Конституционный креатив: Россия может обрести девиз

Член Общественной палаты РФ и руководитель федерального проекта "Трезвая Россия" Султан Хамзаев добавил семян в информационное поле конституционного творчества.

Начавшийся процесс редактирования Конституции, по мнению общественного активиста, должен стать поводом для утверждения национального девиза Российской Федерации. Разумеется, и закрепление его в тексте основного закона страны.

Султан написал письмо депутату

По сообщению некоторых СМИ, Султан Хамзаев изложил свои предложения в письме сопредседателю рабочей группы по подготовке предложений о внесении поправок в Конституцию Павлу Крашенинникову. Заодно и рассказал депутату об исторических традициях русской государственности.

Общественный деятель просветил депутата, что в Российской империи существовал неформальный девиз "С нами Бог!" В Советском Союзе в этом качестве использовался лозунг "Пролетарии всех стран, соединяйтесь!", авторство которого принадлежит Карлу Марксу и Фридриху Энгельсу ("Манифест коммунистической партии").

Султан Хамзаев обратил внимание сопредседателя конституционного "худсовета", что девиз государства является важнейшим символом страны наравне с флагом, гербом и гимном.

Напомню, девиз — это слово или короткая фраза, раскрывающая и определяющая философию, менталитет, поведение и устремления личности, какой-либо социальной группы или целой нации.

Девиза не хватает

По мнению, Султана Хамзаева, настал тот самый исторический момент, когда Россия должна обрести свой национальный девиз:

"Предлагаю вынести на общественные обсуждения возможность внесения поправки в Конституцию Российской Федерации "О создании государственного девиза Российской Федерации".

Действительно, раз уж приняли решение редактировать основной закон, можно сразу внести все накопившиеся предложения, чтобы по десять раз не собираться.

Прорывные идеи

Общественник поделился с Павлом Крашенинниковым плодами своих творческих раздумий и предложил варианты:

"Народ-победитель"

"Первые в космосе"

"Славься, Отечество наше свободное!"

"Бог, государство, нация, семья"

Я считаю, что свежо, духоподъемно, изящно, креативно и, что главное — соответствует нынешнему идеологическому тренду. Правда, не покидает ощущение, что все-таки не хватает какого-то смыслового федерального и даже международного размаха уровня Карла Маркса и Фридриха Энгельса. Ну, так, чтобы проняло до щекоток, как Констанцию Бонасье от усов д'Артаньяна.

Как там у них за бугром

Автор первых вариантов девиза России Султан Хамзаев в своем письме депутату верно подметил, что у многих государств давно уже есть девиз, который им "строить и жить помогает".

Изучение чужого опыта, в том числе и в креативе всегда полезен, чтобы случайно не повториться или задать свой вектор незначительным заимствованием. Ведь насколько музыкально насыщенной получилась у Родиона Щедрина "Кармен-сюита", когда он приобщился к творчеству Жоржа Бизе. Тем более, среди национальных девизов встречаются весьма любопытные:

США: "На Бога уповаем"

Багамские острова: "Вперед, вверх, далее вместе"

Белиз: "Под тенью процветаю"

КНДР: "Могучая и процветающая держава"

Сейшельские острова: "Конец — делу венец"

Лесото: "Мир, дождь, процветание"

Ботсвана: "Дождь"

Бермуды: "Куда судьба занесет"

Попасть шаром в лузу

Американский девиз все-таки несколько тесноват для российского размаха, но, если добавить "а сами не плошаем", то может с натяжкой и лечь как бильярдный шар в лузу. Девиз Сейшельских островов, хотя и до очевидности по духу наш, но не подходит к контексту грядущего технологического прорыва.

Варианты Лесото и Ботсваны стопроцентно не пройдут — упоминание слова "дождь" может вызвать неудобные внутриполитические ассоциации. Девиз же КНДР — абсолютное смысловое "Бинго!", но аура чучхе несколько тревожит и не сильно вяжется со словами гимна про "наше свободное". Хотя, мало ли что с чем не вяжется.

На текущий исторический момент мне видится наиболее перспективным девиз Бермуд. Но все равно надо еще крепко подумать, расширить поиск вариантов и подключить общественность, раз без девиза никак не получается.

От маркизы де Помпадур до кота Леопольда

На мой взгляд, в поисках оптимального варианта решения задачи стоило бы обратиться к авторам фраз, уже ставших знаменитыми. Может тогда и метнется творческая искра и подожжет в нужном месте фитиль креатива. Сколько же в истории было крепких решений:

"Ребята, давайте жить дружно!" (Мультяшный кот Леопольд)

"Спартак — чемпион!" (Болельщики ФК "Спартак")

"Один за всех и все за одного!" (Роман А. Дюма "Три мушкетера")

"После нас — хоть потоп!" (Маркиза де Помпадур)

"Позор тому, кто об этом дурно подумает!" (Британский ордена Подвязки)

"Занимайся любовью, а не войной!" (Хиппи)

"Мало стать первым, нужно, чтобы все остальные сдохли!" (Чингисхан)

"Все во имя человека, все для блага человека!" (Введение к программе КПСС, 1961 г.)

Последние две фразы мне видятся вполне пригодными для адаптации. Девиз Чингисхана близок по смыслу тезису президента России про попадающих в рай и тех, кто "просто сдохнет". Лозунг КПСС тоже в некотором роде актуален. Как продолжили его остроумные советские граждане: "И я даже знаю этого человека!"

Непаханное поле

Надо признать, придумать философски выверенный и задорно звучащий девиз — это не блогера отправить в кутузку за репост. Тут головой думать надобно, а не только в нее есть, пить и правильные слова из нее говорить.

Сложная задача, но выполнимая, если, конечно, подключить специалистов. Не уверен, что эта проблема сейчас настолько актуальна для страны, чтобы поднимать общественность на ее решение. Но, как говорится, когда пошла такая пьянка, режь последний огурец.

Хорошо бы, конечно, чтобы впопыхах не получился какой-нибудь дикий вариант с запахом квасного патриотизма или скороспелая мутация, которая ввергнет в шок несколько поколений граждан России одновременно. Мне лично по душе девиз "За все хорошее!". Сгодится и как девиз, и как объединяющая национальная идея, и, главное — как доброжелательный тост.