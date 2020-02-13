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Автор Александр Шторм

Экономические и социальные потрясения ведут к "смерти от безысходности"

Общество

Россия и США столкнулись с одинаковой проблемой — ростом смертей от самоубийств, алкогольных отравлений и болезней кровообращения. Экономисты называют эти причины "эпидемией отчаяния".

Why life expectancy for American men is declining

Согласно статданным, в России за 2019 год так умерли более 870 тыс. человек. По сути, такие откровенно саморазрушительные маркеры свидетельствуют об "эпидемии отчаяния", обусловленной экономическими и социальными проблемами. Нобелевский лауреат Ангус Дитон и Энн Кейс из Принстона заявили об аналогичных проблемах в США и предупредили, что никакая страна в мире не застрахована от подобного. В России число смертей от безысходности, по статистике, вроде бы сокращается, но эксперты напоминают, что ситуация в стране далека от благополучной.

Эксперты Росстата сообщают, что:

  • почти 17 тыс. россиян покончили с собой,
  • от отравления алкоголем умерли около 6,5 тыс. человек,
  • "прочие отравления" стали причиной смерти еще примерно 7,5 тыс.

Так в России выглядит смертность от безысходности. Если включить в эти показатели количество смертей от различных болезней системы кровообращения, то ситуация станет еще более удручающей (это еще +841 тыс. человек).

Ситуация в США

Данные причины есть признак существующих в обществе социальных и экономических проблем, считают Дитон и Кейс. В США сокращается продолжительность жизни, и растет смертность в возрасте от 24 до 65 лет.

В своем материале в Foreign Affairs аналитики отметили, что основными причинами смерти в этом возрасте становятся случайное отравление (почти всегда от передозировки), алкогольная болезнь печени и самоубийства. В настоящее время от самоубийств в Америке погибает больше людей, чем в дорожных авариях, а вкупе с ростом смертности от сердечно-сосудистых заболеваний ситуация выглядит и вовсе отвратительно.

Причинами такого положения вещей Дитон и Кейс назвали "разрушение образа жизни рабочего класса, кризис на рынке труда и неудачное устройство системы здравоохранения. Но и другие страны могут столкнуться с такими проблемами — как это уже происходит в Австралии, Канаде, Ирландии и Британии".

Ситуация в России

Отметим, что ожидаемая продолжительность жизни (ОПЖ) в России, по официальной статистике, увеличивается.

Так, за время нулевых показатели самоубийств снизились в пять раз, пояснила доцент Российского экономического университета им Г. В. Плеханова Людмила Иванова-Швец.

  • По данным Всемирного банка, в 2016 году в России был зафиксирован 31 случай самоубийств на 100 тыс. человек, а в США — 15,3 случая.
  • Всемирная организация здравоохранения сообщала, что в России в 2016-м произошло 26,5 случая смертей от самоубийств на 100 тыс. человек, а в США — 13,7.
  • При этом Росстат за 2016 год зафиксировал лишь 15,6 случая смертей от самоубийств на 100 тыс. человек. По итогам 2019-го этот показатель у Росстата снизился до 11,6 случая на 100 тыс. человек.

 

 

Со своей стороны, главный нарколог Минздрава Евгений Брюн добавил, что количество россиян, которые злоупотребляют алкоголем и не обращаются по этому поводу ни к каким врачам, достигает 30%. То есть треть населения находится в зоне повышенного риска. И в ближайшие годы эта ситуация не изменится.

Темы сша россия смертность эпидемия отчаяния
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Общество
Экономические и социальные потрясения ведут к "смерти от безысходности"
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