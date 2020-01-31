Поздравления блокадников обернулись травлей

Внимание к блокадникам со стороны главы Керченского городского совета Маи Хужиной и ее заместителя Ларисы Щербулы стало причиной нового скандала в тренде борьбы с оскорблениями.

Да, за последние годы неравнодушная общественность стала обращать внимание на неприкрытое хамство "государевых" людей и некоторые неосторожные или намеренно уничижительные высказывания известных в стране граждан. Но поднять бурю в стакане и ополчиться всем миром на кого-либо — также вошло в крепкую традицию.

Национальный проект "Оскорбившиеся"

В День снятия блокады Ленинграда чиновницы традиционно посещали местных блокадников. Вручили причитающиеся медали и цветы. Женщины принесли пожилым людям и караимские пироги с мясом и картошкой. На свою беду Мая Хужина и Лариса Щербула поделились фотографиями своего похода в соцсетях.

В опубликованном фотоотчете пироги были приняты бдительной общественностью за батоны хлеба. Женщины опрометчиво завернули гордость национальной крымско-татарской кулинарии в прозрачные пакеты. Ну а упоминание чиновницами слова "хлеб" в контексте блокады Ленинграда закрепило сетевую общественность в уверенности, что пора включаться в битву с оскорблениями "батонами".

Девятый вал негодования

Пользователи соцсетей назвали подарочный набор скромным, недостаточным и оскорбительным для пожилых блокадников. То, что Хужина и Щербула были одеты в шубы, подняло волну возмущения. Сейчас даже врачи и медсестры редко руки моют, когда посещают больных на дому, а тут шубы — неслыханно!

К общему негодованию присоединились общественные деятели и некоторые политики, включая руководство республики Крым и даже Кремль.

По законам экстремистского сетевого жанра, керченские чиновницы написали заявления об отставке, потому что перспектива начавшейся травли не сулила им ничего хорошего. Правда, потом отозвали свои заявления, что вызвало гнев главы региона Сергея Аксенова, которым он и поделился в Facebook:

"Прочитал сообщения в СМИ о том, что глава горсовета Керчи Мая Хужина не видит своей вины в скандале с вручением хлеба живущим в городе блокадникам и отзывает свое заявление об увольнении. Наглость зашкаливает. Считаю ее заявление ересью и самодурством".

Главный крымский начальник потребовал немедленного увольнения Хужиной и Щербулы. В случае невыполнения его непреклонной воли Сергей Аксенов пообещал лично разобраться с чиновницами и добиться их увольнения с треском, который им закроет путь на приличную работу, и подчеркнул степень своей угрозы:

"Посмотрим, где они смогут после этого работать".

Религия скандала

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заверил, что никто не собирается устраивать "охоту на ведьм", но власть тем не менее продолжит поддерживать в обществе тренд на нетерпимость к хамству чиновников. Однако он не уточнил ранг госслужащих, чье хамство предлагается пресекать, а чье оставлять без какого-либо внимания. Пресс-секретарь оговорился, оставляя пути к отступлению:

"В каждом отдельном случае надо разбираться".

Упомянутые Сергеем Аксеновым и Дмитрием Песковым слова "ересь" и "ведьма" определяют существующие традиции как религиозные. Если упоминание ведьм можно отнести к фигуре речи, то "ересь" абсолютно вписывается в теологический контекст.

Возможно, глава крымской администрации не сильно знаком со значением понятия "ересь", но тем не менее обозначил свою позицию — чиновницы нарушили никем не обозначенные каноны.

Корпоративная культура

На мой взгляд, пожурить чиновника в неисполнении какого-либо ритуала или обряда возможно, если существует утвержденная схема действий при поздравлениях. Приняли бы соответствующий кодекс, если в его отсутствие случаются сетевые конфузы, внесли бы в него всевозможные правила, и тогда можно было бы говорить о чьей-то вине:

Дресс-код, включая и применение косметики (для женщин)

Перечень подарков

Количество, колористика и наименование цветов

Утвержденный текст речи

Допустимые мимика и жесты

Критерии к фото- и видеоматериалам, публикуемым в интернете

Если же инициатива с пирогами от крымско-татарской общины Керчи не вписывается в представления о добросердечности, то главе региона следовало бы вмешаться заранее и скорректировать инициативу подчиненных. А то как-то несолидно получилось — солидаризироваться с сетевыми троллями.

Благодарность блокадницы

Блокадница Евгения Прошина была тронута вниманием Маи Хужиной и Ларисы Щербулы. В разговоре с журналистами одного из российских телеканалов она обратила внимание, что каждый год к ней приходят и поздравляют. Приносят что-то сделанное руками неравнодушных жителей Керчи. Бабушка, пережившая ужасы блокады Ленинграда, высказала свое мнение:

"Я очень благодарна такому вниманию!"

По идее, главным критерием, оценивающим результат любых подобных инициатив чиновников или общественных организаций, должно быть мнение тех людей, к которым они были обращены.

Диванный гнев

Керченские чиновницы уже получили порцию сетевого гнева, в копилку которого вложили часть неиспорченной "Нарзаном" харизмы некоторые депутаты и другие завсегдатаи непримиримой войны с "еретиками". Только укажи пальцем, и, не разобравшись в сути вопроса, примутся размахивать топором возмездия.

Я понимаю, что в сознании общества прочно укоренилось понятие, что ни одно доброе дело не должно оставаться безнаказанным. Печально наблюдать, когда некоторые политики и "государевы" люди включаются в общий гвалт травли.

Крымский глава Аксенов и депутат Хинштейн активно проявили на публике свой "праведный" гнев. Жители социальных сетей тоже внесли свой посильный вклад в общее дело. Эта история не была бы полной, если не обратить внимание на важный, на мой взгляд, нюанс.

Вопрос на засыпку

Мне очень любопытно, какие пироги или другие подарки пожилым людям и ветеранам войны вручили все эти хранители "правильной" морали и борцы с "ересью"? Как лично они выказали свое уважение бабушкам и дедушкам, которые пережили блокаду? Принесли ли они им хотя бы шоколадку или конфетку?

Народ должен это знать, чтобы в чей-то адрес направить нерастраченную энергию и реверсивно заклеймить позором. "Казнить", а потом уже разбираться, чтобы позднее устроить массовое покаяние и подпитать еще один сформировавшийся в обществе культ на публичные извинения даже в том, что не совершал.