В России грядёт революция в получении гражданства

В связи с намечающимся упрощением предоставления российского гражданства, россияне интересуются, как отразится на их благосостоянии увеличение граждан с двумя паспортами? На какой стороне будет воевать такой человек, если между двумя его родинами случится война?

Самые простые способы получения российского гражданства

Гражданство России по упрощенной форме

Закон "О гражданстве РФ" намечено существенно изменить. Об этом сообщает "Коммерсант" со ссылкой на ответ на запрос в правительство.

"С учетом действующего уведомительного механизма подтверждения отказа от иностранного гражданства предлагается исключить требование об обращении соискателя российского гражданства в полномочный орган иностранного государства с заявлением об отказе от имеющегося у него иного гражданства, в том числе для лиц, признанных носителями русского языка", — говорится в полученном газетой ответе пресс-службы Белого дома.

По словам главы думского комитета по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонида Калашникова, статью 13 закона "О гражданстве" могут ожидать и другие изменения — это отмена требования о непрерывном проживании на территории России иностранца-соискателя гражданства РФ в течение пяти лет и пункта о необходимости подтверждения законного источника средств к существованию. Леонид Калашников ожидает принятия поправок уже в феврале текущего года.

Создаешь валовый продукт — получай соцпакет

Как сказал "Правде Ру" директор Института прав человека, юрист Валентин Гефтер, получение российского гражданства при наличии другого — это "просто фиксация того, что вы равноценны с другими людьми, проживающими и работающими на этой территории", никаких социальных гарантий, если вы постоянно не проживаете в России, то есть имеете постоянную регистрацию, это не несет.

По словам Валентина Гефтера, вопрос только в том, насколько объективно рассматриваются те или другие заявления о гражданстве, насколько чиновники не подходят к этому предвзято.

"Если они будут подходить со здравым смыслом и с некоторыми условиями того, что человек приехал не иждивенцем, а будет работать и зарабатывать льготы, то тогда все нормально", — отметил Валентин Гефтер.

С точки зрения первого заместителя председателя комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками, директора Института стран СНГ Константина Затулина, социальный пакет получат люди, которые работали в российских организациях и перечисляли средства в Российский пенсионный фонд.

Если это люди, которые приехали сюда уже в пенсионном возрасте и ни дня не работали в России, то все, на что они могут претендовать, это российская пенсия по старости — 6 тысяч рублей в месяц, сказал Константин Затулин для "Правды.Ру". По данным института СНГ, среди тех, кто собирается в Россию перебраться, пенсионеров от силы 6%, добавил он.

Что же касается материнского капитала, то эксперт пояснил, что его в России получают только те женщины, которые здесь родили детей.

"То, что можно будет получить российское гражданство, не отказываясь от другого — это революционный шаг, который я приветствую. Потому что речь идет об увеличении численности людей — граждан Российской Федерации, которые будут совместно создавать валовой внутренний продукт, учиться в школах, становиться взрослыми людьми, совершать открытия, танцевать на сцене Большого театра или летать в Космос", — сказал Константин Затулин.

Нравственно ли России иметь граждан с двойным гражданством?

Что же касается нравственной стороны вопроса, например, какую сторону будут защищать люди с двумя паспортами в случае войны между двумя Родинами, то Валентин Гефтер отметил, что это "странный аргумент".

"Всегда можно найти причину, почему человек будет разрываться между двумя своими странами своей гражданской принадлежности. Все-таки такие законы рассчитаны на нормальных людей, на нормальную ситуацию. Я могу вам привести свой пример. У меня дочка имеет российское и британское гражданство. И ничего не происходит. Наоборот, это ей облегчает жизнь. Не за счет кого-то. Она ни с кем не воюет и не разрывается между лояльностью двух стран. Это нормально", — сказал юрист.

По мнению Константина Затулина, безнравственно людям перекрывать дорогу в Россию на том основании "мы не понимаем, что развалился Советский Союз, произошла геополитическая трагедия".

"Многие люди остались за бортом усеченной России, которая называется Российская Федерация. А мы почему-то считаем, что коль скоро нам так повезло — мы оказались внутри России, вот мы — патриоты. А они все предатели что ли? Они были бы предателями, если бы они осознанно сделали выбор в пользу другой страны, бросили бы Россию и так далее. Но они ничего не меняли, они жили на своих местах, от них уехало государство. Безнравственно, что оно так уехало, а не то, что они там оказались", — сказал депутат.

"Если человек приедет жить к нам в Россию, то он, будучи хоть с 10-тью гражданствами, как гражданин России, будет в соответствии с российским законом призываться на воинскую службу, будет в соответствии с российским законом наказываться, если он совершил правонарушение или преступление", — заключил Константин Затулин.

В 2019 году Владимир Путин подписал указ о получении гражданства РФ высококвалифицированными иностранцами и лицами без гражданства, сокращающий с трех лет до одного года необходимый трудовой стаж для получения этими гражданами гражданства РФ.

Кроме того, своим указом президент упростил получение российского гражданства для жителей ЛДНР с получением бессрочного вида на жительство — ранее он выдавался на пять лет. Затем это право было предоставлено жителям Луганской и Донецкой областей полностью.

В январе Владимир Путин предложил внести в Конституцию поправки, согласно которым обладатели иностранного гражданства или вида на жительство не смогут занимать государственные должности.

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