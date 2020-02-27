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Автор Игорь Буккер

Ямы на дорогах: как получить компенсацию автомобилисту

Общество

Ямы на автомобильных дорогах в России настолько обычное дело, что для автомобилистов разработан и действует специальный ГОСТ 50597-93. В нем прописаны размеры углублений, якобы не влекущих за собой особенных повреждений вашей частной собственности. В остальных случаях пути автолюбителей ведут либо в суд, либо в страховые конторы.

Когда компенсация не светит

Габариты дорожных углублений, за которые вы не получите компенсацию:

  • длина — 15 см;
  • ширина — до 60 см;
  • глубина — до 5 см.

Оказавшись в неприятной ситуации, нужно выйти из машины, предварительно прихватив с собой рулетку, и тщательно измерить яму. Неплохо зафиксировать сам процесс и углубление на камеру смартфона. Если дорожные службы не устранили углубление больших размеров за пять-десять дней — спрос с них. Для этого необходима такая мелочь, как ваша осведомленность в том, что ответственные организации никоим образом не нарушили указанные выше сроки. При отсутствии инсайдера в такой организации, готового выступить с показаниями в суде, ваши шансы равны нулю. Если ваша легковушка влетела в ямищу не на загруженной или приоритетной автотрассе, а где-то на заброшенном тракте, приготовьтесь расплатиться за ремонт самостоятельно.

Когда компенсация вероятна

Совсем не обязательно быть педантом, чтобы запомнить моменты получения компенсации за битую подвеску или гнутый обод. Таковых в природе как минимум три:

  • размеры углубления на дороге превышают хотя бы один из параметров ГОСТа (в этом случае должны быть выставлены соответствующие дорожные знаки или ограждения);
  • металлические конструкции (рельс железной дороги или трамвайного полотна, крышка канализационного люка), торчащие выше 2 см над поверхностью автомобильной дороги;
  • непроезжая дорога после шести часов в снегопад или гололедицу.

Без подвоха не обходится и в этих случаях. Например, на устранение чересчур торчащего рельса требуется двое суток, а для крышки люка — три дня. Погодные аномалии также требуют времени на их устранение — от положенных четырех до шести часов.

Куда пойти? На три или пять букв

Если страховая компания КАСКО не в состоянии покрыть ущерб, обращаемся в суд. Туда же направляемся, если в течение 30 дней не удалось договориться с организацией, которая обслуживает проезжую часть, где произошла авария. С этой целью собираем доказательную базу:

  • видеофиксация и/или показания свидетелей;
  • вызов автоинспектора и/или представителя дорожных служб;
  • справка по форме 12 и 746 в ГИБДД;
  • копия протокола, постановления о привлечении к административной ответственности;
  • договор на проведение экспертизы;
  • в особых случаях требуется независимый оценщик для определения стоимости восстановительного ремонта автомобиля с учетом всех обстоятельств ДТП.

При серьезной аварии, если потребовался эвакуатор, необходима квитанция об оплате этой услуги. В случае отказа сотрудников ГИБДД прибыть на место ДТП вам необходимо узнать ФИО и должность инспекторов, отказавшихся это сделать.

Собственника дороги можно найти на сайте Госуслуг — "Сведения, содержащиеся в Едином государственном реестре автомобильных дорог". Если по какой-то причине такие сведения там отсутствуют, обратитесь в местную администрацию по благоустройству. Поскольку она заключает госконтракты на содержание и ремонт дорог.

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