Новосибирский агитпоезд научит единству и духовности

Предметом активного обсуждения в интернете стала новость о проведении Министерством региональной политики Новосибирской области аукциона по организации традиционной акции "Поезд за духовное возрождение России".

В ж/д расписание "поезд духовности" включают не каждый год. Иногда бьют наотмашь по бездуховности и разобщенности автопробегом. В 2018 году в составе поезда был вагон-храм. Про наличие вагона-ресторана не сообщалось.

В семь-сорок он подъедет

С 24 по 30 апреля 2020 года спецпоезд отправится в путь с целью "укрепления единства российской нации, нравственных основ в обществе и гармонизации межнациональных отношений". Основными пассажирами станут люди разных профессий, но объединенные общей идеей:

православные священнослужители;

врачи;

социальные работники;

артисты.

По идее, одних священнослужителей было бы достаточно для духовной миссии, но организаторы правы — возможны и эксцессы. Может произойти и тяжелый случай, когда у человека диагностируют фатальное выпрямление духовных скреп. Тогда без участия силовиков с пониженной плечевой резистентностью не обойтись.

Стоимость контракта — 800 тысяч рублей региональных бюджетных денег. Не так много, если изучить перечень всех духоподъемных мероприятий администрации Новосибирской области.

Рельсы-рельсы, шпалы-шпалы

В рамках акции "За духовное возрождение России" должна будет состояться научно-практическая конференция "Государство, Общество и Церковь". Крепкое название и абсолютно в тренде современной идеологической парадигмы.

Молодые поколения российских граждан наверняка не помнят лозунг "Ленин, Партия, Комсомол!". Те же, у кого он в юности, как говорится, отскакивал от зубов, за агрессивным информационным фоном могут и не обратить внимания на его реинкарнацию в новой жизни.

В рамках конференции заявлены круглые столы на тему "Духовно-нравственное и гражданско-патриотическое воспитание как основа межэтнического и межконфессионального согласия в Новосибирской области".

Будут ли входить в целевую аудиторию по укреплению единства и согласия представители других религиозных конфессий — сведений я не нашел. Да, собственно, это и не принципиально. По опыту работы в непорочных связях с общественностью, в просторечии — PR, самой важной составляющей любой подобной акции в итоге является талантливо представленный отчет.

Ленинским путем

Как и в случае с названием конференции, идея агитпоезда не нова. Напомню, в России агитпоезда появились в 1918 году во время Гражданской войны. Пропагандисты выполняли важные функции в системе маркетинговых коммуникаций большевиков:

Содействовали популяризации идеологии.

Поддерживали креативом местные партийные органы.

Оказывали помощь в мобилизации граждан на братоубийственную войну.

Мотивировали на сбор материальных ценностей в помощь Красной армии.

Как утверждают историки, идея агитпоездов и агитпароходов принадлежит Владимиру Ульянову-Ленину. По своей конструкции это было полноценное предприятие со своей производственной базой и включало в себя:

политотдел;

бюро жалоб;

информационный отдел;

редакцию и типографию;

киноустановку.

В общем, у мастеров агитпропа все в итоге получилось, но и заявка на успех была в парадигме песни:

"Наш паровоз, вперед лети! В Коммуне остановка!"

Прибытие поезда

Если периодичное отправление "поездов духовности" — традиционное мероприятие для региона, то, возможно, там не все так гладко с согласием и уровень патриотизма не дотягивает до твердой поступи юнармейцев и стальной осанки ведущих федеральных телеканалов.

В такой ситуации власти Новосибирской области выбрали верное решение. Количество мероприятий с креативными названиями рано или поздно перейдет в формальное качество, которое может быть оценено в "центре" и будет сулить бонусы к номенклатурной карме.

Предусмотрены и весьма важные мероприятия, которые, несомненно, станут вишенками на торте духовного роста и фундаментально укрепят отчетность:

10 концертов

Церемония награждения участников акции с участием не менее 180 человек из чиновников, руководящих кадров РПЦ, артистов и медработников.

Создание фильма хронометражем не менее 10 минут и качеством вероятно не хуже, чем "Прибытие поезда" братьев Люмьер.

Не духом единым

Пришедшим встречать поезд планируют вручать призы с символикой акции, которые должны будут способствовать пробуждению патриотических чувств и вскрывать резервы для духовного роста:

настенные часы;

термосы;

магниты;

значки;

пакеты;

внешние аккумуляторы и смарт-браслеты.

Исходя из концепции проекта, могу предположить, что наручный гаджет будет измерять уровень духовности, межконфессионального и межэтнического согласия, патриотизма и передавать данные в специальный ситуационный центр.

Бронепоезд на опасном пути

Уже давно обращает на себя внимание использование в современном государственном агитпропе наследия большевистской креативной мысли. Она и вправду — крепкая и действенная. Но есть один нюанс — исполнители должны быть на уровне товарища Льва Бронштейна-Троцкого, а режиссёры — не менее талантливые, чем Сергей Эйзенштейн.

Большевистский нахрап, с которым зачастую у нас в стране популяризируют ту или иную идеологему, в историческом плане может привести ровно к тому, чем завершило свой путь первое государство рабочих и крестьян. В краткосрочной перспективе обычно об этом не думают, уповая на безупречность собственного таланта и податливость общества к массовому впадению в державный транс.

Любые спекуляции на понятиях "Родина" и "Вера", равно как и на обещаниях светлого будущего, всегда выходили боком. Когда реально важные для российских граждан ценности становятся расходным материалом в агитации и пропаганде, они раз за разом утрачивают свой вес и значение.

Выпрямление духовных скреп

Не сравнить пиетет к образу Ленина в середине ХХ века и на закате Советского Союза, когда выхлоп партийной машины превратил вождя мирового пролетариата и других знаковых фигур в героев анекдотов. Словосочетание "дедушка Ленин" вызывало что угодно, но не натяжение коммунистических духовных скреп. Выступления же генсека Брежнева в эпоху развитого социализма перебили бы рейтинги нынешнего Comedy Club.

Именно так сейчас выглядят вот такие "поезда духовности" и другие агитационные мероприятия с немыслимыми названиями, содержанием и формами проведения. Полагаю, что молодое поколение в большинстве своем воспринимает именно таким образом креативные изыски эпохи развитого импортозамещения.

Разумеется, за то, что государственный поезд пойдет не туда, куда хотелось, как и сто лет назад, и тридцать, виновным по-прежнему объявят стрелочника. Тем не менее очень бы не хотелось, чтобы слова Бориса Гребенщикова стали пророческими: