Церковный троллинг: холивар протоиерея Смирнова

Случилась очередная скандальная история с одним из завсегдатаев сетевых холиваров протоиереем Димитрием (Смирновым). В этот раз представитель РПЦ назвал женщин, проживающих с мужчинами без регистрации брака, проститутками.

Троллинг священнослужителя удался на славу, и его результаты уже оформлены в виде заявлений в Следственный комитет России, прокуратуру и Главное управление МВД по городу Москве.

Слово пастыря

Протоиерей Димитрий открыл граду и миру, что так называемые "гражданские жены" — временная мужская утеха, и призвал женщин признаться себе в своем незавидном положении:

"Неохота сказать: "Я — бесплатная проститутка". Поэтому говорят: "У меня гражданский брак". Здрасьте! Да нет, ты просто бесплатно оказываешь услуги — и все, а так тебя никто за жену не считает!"

Верно, не каждый человек в состоянии найти в себе силы, чтобы признаться в том, кто он есть на самом деле. Лицемер вряд ли раскроет окружающим свою тайную сущность. Равно как и сетевой тролль, упивающийся своей резонансной выходкой и получающий в процессе троллинга наслаждение, сравнимое с сексуальным, не объявит во всеуслышание, что он — банальный извращенец.

Граждане брачующиеся

Для упорядочения коммуникаций в человеческом общежитии, чтобы люди элементарно понимали друг друга, родилась система определений. Свое определение есть и у брака:

Регистрируется в загсе — гражданский брак.

Заключается в церкви — церковный.

Третьего — не дано.

В постсоветской России решили заменить советское определение сожительства на "гражданский брак". Почему именно так сформулировали совместное проживание — загадка для филологов. Согласен, прежнее определение несколько грубоватое, но и нынешнее сути не меняет — люди просто живут вместе, не регистрируя свои отношения.

В этой формулировке есть и некое лукавство, возможно, бывают и юридические последствия, но в конечном счете это личное дело каждого, и никто не обязан ни перед кем отчитываться за модель своего душевного и физического комфорта.

Раскаты холивара

Отождествление протоиереем Димитрием проживающих вне официального брака женщин с проститутками отозвалось в соответствии с Третьим законом Ньютона (любому действию всегда есть равное противодействие).

Собственно, мало кто из адекватных женщин способен смиренно принять звание проститутки, да еще и бесплатной. Честно говоря, я никогда не встречал бесплатных проституток, но доверюсь житейскому опыту отца Димитрия.

Поднялся шум, интернет изобилует комментариями. Екатерина Гордон, адвокат Алены Водонаевой, участвующей в параллельном сетевом холиваре, потребовала от правоохранителей провести проверку высказываний священнослужителя по статье 282 УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

По ходу пьесы Екатерина Гордон решила проверить и уровень избирательности в применении законов Российской Федерации, обратившись в прокуратуру, СК и МВД с заявлениями на отца Димитрия:

"Полагаю, именно его высказывания, а не высказывания Алены Водонаевой, надо проверять на состав, в том числе 282 статьи".

Напомню, в своих постах в Instagram подзащитная Екатерины Гордон высказала свои суждения на тему выплат материнского капитала, абортов и материнства в целом. Алена Водонаева, вне зависимости от содержания высказываний, имеет не меньше прав на свободу слова, нежели протоиерей Димитрий. По крайней мере, оба — граждане России, Конституция у них общая, да и под одним Уголовным кодексом ходят.

От лукавого

По нынешней традиции, когда высказался и явно переборщил с формулировками, протоиерей Димитрий ушел в несознанку:

"Журналисты исказили мои слова, у меня был совершенно другой смысл. Женщин я не осуждал, а осуждал исключительно грех, причем мужчин!"

Самое время включить отрицание очевидного, но слово "проститутка" при любом контексте не меняет своего значения. Это как если бы кто-либо обозвал священнослужителей РПЦ проститутками и на голубом глазу стал бы утверждать, что вкладывал совсем иной смысл. То есть осуждал на самом деле исключительно еретиков и других недоброжелателей.

Индульгенция на оскорбление

Тем временем митрополит Волоколамский Иларион (глава отдела внешних церковных связей Московской патриархии) извинился за своего коллегу и признался, что протоиерей Димитрий "нередко позволяет себе эпатажные высказывания, оскорбительные для женщин".

Проститутками же он их назвал, оказывается, "из благих побуждений, желая привлечь внимание общественности к теме защиты брака и семьи". Вот оно что. Теперь и я буду знать, как привлекать внимание, руководствуясь благими побуждениями.

По сути, митрополит рассказал, что в РПЦ с пониманием относятся к перманентному хамству коллеги. Если Церковь не предпринимает никаких действий в его отношении, стало быть, манера поведения отца Димитрия абсолютно соответствует принципам и идеологемам РПЦ.

Соловьиные трели

Священнослужитель искренне недоумевает в стиле "А меня-то за что?":

"Люди, ничего не зная, посылают мне угрозы с матом, угрожают меня избить и прочее. Что я кому плохого сделал?"

Отца Димитрия поддержал известный телеведущий Владимир Соловьев:

"Если вы атеисты или люди невоцерковленные, то какое вам дело до мнения старого священника? Вы запрещаете ему то, что легко прощаете себе".

Телеведущий недоумевает, как это кто-то посмел отказать священнослужителям в праве "указывать" другим людям, и одновременно вспомнил о демократии, о праве на высказывание своего мнения, с которым можно не соглашаться.

По мне так нет разницы, кем трудится человек, высказавший свое личное мнение — важно, что именно. Но в чем-то Владимир Соловьев прав. Телеведущий он — опытный. Годы работы, вероятно, открыли сокровенное знание, что не стоит таить в сердце обиду на слово "проститутка". Возможно, у него есть какой-то свой рецепт, как сдерживать волну гнева и не давать ей выплеснуться наружу.

Мастерство троллинга

В современном отечественном троллинге среди знаковых медийных фигур, похоже, остались лишь протоиерей Димитрий да Владимир Жириновский. Кто-то полагает, что их перформансы лишены определенной системы координат.

Троллинг — дело тонкое. Тоньше, чем стринги. С его помощью можно проверить реакцию общества на те или иные посылы, чтобы скорректировать активность организаций, которые представляют спикеры. Заодно и продемонстрировать остальным гражданам, что кто-то равнее в правах, даже когда открыто и беззастенчиво оскорбляет своих соотечественников.

Правда, люди такого уровня, как отец Димитрий, глава патриаршей комиссии по вопросам семьи, и лидер ЛДПР Владимир Жириновский могут себе позволить и просто так по ходу взбодрить медиапространство локальной выходкой. Как говорят военные моряки, обозначить присутствие флага.

Протоиерей Димитрий, будучи ранее прикрепленным к теме вооруженных сил, не видел ничего зазорного в освящении ядерного оружия. Особенно пикантно выглядело бы освящение отечественных ракет в натовской классификации "Сатана".

Незамужним же женщинам отец Димитрий предлагал искать себе вторую половинку в Африке. Ну подумаешь, высказался в очередной раз "во благо". Высказываться же — не мешки ворочать. Однако Библия и на этот счет дает свои определения, правда, не такие жесткие по лексике, как у словоохотливого представителя РПЦ: