Скандал с камчатской телеведущей: смех сквозь льготы

По Интернету вовсю гуляет весьма жизненный ролик, в котором телеведущая ГТРК "Камчатка" Александра Новикова расхохоталась после прочтения бравурного текста о социальных льготах.

В соцсетях развернулось нешуточное обсуждение. Пользователи гадают, что же ждет ведущую камчатских новостей после ее искренней реакции на реально психоделическое новостное сообщение, которое та героически сумела озвучить для эфира. Кто-то из сотрудников слил видео в Сеть, и оно стало крепкой заявкой на очередной интернет-мем.

Ни в чем себе не отказывайте!

В рамках сюжета о трехпроцентной прибавке телеведущая рассказала своим зрителям, как инвалиды, ветераны боевых действий, люди, подвергшиеся воздействию радиации, и другие получающие льготы граждане смогут потратить причитающиеся им 1155 рублей:

Около 900 рублей на лекарства.

137 рублей на путевку в санаторий.

Оставшиеся 127 рублей 70 копеек на проезд в пригородном или международном транспорте (к месту лечения и обратно).

Читая текст, телеведущая до последнего момента стойко держала в кадре державный образ. На словах же о международном транспорте дала слабину и от души расхохоталась:

"Я старалась, вы слышали!"

Видимо, Александра Новикова представила себе, как на эту увесистую сумму в 127 рублей и 70 копеек махнуть с Камчатки в Карловы Вары и обратно, да и по дороге ни в чем себе не отказывать.

В ожидании расплаты

Сотрудники ВГТРК, в которую входят региональные телекомпании, в том числе и ГТРК "Камчатка", делились своими опасениями. Предполагали, что Александру Новикову ждет неминуемое увольнение.

Если, конечно, у кого-нибудь из номенклатурной среды не возникнет желания подтянуть смех телеведущей к 282-й статье УК РФ ("Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства").

Ведь всякое бывает. Вдруг кто из телезрителей-силовиков при просмотре видео в дежурной части проникнется заразительным смехом Александры и случайно вывихнет челюсть. В этом случае могут открыться перспективы для возбуждения уголовного дела уже по части 2 статьи 318 УК РФ, как это случилось в Москве в росгвардейском блокбастере с участием актера Павла Устинова.

Под карающим мечом оказались и сотрудники телекомпании, ответственные за подготовку сюжета. Беседу с участниками медийного волюнтаризма уже провели. Руководство ГТРК "Камчатка" также выяснило, кто из коллег опубликовал задорное видео.

О перспективах карьерного роста камчатского инсайдера пока ничего неизвестно. По идее этого сотрудника стоило бы премировать за всероссийскую рекламу телекомпании, а Александре Новиковой, как говорится, проставиться.

Тревоги начальника "Камчатки"

Директор ГТРК "Камчатка" Алексей Костылев поделился с местными СМИ своей реакцией на произошедшее:

"Это рабочий материал, в эфир он не выходил. На видео Александра не использует нецензурные выражения, ведет себя вполне пристойно. Ну оговорилась, смеется. Что в этом криминального?"

Руководитель ГТРК "Камчатка" сообщил, что в этой ситуации его больше волнует творческая судьба Александры Новиковой. Его тревожит, что обрушившаяся на телеведущую всероссийская популярность вскружит ей голову.

Гвозди б делать из этих людей!

Любой духоподъемный текст в стиле советского информационного вещания телеведущим бывает сложно озвучивать, чтобы не сорваться. В этом смысле коллеги Александры Новиковой из федеральной редакции "Вестей" — настоящие титаны.

Надо признать, что вершиной мастерства я все-таки считаю трансцендентальное прочтение новостей Кириллом Клейменовым, руководителем дирекции информационных программ Первого канала. Если маэстро Дмитрий Киселев смотрит на своего зрителя как-то свысока, считая его, видимо, предыдущей и несовершенной формой эволюции человека, то вкрадчивая манера телеведущего Первого канала располагает своей пельменной вдумчивостью.

Когда Кирилл Клейменов включает бархатную модуляцию голоса, похожую на мягкие и умелые пальцы проктолога, то неподготовленный зритель впадает в медийный анабиоз. В этот самый момент даже самая психоделическая по сути и форме информация впитывается без желания ее оценить критически.

Наверное, поэтому в самые ответственные для руководства страны моменты он сам начинает вести программу "Время". Встает у руля, чтобы кто-нибудь из коллег случайно не выказал на эмоциональном уровне все, что он реально думает. Я бы в принципе назвал изящным вариант превращения новостной программы в авторскую, в которой доминируют исключительно оценки ведущего.

И правильно, незачем зрителю получать "сухие" новости, когда их можно подмочить, разжевать до требуемой консистенции и плавно ввести через информационный катетер.

Одним словом, как сказал лауреат Ленинской и трех Сталинских премий советский поэт Николай Тихонов:

Гвозди б делать из этих людей: Крепче б не было в мире гвоздей.

Плевок во имя стабильности

Тем временем карельский пенсионер, отставной подполковник ФСБ Сергей Андруневич поделился с местными депутатами радостью от прибавки к сумме компенсации ветеранам за проезд в общественном транспорте и услуги связи в размере 21 рубля:

"Хочу сказать вам спасибо от лица всех ветеранов труда! На вашу индексацию ветеранских выплат я смог купить два рулона туалетной бумаги. Отдаю ее вам, чтобы вы использовали по назначению!"

Сергей Андруневич обратил внимание депутатов, что в Карелии ветеранские выплаты не индексировались последние 12 лет. Даже несмотря на то, что в конце 2019 года Конституционный суд Российской Федерации признал ситуацию нарушением и обязал региональные власти провести индексацию.

Власти подчинились решению КС и проиндексировали ветеранские выплаты на один процент официального уровня инфляции, то есть на 21 рубль. Отставного подполковника ФСБ тронула забота местных властей:

"21 рубль сегодня даже одна поездка на общественном транспорте не стоит, приходится платить больше. Эта индексация после 12 лет нарушений — откровенный плевок властей в лицо стариков!"

Тут стоит уже побеспокоиться за ветерана ФСБ. По идее, помимо перспективы окунуться в соборность статьи 282 УК РФ, как это может светить Александре Новиковой за несогласованный смех, над отставным подполковником ФСБ может замаячить и статья 275 ("Государственная измена").

Раскрыть потенциальному противнику размер индексации в 21 рубль, как говорил герой замечательного русского актера Сергея Арцибашева прапорщик Козаков ("Дикий прапор"): "Это вам — не это!"

Гражданин Новикова

Видеоролик с участием ведущей камчатских "Вестей", помимо того, что крепко взбодрил аудиторию всей страны, позволил общероссийской аудитории обратить внимание на саму тележурналистку Александру Новикову.

Ещё в 2019 году телеведущая предоставила своим читателям в Facebook короткую справку о себе. Рассказала об издержках своей работы, гражданской позиции и отпечатке времени развитого импортозамещения: