Стивену Кингу стало страшно в Facebook

Знаменитый американский писатель заявил о том, что стер свой аккаунт в Facebook.

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"Мне некомфортно видеть тот поток лживой информации, которая по факту позволена в политической рекламе", — написал он в прощальном посте.

Также писателя беспокоит неспособность соцсети защитить личные данные пользователей. Стивен Кинг продолжит вести Twitter-аккаунт, куда и предложил перейти его поклонникам и интересующимся.

Писатель объявил бойкот творению Марка Цукерберга, поскольку Facebook позволяет рекламодателям публиковать сообщения, нацеленные даже на небольшие и зачастую очень специфические группы людей (используя данные об их интересах и предпочтениях). Высокотаргетированная политическая реклама сейчас подвергается критике (в том числе со стороны регулирующих органов США), поскольку в итоге позволяет манипулировать общественным мнением.

Законодатели США против Facebook

Еще в октябре прошлого года Марк Цукерберг был вызван "на ковёр" финансовым комитетом конгресса США. Основной темой вопросов законодателей были планы социальной сети по внедрению собственной валюты Libra. Однако не обошлось и без критики Facebook в отношении его политики, затрагивающей частную информацию пользователей сети.

"Внутренняя идеология поведения компании в течение длительного срока выглядит как "Двигаться быстро и ставить вещи с ног на голову". Мистер Цукерберг, мы не позволим вам поставить с ног на голову международную финансовую систему", — заявила конгрессмен-демократ Нидия Веласкес.

Но критика, прозвучавшая в тот день в конгрессе, не была только со стороны демократов, да и не только в отношении криптовалюты. Законодатели обеих партий в редком единодушии припомнили основателю сети:

и педофилов, свивших свои группы в сети,

и утечки личных данных пользователей.

И, конечно, лживые утверждения, обнаруженные в политических рекламных кампаниях, материалы которых размещаются в Facebook.

По сути, проект валюты Libra был похоронен во многом из-за недоверия властей (был еще вызов Цукерберга в сенат США) к компании, которая не только готова продавать рекламодателю данные 2,4 миллиардов своих клиентов, но и уже это делает. Собственно, в этом и заключается ее бизнес. А тут еще и своя валюта.

Twitter подает пример социальной ответственности

Тем не менее 9 января этого года Facebook заявил о том, что не собирается прекращать размещение политической рекламы в сети, равно как и проверять ее на предмет возможных ложных утверждений. Twitter же еще в октябре прошлого года объявил о прекращении политических кампаний — политический PR в этой социальной сети запрещен.

22 ноября первое лицо Twitter Джек Дорси подписал новую политику компании:

Запрещается любой вид политической рекламы, поношение или возвышение любого политика или кандидата.

Платные объявления от каких-либо групп влияния или отдельных политических и общественных деятелей, привязанные к конкретному событию, будут проходить процесс сертификации содержания (предварительная модерация). Но даже после этого Twitter не даст разместить такое объявление как узкотаргетированную рекламу, предоставив данные своих пользователей (пусть и в анонимном виде). Рекламодателю будет предложено "стрелять по площадям" либо самому выбрать список получателей рекламы.

"Король ужаса"

Видимо, поэтому Стивен Кинг и предпочел "птичью" социальную сеть. Писатель имеет титул "Король ужаса" и множество литературных премий как автор остросюжетных книг, вышедших общим тиражом более 350 миллионов экземпляров. Первый бестселлер "Кери" был опубликован в 1973 году (и позднее, как и многие книги Стивена Кинга, экранизирован). Кстати, сам писатель активно участвует в политической жизни и своего родного штата Мэн, и на федеральном уровне, критикуя политику президента США Дональда Трампа. Стивен Кинг активно занимается благотворительностью, жертвуя каждый год около 4 миллионов долларов библиотекам, школам и другим учреждениям.