развлечений и массмедиа.
  • юристов
  • административного персонала
  • бухгалтеров

Статистически ситуация на рынке труда изменилась так: по сравнению с прошлым годом средний индекс по всем сферам вырос с 6,5 до 7,1. Рынок получает достаточное количество выпускников вузов, проблема в том, что среди тех же инженеров после получения диплома в профессии остается от силы 20% от общей численности новоиспеченных специалистов, и это одна из причин их нехватки на рынке.

Почему сложилась такая ситуация?

Как пояснила доцент базовой кафедры торгово-промышленной палаты РФ "Развитие человеческого капитала" в РЭУ им. Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец, это объясняется низкой зарплатой и отсутствием системы наставничества. А узкие специалисты, в том числе заточенные под конкретную компанию, редкость. Если бы компании сами были готовы вкладываться в дополнительное обучение молодых специалистов и обеспечить достойную систему вознаграждения, все было бы гораздо проще.

Среди рабочих практически нет молодежи из-за низких вознаграждений. Молодежь предпочитает получать высшее образование, связывая с этим перспективы роста заработка. А рабочие специальности будут низкооплачиваемыми всю карьеру.

Потому на сегодняшний день 72% россиян готовы сменить профессию. 44% согласны даже на кардинальную смену деятельности, а 28% готовы переучиваться на другую специальность. Иного способа выжить сейчас в нашей стране просто нет.

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